Dha Yurt Bülteni -8

Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı; 2 insan kaçakçısı tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan 2 minibüsün sürücüleri tutuklandı.

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşadışı yollardan Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerin İstanbul'dan Yunanistan sınırına götürüleceği ihbarı aldı. Hemen harekete geçen jandarma, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 minibüsü takibe aldı ve ilçe girişinde durdurdu. Minibüslerde yapılan kontrollerde Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Minibüslerin sürücüleri Hasan G.(23) ve Ali U.(29) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede 'İnsan kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

-Şüphelilerden detaylar

-Yaklanan göçmenle

-Göçmenlerden detaylar

Haber- Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),

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Balık fiyatları pahalı olunca ilgi azaldı

İzmit Balık Pazarı'nda geçen aya göre balık fiyatları yükselince müşteriler azaldı. Geçen 15 lira olan çinekopun kilosu 35 liraya, 10 lira olan hamsinin kilosu 15 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar fiyatların biraz pahalı olduğunu önümüzdeki haftalarda çeşitliliğin artacağını ve fiyatların düşeceğini söyledi.

Marmara ve Karadeniz'e açılan balıkçılar az balıkla dönünce İzmit Balık Pazarı'ndaki tezgahlarda fiyatlar yükseldi. İzmit Balık Pazarı'nda geçen ay 15 lira olan çinekop 35 liraya, 10 lira olan hamsinin kilosu ise 15 liraya yükseldi.

BU AY BALIK FİYATLARINDA ARTIŞ VAR

Balığın en az olduğu aya girildiği için fiyatlarda artış olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Şuanda bir ay öncesine göre fiyatlarda yükseliş var. Bu ay balığın en az olduğu aya girdik. Bundan dolayı fiyatlarda biraz yükseklik var ama tezgahlarda çeşitlilik açısından zengin. Çinekop balığında azalma olduğu için fiyatlarında artış var. Kilosu 35 lira ile 45 lira arasında çıktı. Ama diğer balık türleri 30-55 lira arasında fiyatları değişiyor. Hava koşullarının da etkisi var." dedi.

Önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarında düşüş beklediklerini ifade eden balıkçı Murat Şahin, "Tezgahlarda çeşitlilik var. Havalar nedeniyle hamsinin fiyatları biraz yüksek. Geçen ay hamsinin kilosu 10 liraydı şuanda tezgahlarda 15 liraya satılıyor. Mevsim koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış var. Önümüzdeki süreçte balık çeşitliği devam eder. Fiyatlarımız düşebilir." diye konuştu.

Balık almak için pazara gelen Emre Başgün balık fiyatlarını yüksek bulduğunu belirterek, "Bugün balık almaya geldim. Balık pazarında çeşit bol, fakat fiyatlar ateş pahası. 1 ay öncesine göre neredeyse iki katı artmış fiyatlar. Geçen ay çinekop aldık 15 liraydı kilosu şuanda ise 35 lira. Haftada en az iki kere balık tüketin diyorlar ama bu fiyatlar bütçeyi biraz zorluyor. Düzenli olarak balık tüketmeye çalışıyoruz." dedi.

BALIK PAZARINDA FİYATLAR

Balık pazarında hamsi kilosu 15 lira, istavritin kilosu 15 lira, mezgit kilosu 15 lira, çinekop kilosu 35 lira, zargana kilosu 25 lira, karides kilosu 40 lira, tekir kilosu 20 lira, sarı kanat kilosu 45 lira, lüfer tanesi 25 lira, turna kilosu 40 lira, kalamar kilosu 25 lira, kalkan kilosu 100 lira, palamut ise tanesi 18 liradan satılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Balık pazarından, tezgahlardan

-Balıkçılarla röp

-Müşterilerle röp

-Balık almaya gelenlerin detayları

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere yakacak yardımı

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Halep'e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan dağınık çadır kentlerde bin 500 aileye gazyağı, mazot ve kömür dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere dağıtım faaliyetlerine devam ediyor. 'Sıcacık Bir İyilik' sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışan İHH, Suriye'de kış çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Halep'in kırsalında bulunan dağınık kamplarda mazot, gazyağı ve kömür dağıttı.

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Marmara bölgesi Koordinatörü Ruhi Ademoğlu; "Bu sene kış ayının sert geçmesinden dolayı bölgede yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün Halep'e bağlı Aktarin bölgesindeyiz. Burada mazlum ailelere kömür, gazyağı ve mazot dağıtıyoruz. Hava çok soğuk. Buradaki insanların eksikleri çok fazlaödedi.

Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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Yardım dağıtımı yapılırken

Yetkililerin ve yardım alanların konuşması

Çocuklardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78.7MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Arazide bulduğu fotokapanı evine götürünce mahkemelik oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü. Fotokapan içerisindeki SIM kartı, telefonuna takınca yakalanan Akkuş, 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. Akkuş, "Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Evime götürüp kurcaladım. Polisler beni arayınca ve aldığım cihazın fotokapan olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Devlet malı olduğunu bilsem evime götürür müyüm? Üzerine oturduğum şey bomba da çıkabilirdi" dedi.

