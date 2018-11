Dha Yurt Bülteni 8

Kayıp Evrim'in serbest bırakılan annesi evinden çıkmadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın, olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanan ve dün akşam saatlerinde serbest bırakılan Dilek Atış, köydeki evinden dışarı çıkmadı.

Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile baba Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklandı. Baba Burhan Atış'ın, Evrim için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.

ÇALIŞMA BİTTİ, ANNE SERBEST BIRAKILDI

Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin 115 gün süren arama çalışmalarına 3 Kasım'da son verildi. Evrim'e ait her hangi bir ize rastlanmadı.

Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Evrim'in, Zile Cezaevi'nde bulunan annesi Dilek Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Baba Burhan Atış'ın ise tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

EVDEN ÇIKMADI

Dilek Atış, dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Zile M Tipi Cezaevi'nden çıkarak köyüne döndü. Dilek Atış, köydeki evinden bugün hiç dışarı çıkmadı.

'KADER BÖYLEYMİŞ'

Dilek Atış'ın serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan köylülerden Ali Çelik, "Annesi diğer çocuğuna kavuştu. Annesinin serbest kalmasından dolayı mutluyuz. Köyümüzde şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey nasıl oldu, biz de bilemedik" dedi. Diğer köylü İsmail Özeri de "Hepimiz bu olay yüzünden üzgünüz. Biz İstanbul'daydık, bu olayı duyduk, geldik. Aramalara katıldık ama bulmadık. Demek ki kader böyleymiş" diye konuştu.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga 2 bin 500 lira yüzünden çıkmış - EK GÖRÜNTÜLERLE

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, 2 bin 500 liralık komisyon parası yüzünden çıktığı ortaya çıktı.

Olay, 5 Kasım'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Emlakçı Ulaş Can B. (34) iddiaya göre, Muhittin B.'ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lirayı alamadı. Taraflar arasında bu yüzden telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ulaş Can B., beraberindeki Burak Nuri O. (31), Murat B. (44), Ramazan B. (35) ile birbirlikte Muhittin B.'nin metal sanayide bulunan iş yerine geldi. Otomobilden inen Ulaş Can B. ve beraberindekiler, burada bulunan, Özcan E. (20), Burhan E. (27) ve Mehmet Akif Yıldız'a (26) saldırdı. İki gurup arasında sopa ve silahlı kavga çıktı. Çatışma sonunda Mehmet Akif Yıldız başından vurularak öldürülürken 4 kişi yaralandı. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gruptan 8 kişiyi gözaltı aldı. Şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden, Özcan E., Ramazan B., Ulaş Can B. ve Emrah N. tutuklandı.

Amanoslarda PKK'ya ait sığınak bulundu

Osmaniye'de terör örgütüne ait sığınak bulundu. Sığınak içerisindeki üç ayrı noktada yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ile gıda, sağlık ve çeşitli miktarlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan sığınak içerisinde, toprağa gömülü vaziyette; 1 adet kablolu el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çeşitli büyüklükte 7 tüp, çok miktarda mutfak araç ve gereçleri, güneş paneli, sağlık malzemeleri ile çeşitli miktarlarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Taşınmasında ve bulundurulmasında sakınca görülen malzemeler olay yerinde imha edilirken, delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemeler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis memuru kediye musluktan su içirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Bekir Tiryaki, susayan kediye musluktan su içirdi.

12 yıllık polis memuru Bekir Tiryaki, Yeni Mezarlık Camisinde cuma namazı için abdest aldığı sırada yanına yaklaşan kedinin susadığını anlayınca musluğu açarak su içmesini sağladı. Su içmeye gelen kedi patilerini duvara yaslayarak polis memurunun yanında musluktan akan suyu uzun süre içti. Kedinin su içmesine yardım eden polis memurunu çevredikler takdir etti.

Gölet kenarında bulunan yaralı pelikan tedaviye alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gölet kenarında balıkçılar tarafından kanadından yaralı bulunan kahverengi pelikan, tedaviye alındı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesindeki Kurçay Göleti'ne balık tutmaya giden Tavşanlı Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (TASOB) üyeleri, gölet kenarında yaralı bir pelikan buldu. Kanadından yaralı olduğu için uçamayan kahverengi pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Pelikanın burada tedavisinin yapılacağı belirtildi.

Pelikanı bulan TASOB üyesi Mehmet Kaygısız, "Kuruçay Gölet'ine oltalarımız ile balık avına gelmiştik. Burada yaralı bir kahverengi pelikan bulduk. Yetkili kişilerle irtibata geçerek tedavi edilmek üzere kanadından yaralı olan pelikanı görevlilere teslim ettik" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 175 araç ve 496 personelle kışa hazır

Behçet DALMAZ/VAN, - Van Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, kentte karla mücadelde kullanılacak 175 aracı, bakımdan geçirdi. Çetin kış şartlarının geçtiği kentte, buzlanmalara karşı bin 500 ton tuz kullanılacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi, kış önlemlerini almaya başladı. Çalışmaların sorunsuz geçmesi için karla mücadele çalışmalarında kullanılan 175 iş makinesi bakımdan geçirildi. 496 personelin görev alacağı bu yılki karla mücadele çalışmalarında buzlanmalara karşı bin 500 ton tuz kullanılacağı belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı 64 personelin çalıştığı 14 atölyede hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, çetin kış şartlarının geçtiği Van'da Belediye olarak kışa hazır olduklarını belirtti. Tarhan, "İlimiz kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü bir coğrafyada olması nedeniyle bizler de kış hazırlıklarımızı erken başlattık. 2018- 2019 yılı karla mücadele hazırlık çalışmamız, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu beyin talimatları ile devam ediyor. Yaklaşık 496 personel ve 175 iş makinesiyle bu yıl karla mücadele çalışması yürüteceğiz. Bu araçlarımızdan 36 tanesi tamirden geçti. Diğer araçlarımızı ise bakım ve onarımdan geçirdik. Özellikle kar küreme ve tuzlama araçlarımız titiz bir şekilde bakımdan geçirildi. Bunlar, karla mücadelede bel kemiğidirler. Hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızın bakım onarımları bitti. Tüm teşkilatımızla karla mücadeleye hazırız. Şu anda bin 500 ton civarında hazır tuz malzememiz var. İş makinelerimiz bunların karışımlarını hazırlıyor. İnşallah kazasız belasız bir şekilde kış sezonunu atlatırız" dedi.

