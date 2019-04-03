Dha Yurt Bülteni-8

Batman'da 2 gündür aranan 3 yaşındaki Fatih ölü bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, geçen pazartesi gününden bu yana kayıp Fatih Aktoğa'dan (3), acı haber geldi. Bekirhan Deresi kenarında küçük Fatih'in cansız bedeni bulundu.

Kozluk'un Ulaş köyüne bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Aktoğa Ailesi, önceki gün akşam saatlerinde, oğulları Fatih'in evde olmadığını fark etti. Panik içinde evin odalarına baktıktan sonra dışarı çıkıp, sokaklarda çocuklarını arayan aile bireyleri, Fatih'i bulamadı. Ailenin başvurusuyla bölgeye gelen jandarma ekipleri de Fatih'i bulamayınca AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği 100 kişilik ekip, karadan ve havadan arama çalışması yaptı. Fatih'in bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.

DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

İki gündür drone da kullanılarak aranan Fatih Aktoğa'dan bugün acı haber geldi. Saat 13.00 sıralarında Bekirhan Deresi kenarında küçük Fatih'in cansız bedeni bulundu. Fatih'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Fatih'in cansız bedeninin bulunduğu dere

Dere kenarında bekleyen ekipler

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,24 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/KOZLUK (Batman), -

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2 bin 500 yıllık tarihi surları çirkin saldırı

Bursa'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin 500 yıllık İznik Surları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek tahrip edildi.

İznik ilçesini çevreleyen 4 bin 970 metrelik surlara, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Erken Bizans dönemine ait olan 2 bin 500 yıllık surların Yenişehir Kapı bölümünde küçük bir alan, yanında ateş yakılınca siyaha büründü. Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan İznik Surları'na yapılan çirkin saldırıya tepki gösteren nakkaş Yalçın Öztürk, "Bu surlar, insanlardan çektiğini ne Haçlı ordularından ne doğal afetlerden çekti. 2 bin 500 yıllık tarihe böylesine zarar verilir mi? Yazıklar olsun" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan Surlardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), -

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Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ismi okuluna verildi. Okula öğretmenin isminin yazılı olduğu tabela asıldı.

Dün, Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Necmeddin Kuyucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ocak ayında arkadaşlarıyla kavga etmesi nedeniyle disiplin kurulu tarafından 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı açıklanan F.Ç. gözaltına alındı.

3 çocuk babası Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesi eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Öğrencileri tarafından çok sevilen Necmeddin Kuyucu'nun ismi ise görev yaptığı okula verildi. 'Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi' yazılı tabela okula asıldı.

10 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Bugün Gebze'de bulunan okullar tatil edilirken, eğitimcilere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Gebze Eşref Bitlis Parkı'nda bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendikanın şube başkanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi öğretmenin öldürüldüğü okula doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar 'Eğitimciye şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntüler

Tabeladan görüntü

Yürüyüşten görüntü

Haber: Ergün AYAZ-Mesut IŞIK/Kamera: Alişan KOYUNCU-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),

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Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yavrusu telef oldu

Şanlıurfa'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kayalıklarda bulunan 5 yavru çizgili sırtlan telef oldu.

Merkez Karaköprü ilçesi kırsalında tarlasına giden bir çiftçi, kayalık bir alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çizgili sırtlan yavrusu fark etti. Çiftçi bunun üzerine kayalık bölgenin etrafını iş makinesi yardımıyla temizleyerek içerideki 5 çizgili sırtlanı çıkardı. İncelemede sırtlan yavrularından 4'ünün telef olduğu belirlenirken, bitkin haldeki diğer yavru sırtlanı ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ancak, kurum veterineri tarafından tedavi altına alınan çizgili sırtlan yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5 çizgili sırtlan yavrusunun açlık ve soğuk hava nedeniyle telef oldukları tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

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Yavru çizgili sırtlan

Bitkin olan sırtlan tedavi altına alınması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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CHP'li Başkan, makam odasının kapısını söktürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin yeni Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Uygun, "Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek" dedi.

Bayramiç'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanarak AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li Başkan Mert Uygun, mazbatasını alarak göreve başladı. Yeni Belediye Başkanı Mert Uygun'un göreve başlaması nedeniyle belediye binası önünde tören düzenlendi. Kurban kesildikten sonra dualarla belediyeye giren Uygun, makam odasının kapısını söktürdü. CHP ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri ile ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Mert Uygun, ardından da makam koltuğuna oturdu.

Törene katılan çok sayıda kişi, Belediye Başkanı Mert Uygun'u tebrik için sıraya girdi. Başkan Uygun, "Seçimlerden önce halkımıza söz vermiştik. Halkımızın oyları ile iktidara geldiysek, halkımız ile ilişkilerde aramızda kapılar olmamalı, her şey şeffaf olmalı. Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek. Onun için makam odasının kapılarını hep birlikte çıkardık. Vatandaşlarla aramızdaki kapıyı ortadan kaldırdık. Bundan sonra vatandaşlar istediği an bize ulaşabilecek" dedi.

Makam odasının sökülen kapısı ise görevliler tarafından ikinci kattan indirildi ve belediye binasının giriş kapısı önünde sergilendi.

Görüntü Dökümü

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Başkan Mert Uygun ve beraberindekilerin makam odası kapısını sökmelerinden görüntü.

Sökülen kapıların taşınmasından görüntü.

Belediye Başkanı Mert Uygun'un açıklamaları.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: DHA