Komedi filmlerini aratmayan olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Temizlik işçisi Taner Akkuş (46), görev alanı olan havalimanı güzergahında temizlik işi yaparken yoruldu. Dinlenmek için de yol kenarındaki toprak alana oturdu. Oturduğu yerde ucunda anten bulunan bir cihaz olduğunu fark etti. Anten kısmından tutarak toprak altından çıkardığı cihazı alıp, evine götürdü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise devlet büyüklerinin kente giriş çıkış yaptıkları anlarda güvenliği ve kontrolü sağlamak için yerleştirilen 3 fotokapandan birinin eksik olduğunu fark edip harekete geçti. Polis ekipleri her yerde fotokapanı ararken, fotokapan içindeki SIM kart, sinyal vermeye başladı. Polis, SIM kartının bir cep telefonuna takıldığını belirleyip, iz sürdü. Fotokapanın Taner Akkuş'ta olduğu tespit edildi. Akkuş, polis tarafından gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Taner Akkuş hakkında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Taner Akkuş, tutuksuz yargılandığı davanın 15 Ocak günü görülen ilk duruşmasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dinlenmek için oturduğum yerde, ucunda anten olan bir şey gördüm. Merak ettim çektim. Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Önce alıp kurcaladım hatta 'pili bitmiş' diye otogardan pil aldım. Böyle şeyleri kurcalamaya çok meraklıyım. Yanıma alıp, evime götürüp kurcaladım. İçerisinde bir sim kart buldum. Telefonuma takıp kime ait olduğunu bulmak için baktım ancak hiçbir ses gelmedi. Cihazı, ne olduğunu çözemeyince dolabın üzerine koydum. İşe gittim, ertesi gün polisler aradı. Ben de bir bomba olduğunu söyledi. Çok korktum 'ne bombası' dedim. Polislerle eve gittik, cihazı teslim ettim. Meğerse fotokapanmış. O günlerde Cumhurbaşkanı gelecekti, o nedenle yerleştirilmiş. Üzerine oturduğum bomba da çıkabilirdi. Anten ucunda kamera takılıymış, beni de çekmiş. Bir daha görsem asla almam. Ne olduğunu bilmiyordum. Devlet malı olduğunu bilsem elimi sürer miyim?"

EMNİYETİN AVUKATI: FOTOKAPANLARDAN UZAK DURSUN

Emniyet Müdürlüğü'nü temsil eden avukat ise fotokapanın vatandaşların görmeyeceği yerlere çukur açılıp yerleştirildiğini, ucundaki anten kısmıyla da sinyal alındığını söyledi. Avukat, Taner Akkuş'tan şikayetçi oldu.

İLK CELSEDE BERAAT ETTİ

Duruşmada son sözü sorulan Taner Akkuş, suçsuz olduğunu, cihazı bilmeden aldığını söyledi. Mahkeme de Taner Akkuş'u beraat ettirdi. Kurum avukatı, Akkuş'tan fotokapanlardan uzak durmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ÖZEL

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-Taner Akkuşun olay yerine gelmesi

-Fotokapanı bulduğu yeri göstermesi

-Taner Akkuşun yürümesi ve fotokapanı bulduğu yeri incelemesi

-Taner Akkuş ile röp

SÜRE: 04.36 BOYUT: 515 MB

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Araç kontrolden çıktı, içecek dolabına çarptı

Tokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sabah saatlerinde kent merkezinde Çeçenistan Caddesinde meydana geldi. Ersin Altun'un kullandığı 60 HY 043 plakalı otomobil sanayi istikametine seyir halindeyken, sürücünün kontrolünden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, Hasan Öztürk'e ait iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Çorum'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Çorum'da 5 aracın kaırıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sisli havada ve kaygan zeminde aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 5 araç, birbirlerine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Araç sahipleri ve trafik ekiplerinden görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 1.49 Dk) (BOYUT: 17.9 MB)