Kilis'te, 49 korucu yemin ederek göreve başladı

SURİYE sınırındaki Kilis'te, eğitimini tamamlayan 49 güvenlik korucusu düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığında 49 güvenlik korucusunun yemin etme törenine; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri ve mülki erkan ile STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla yemin törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, şehit olanları anarak, "Şehit ve gazilerimizin yaptıkları kahramanlıklar, vatan sevgisinin bizlere en net tarifini etmektedir. Bizde onlara layık olmak için gece gündüz doğruluktan ayrılmadan için çalışacağız. Daha önce 165 olan korucu sayısını 236'ya çıkardık" dedi.

Vali Recep Soytürk ise ordu ile güvenlik güçlerinin her geçen gün güçlendiklerini ifade ederek, "Hem teknolojik olarak güçleniyor, hem kadro olarak güçleniyor. Artık kendi silahlarımızı en mükemmel şekilde hem düşmanlarımıza hem de terör gruplarını korku salıyor. Daha önce İsrail'den ABD'den aldığımız İnsansız Hava Araçlarını artık kendimiz üretiyoruz. Kendi yazılımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Terörle yurt içi ve dışında çok daha başarılı şekilde yürütüyoruz. Güvenlik güçlerimiz ciddi mücadele ediyor. Ama teknoloji çok önemlidir. Onları artık kendimiz üretiyoruz. Düşmana ve teröre korku salıyoruz. 15 Temmuz'un arkasındaki FETÖ terör örgütü unsurlarını temizledikçe yeni, genç, personeller ile birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Yakın tarihte Kilis'te 50 tane bekçi alımımız olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 49 güvenlik korucusu yemin etti. Komando birliği ve eğitimli köpeklerin gösterisinin ardından resmi geçit töreni düzenlendi ve kullanılan silahların tanıtımı yapıldı.

Hastane kurucusu doktor evinde başından vurulmuş halde bulundu

ALTINORDU Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel bir hastanenin sahibi (Özel Gazi Hastanesi)Op. Dr. Salih Mertan (70), evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı, İzmir'deki özel bir hastanenin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Salih Mertan'ın Alsancak'ta, Atatürk Caddesi 240 numaradaki binada bulunan dairesinden, bugün saat 08.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan apartman görevlisi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Parkinson hastası olan Mertan'ı tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Mertan'ı ambulansa alıp, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Mertan, yapılan müdahalelere rağmen ambulansta yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mertan'ın cenazesi, savcının hastanedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

HASTALIĞI SON AŞAMADAYDI

Hastalığına bağlı olarak ellerinin titremesi nedeniyle araç kullanamayan ve yardımcısı olmadan yürümekte zorlanan, son dönemde rahatsızlığının iyice artması nedeniyle zor bir dönemden geçen Salih Mertan'nın kendi durumuna çok üzüldüğü ifade edildi. Maddi sorunu bulunmayan Mertan'ın çok yardımsever bir insan olarak yaşadı. Mertan, son olarak geçen çarşamba günü UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu U19 takımının Fransız ekibi Montpellier'e 4-2 yenildiği maçı protokol tribününden takip etmişti.

Altınordu Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve camiamızın sembol isimlerinden, Op. Dr. Salih Mertan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Salih Mertan, kulübümüzde her dönemde çok değerli katkılar vererek unutulmazlar arasındaki yerini almıştı. Mertan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

PAZARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Dr. Salih Mertan'ın, Amerika'da yaşayan iki kızının İzmir'e gelmesinin ardından, pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi. SALİH MERTAN KİMDİR?

İzmir doğumlu Salih Mertan, Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üroloji üzerine tahsilini tamamladı. Bir tıp merkezi ve hastanenin kurucu başkanlığını üstlendi. 40 yıl boyunca çok sevdiği Altınordu Spor Kulübü'ne yönetici olarak maddi manevi birçok hizmetlerde bulunan Salih Mertan, 2012 yılında kulüpteki şirketleşmenin ardından Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin başkanlık görevini üstlendi.

Köy muhtarı, baba ve oğlunu tabancayla yaraladı

SİVAS'ta köy muhtarı Bülent Özgün, husumetli olduğu Merday Yıldırım (62) ile oğlu Coşkun Yıldırım'ı (32) tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Eskikale Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta meydana geldi. Hocabey Köyü Muhtarı Bülent Özgün, husumetli olduğu, köyde çiftçilik yapan Merday Yıldırım ve oğlu Coşkun Yıldırım ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında muhtar Bülent Özgün, yanındaki beylik tabancasını çekip, Merday Yıldırım'ı ayağından, oğlu Coşkun'u ise kalçasından 2 el ateş ederek yaraladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merday Yıldırım ile oğlu Coşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan muhtar Özgün ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

