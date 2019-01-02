Dha Yurt Bülteni-8

Marmaris'te dere taştı, su baskınları oldu (EK

1)SEL SULARI 55 KOYUN VE 100 TAVUĞU TELEF ETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağnak yağmurun ardından yaşanan selin neden olduğu zarar, suların çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Hisarönü Değirmenyanı Mahallesi'ndeki Atilla Tuzkaya'ya (53) ait besi çiftliğindeki 55 koyunun tamamı ile az ilerisindeki Ali Özdil'e ait kümesteki 100 tavuk sel suları nedeniyle boğulup, telef oldu. 40 tavuk ise son anda sağ kurtarıldı. Aynı mevkideki Mithat Öztonbul'a (39) ait ev ve Deniz Yorulmaz'a (45) ait tarım malzemeleri deposu da sel sularıyla doldu. Evdeki eşyalar ve depodaki çeşitli tarım malzemeleri zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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-Telef olan koyunlardan görüntü

-Telef olyan koyunların sahibi Atilla Tuzkaya ile röp.

-Telef olan tavuklardan görüntü

-Telef olan tavukların sahibi Ali Özdil ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ MARMARİS (Muğla),

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2)İZMİR'DE METRO VE TRAMVAY PERSONELİ DE GREVE HAZIRLANIYOR

İZMİR'de İZBAN işçilerinin başlattığı grev devam ederken, İzmir metrosu ile tramvay çalışanlarının da greve hazırlandığı açıklandı. İşveren ile Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, taraflar arabulucu aşamasında da anlaşamadı. Arabulucu raporu sendikaya ulaştı. Sendika grev için gün sayarken, İZBAN'dan sonra metro ve tramvayın da seferlerini durdurması gündemde. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, personel için 600 lira seyyanen zam istediklerini belirtti.

İzmir'de işveren ile ücret zamları konusunda uzlaşamayan İZBAN işçilerinin başlattığı grev sürerken, İzmir Metro A.Ş. ile İzmir Tramvayı'nda da grev için geri sayım başladı. Fahrettin Altay ile Bornova Evka-3 arasında 17 istasyonda hizmet veren metro ile yine Karşıyaka'da Ataşehir-Alaybey ile Konak'ta Halkapınar-Fahrettin Altay arasında iki hat olarak işletilen tramvayda çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, arabulucu süreci sona erdi. İşçilerin örgütlü olduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, arabulucu raporunun kendilerine ulaştığını, grev ilanını asmak için gün saydıklarını açıkladı. Metro'da çalışanlar için ücretlere yüzde 10 teklif edildiğini, sosyal kalemlerde 2 yıldır zam alınmadığını, sosyal haklardaki artışın, ücretlerle paralel olarak artmadığını savunan Ervüz, "İkinci oturumda her şey dahil yüzde 14 zam önerdiler. Üçüncü oturum için 'Aziz Kocaoğlu ile görüşeceğiz, yeni bir teklifimiz olabilir' dediler. Bizi davet edeceklerini söylediler. Hatta sözleşmenin toplantısını tutanakta açık bıraktık. Son gün geldi, çattı. Arabulucular, işverenin kendileri aramadığını söyledi. Bizi de arayan olmadı. Arabulucu aşamasındaki son toplantı yapılmadan, arabulucuya rapor düzenlenmesi söylenmiş. Arabulucu raporunu verdi. Rapor, sendikaya ulaştı" diye konuştu.

'60 GÜNLÜK SÜREYİ BEKLEMEYECEĞİZ'

Personel için 600 lira seyyanen zam istediklerini açıklayan Ervüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İZBAN ile paralel ücret zammı istedik. Kaldı ki ben o teklifi kabul edecekler diye korktum. Biz o teklifi hazırladığımız zaman enflasyon denen illet Türkiye'nin başına bu kadar bela değildi. Orada yüzde 14,56 en üst rakama istedik, yüzde 28 en alt rakama istedik. 100 gün olan ikramiyeyi, 112 güne çıkarmak istedik. Ayrıca sürüş tazminatı ve vardiya tazminatı talebimiz var. Görüşme süreci dediğimiz 60 günlük süreci tabii ki bekleyemeyiz. 60 günlük süreci beklediğimiz anda biz yetkimizi kaybederiz. En fazla 50 gün beklememiz lazım. Onu da öyle değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Arkadaşlarımızla görüştükten sonra, stratejimizi belirleyeceğiz. Bu süreçte belediye bizi grev kararı almak zorunda bırakabilir.

Görüntü Dökümü

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-İzmir metrosu ve tramvaydan görüntü

-Alsancak İZBAN ve Halkapınar istasyonlarından görüntü

-Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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3)BOYNUNDAN ÇIKARDIĞI ŞALI SOKAK KÖPEĞİNİN ÜZERİNE ÖRTTÜ

ZONGULDAK'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü.

Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde bir kafeden çıkan kadın, iş yerinin önünde sokak köpeğinin yattığını gördü. Soğukta üşüyen köpeğin yanında bir süre duran kadın, boynundaki şalı çıkararak köpeğin üzerine örttü. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının şalı köpeğin üzerine örttükten sonra kafe önünden ayrıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kadının sokak köpeğinin üzerini örtme anı(güvenlik kamerası)

Süre: (52 SN) Boyut: (9 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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4)YILBAŞI ÖNCESİ GÖZALTINA ALINAN 8 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

ADANA'da, yılbaşı öncesi eylem yapabilecekleri değerlendirilerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık'ta 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 11 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve dijital materyaller elegeçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ise DEAŞ'a üye olduklarını gösteren kimlik kartları ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Ayrıca şüphelilerin yılbaşı öncesi terör eylemi yapabilecekleri değerlendirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler üzerlerinden çıkan kimlik kartlarını kabul etmedi, Suriye'ye ise akrabalarını ziyaret etmek için gittiklerini söyledi. 8 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

Zanlının konuşması

Adli Tıp Birimi tabelası

Zırhlı araçtan detay

Polis aracından ve polisten detay

SÜRE: 01'03" BOYUT: 117 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kaynak: DHA