Haber-Kamera: Serkan Barış/ÇORUM,

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Hükümlüler yarıyıl tatilinde Salihli'deki okulları yeniliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde hükümlüler, imzalanan protokolle ilçedeki okulların temizlik, bakım onarım ve boya işlerini yapıyor.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokol sonrası denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, yarıyıl tatilinde Salihli ilçesindeki 7 okulda boya, tadilat ve fidan dikimi gibi çalışmalara başladı. Hükümlülerin hem mahkumiyetlerini tamamlaması hem de topluma kazandırılması için hazırlanan proje kapsamındaki ilk çalışma, Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun yanı sıra Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Okul Müdürü Murat Güven, Okula ismi verilen şehit Mustafa Kozak'ın babası Hasan Kozak, annesi Gülşen Kozak ile kız kardeşi Sümeyra Kozak'ta çalışmayı izledi. Hükümlülerden Süleyman Pire, "Kamuda 8 saat çalışmak kaydıyla cezamı tamamlıyorum. Kamuya yararlı olarak çalışmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hem insanlarla içiçe oluyorsun hem de faydalı bir hizmet sunuyorsun" dedi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Yaklaşık 20 hükümlümüzle birlikte, okulumuzun bahçesine hem ağaç dikimi yapılıyor hem de dersliklerde boya badana, tadilat ile sıraların zımparalanması işlemi gerçekleştiriliyor. Bu okulumuzdaki çalışma tamamlandıktan sonra belirlenen diğer 6 okulumuzda da aynı çalışma yürütülecek. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüz, yaklaşık 2 yıldan buyana ilçemiz bünyesindeki tüm okullarda bu çalışmaları zaten yürütüyordu. 2017-2018 yılında 16 okulumuzda toplamda 169 derslik ve ortak kullanım alanı temizlenmişti. Bunun yanı sıra yine bu okullarımızda boya- badana- tadilat ve çevre düzenlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilmişti. Bununla birlikte bugüne kadar 4 bin sıra tadilattan geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ile yapılan işbirliğiyle Kurşunlu Kaplıcaları Mevkii'nde 650 çam fidanı dikildi. Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine de Afrin Şehitleri adına 300, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesine 100, Salihli Beş Eylül İlkokulu bahçesine 50 adet zeytin fidanı dikildi. Yine İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Salihli Şehitler Ormanı oluşturuldu, buraya da 330 adet fidan dikimi yapıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hükümlüler çalışırken görüntü

Başsavcı Hasan Uğurlu'nun açıklaması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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İzmir'de, aydınlatma direğinde intihar girişimi

İzmir'in Bornova ilçesinde, dolandırıldığını iddia eden üç çocuk babası B.İ., aydınlatma direğine çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Metro Stadyum Durağı yakınlarındaki bir aydınlatma direğine çıkan B.İ., intihar girişiminde bulundu. B.İ.'yi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri B.İ.'nin atlama ihtimaline karşılık olay yerinde önlem aldı. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından B.İ., intihar etmek için çıktığı aydınlatma direğinden indirildi.

Emniyete götürülen B.İ.'nin, bir arkadaşı tarafından dolandırılması sebebiyle 3 evini kaybettiğini ve bu yüzden bunalıma girerek intihar etmeye kalkıştığını söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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B.'İ.'nin intihar girişiminden görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR,

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Sözlü: Başkanlığımın en başarısız hikayesi, esnafın kaldırım işgali noktasındaki çaresizliğimizdir

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehirlilik kültürünü kolektif manada sindirmek için daha zamana ihtiyaç olduğundan örnekler vererek, "4 defa seçim kazandım. Belediye başkanlığımın en başarısız hikayesi, esnafın kaldırım işgali noktasındaki bizim çaresizliğimizdirö dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında zabıta personeline 'İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, tüketici haklarının hep yanında olduklarını belirterek, Türkiye'deki herkesin bu konuda üzerine düşeni kolektif bir şuurla, yasal çerçevede yapması gerektiğini belirtti.

Ceyhan'daki Belediye Başkanlığı dönemleriyle birlikte 4 defa seçim kazandığını belirten Başkan Sözlü, şunları söyledi: "Belediye başkanlığımın en başarısız hikayesi, esnafın kaldırım işgali noktasındaki bizim çaresizliğimizdir. Avrupa'nın çeşitli ülkelerini gezdim, piyasadaki ürünler hep kayıt altında. Soğuk bir Avrupa ülkesi, bizim gibi Akdeniz'in sarı sıcağındaki Adana'dan daha fazla dondurma tüketiyor. Kişi başı tüketim 15 Euro'ları geçmişler. Biz yakınına yaklaşamazken bizim satıcılar dondurma dolaplarını gözümüzün içine sokmazsa, kaldırımda önümüze getirmezse kendisini tatmin olmuş saymıyorlar. Gittiğinizde de 'İşler bozuk, bayram geldi, okullar açılsın, satışı engellemeyin' demeleriyle hep karşılaşıyoruz. Bu da herhalde bizim Cumhuriyet dönemiyle köyden şehre hızlı gelişimiz, şehirlilik kültürünü kolektif manada sindirmek için daha zamana ihtiyaç olduğumuzun göstergesi.ö

Daha sonra, çeşitli şehirlerdeki belediyelerin başarılı uygulamalar hakkında kentteki görevli zabıtalara sunumlar yapıldı.

Görüntü Dökümü

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin sözlü açıklaması

Genel ve detaylar

SÜRE: 02'54" BOYUT: 322 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA