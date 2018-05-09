Dha Yurt Bülteni-8

1)MARDİN'DE BAĞDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜSTÜNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bağda çalışanların üstüne yıldırım düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.Mardin'in Akres mevkiindeki bir üzüm bağında meydana gelen olayda, bir grup işçinin çalıştığı alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi nedeniyle bağda çalışan 3 işçi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan işçilerden 16 yaşındaki Sedat Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Ramazan Ay ve 21 yaşındaki Taha Albayrak'ın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Hastaneden görüntü

Acil servisten görüntü

Yıldırımın düştüğü dağdan görüntü

Haber - Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -

=====================================================

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (EK)

2)TOPRAĞA VERİLDİ

Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül'ün cenazesi belediye önünde yapılan törenin ardından Kurs Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Hakkı Şengül, gözyaşları içinde Yeşilgölcük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Hakkı Şengül'ün babası Bekir Hakkı, eşi Rabia, kızları Zeynep ve Çisem'i yakınları ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek teselli etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Cenaze töreninden görüntüler

Cenazenin taşınamsı

SÜRE: 17" BOYUT: 18 mb

Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Eser PAZARBAŞI/NİĞDE,

========================================================

3)DEVRİLEN YÜKSEK GERİLİM HATTININ ALTINDA KALAN 4 İŞÇİ YARALANDI

İZMİT'te, yeni kurulan yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde, İzmit Akmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni kurulan yüksek gerilim hattının son kısmının montajının yapıldığı sırada direk devrildi. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki direkte bulunan işçiler yere düştü. İşçiler metal konstrüksiyonların altında kaldı. Olay yerinde bulunan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince direğin altından çıkarılan işçilere 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Yaralanan 33 yaşındaki Nadir Yağcı, 30 yaşındaki Serkan Turan, 24 yaşındaki Ufuk Er ve 31 yaşındaki Deniz Terzi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Devrilen direkten görüntüler

Devrilen direkten detaylar

Ekiplerden görüntü

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), -

========================================================

4)ÇAY ÜRETİCİSİNDEN, ÖZEL SEKTÖRE DÜŞÜK FİYATLA ALIM TEPKİSİ

RİZE'de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın alması, üretici derneklerinin tepkisine neden oldu. Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, "Özel sektör vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor, bununla kalmayıp kapkaç yöntemini kullanıp verilen taban fiyatın altında çay almaya devam ediyorlarö dedi.

Doğu Karadeniz'de, 4 ilde, yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince ÇAYKUR ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Memişağa Tuzcuoğlu Parkı'nda toplanan Çay Üreticileri Derneği üyeleri, özel sektörün düşük fiyata çay alımına tepkisini dile getirdi. Grup adına konuşan Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, özel sektörün vatandaşın üzerine gelmeye devam ettiğini söyledi. Mavi, "Özel sektör vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor, bununla kalmayıp kapkaç yöntemini kullanıp verilen taban fiyatın altında çay almaya devam ediyorlar. Siyasiler seçim yaklaştığı halde bizlere hiç bir şekilde yardımcı olmayıp, özel sektör sahiplerine hiç bir telkinde bulunmuyorlar. Ticaret Borsası üyelerine hiç bir şekilde güvenmiyoruz. Çünkü bu fırsatçılık onların işine geliyor. Daha doğrusu dere kütük getirmeye devam ediyor. Ticaret Borsası neden üyelerine kalkıp 'Yanlış yapıyorsunuz' demiyor. Şu anda 1 800'den çay almaya devam ediyorlar hatta 1 500 lira fiyat veren var. Bu kapkaççılığa neden kimse 'Dur' demiyorö dedi.

'SAKIN ACELE ETMEYİN'

Üreticilere seslenen ve acele etmemeleri yönünde uyarıda bulunan Mavi, "Ayrıca seçime fazla bir zaman kalmadı, siyasiler çay üreticisinin kapısını nasıl çalacak, onlara ne diyecekler veya nasıl oy isteyecekler? Biz üreticiye diyoruz ki: Sakın acele etmeyin, bekleyin cebinizdeki parayı bunlara kaptırmayın. Üreticilerimiz beddua ederek çay veriyorlar. Ey siyasiler bugün siz üreticiye sahip çıkın, onlarda seçim zamanı sizlere sahip çıksınö ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

--------------------

Dernek üyelerinin tepkisi

Mustafa Mavi konuşma

Detaylar

(Haber Kamera: Bayram Ali SARI/DHA

=====================================================

5)DP BAŞKANI UYSAL, AKŞENER İÇİN İMZA VERDİ

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için seçim kurulunda imza verdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Uysal, DP İl Başkanlığı binasını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin selameti ve geleceği için CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 'Millet İttifakı' içerisinde yer aldıklarını söyleyen Gültekin Uysal, Türkiye siyasetinin çok uzun zamandır yüksek gerilimde seyrettiğini vurguladı. Uysal, "Yeniden büyük Türkiye idealiyle milletimizi yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yapıldı. Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin bu altüst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik" dedi.

Türkiye'nin huzur içerisinde bir seçim geçirmesini temenni eden DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

"2007 yılında siyasal rekabetin fiilen kapandığı bir dönemde artık milletin meselelerinin konuşulacağı bir siyasal rekabetin yeniden açıldığı bir döneme geldik. İnşallah Türkiye burada suhulet içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri gerçekleştirir. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, beraberinde değişen koşullar, şartlar dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber insanımız hür iradesiyle eşitlik içerisinde, adil bir düzen içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri yapar. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne birkaç münferit hadisenin dışında demokrasimizde sandığın üzerine gölge düşmemiştir. Ama yakın dönem içerisinde adeta devleti bir parti devletine dönüştürerek, yargıyı neredeyse onun bir siyasal şubesi haline getirmiş olmanın bedelini, ucu kendilerine dokunduğunda 17- 25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz'da gördüler. İşte o nedenle Demokrat Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi işinize geldi mi değil, herkes için demokrasi' demek durumundayız. 'Hukuk işinize geldi mi değil, herkes için hukuk' demek durumundayız."

AKŞENER'İN ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERDİ

DP Lideri Gültekin Uysal, parti binasındaki görüşmelerinin ardından, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Erdal Gümüş ve kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Uysal, daha sonra cumhurbaşkanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek olmak için seçim kuruluna giderek imza verdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

=======================================================

6)KAZA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

BURDUR'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü ve camdan fırlayan yolcuya ekipler müdahalede bulundu. Burdur'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altunbaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Çelik ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan İl Trafik Şube Müdürü Mustafa Erdener Bede, devletlerin gelişmişlik göstergelerinden birinin trafik güvenliğine verilen önem olduğunu belirtti.

Protokol üyeleri tarafından bisiklet kullanan çocuklara kask hediye edildi. Yılın şoförü seçilen İrem Yüksel Tosun ve Bahtiyar Sağlık'a ödülleri Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya tarafından verildi.

Daha sonra senaryo gereği kaza yapan otomobildeki yaralılara müdahalede bulunuldu. Kazada araçta sıkışan sürücü ve camdan fırlayıp asfalt zemine düşen yolcuya ilk müdahale uygulandı. Yerde yatan yaralı müdahaleden sonra ambulansla hastaneye götürülürken, araçta sıkışan sürücünün yardımına ise UMKE ekipleri koştu. AFAD ekipleri otomobilin kapısı ve tavanını özel cihazla keserek sürücüyü kurtardı. Sürücü de ambulansla hastaneye götürüldü. Aynı araçta çıkan yangın ise Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

Törene katılanlar

Kask dağıtımı

Mustafa Erdener Bede'nin konuşması

Yerde yatan yaralı

Otomobildeki yaralı

Trafik ekibini gelmesi

UMKE ve AFAD ekiplerinin gelmesi

Yaralının kurtarılması

Ambulansı gidişi

Çıkan yangın

Yangının söndürülmesi

Stantların gezilmesi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

===============================================

7)ÜNLÜ DOMUZ AVCISI BU KEZ KURTARDI

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki sulama kanalına düşerek çıkamayan, sürüklenirken boğulmak üzere olan 7 yaban domuzu, Türkiye'de avladığı dev domuzlarla ünlü olan Selçuk Poslu tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Av yasağına uyan Poslu, bu kez domuzları avlamayıp, tek tek sudan çıkararak kurtardı. Çabaya rağmen bir domuz, boğularak telef oldu.

Olay, dün (salı) kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalına düşen ve sürüklenen 8 yaban domuzu gören mahalle sakinleri, ünlü domuz avcısı Selçuk Poslu'dan yardım istedi. Avladığı dev domuzlarla ünlenen Poslu, kanala gelerek av yasağı nedeniyle sürüklenen domuzları kurtarma çalışması başlattı. Poslu, kanal kenarından domuzları tek tek yakalayıp, güçlükle sudan çıkarıp doğaya bıraktı. Bir domuz ise kanalda boğularak telef oldu. Poslu, 7 domuzu sudan çıkardığını ancak birinin telef olduğunu belirterek, "Mahalle halkı kanalda domuzları görünce bana haber verdi. Bende kanala geldim Milli Parklar Müdürlüğüne de haber verdik. Mahalle halkının domuzları vurmaması için önlem aldık. Av yasağı olduğu için bizde domuzları kurtarıp, tekrar doğaya bıraktık" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

Kanalda sürüklenen domuzlardan görüntü

Selçuk Poslu'nun kanal kenarından domuzları yakalıyıp, çıkarması

Domuzları doğaya bırakması

Selçuk Poslu'nun konuşması

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

================================================

7)BUNALIMA GİRİP BENZİNLİKTE KENDİNİ YAKTI

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren 65 yaşındaki Kemal Y., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi.

Olay, dün (salı) akşam saatlerinde, Dalyan Mahallesi merkezindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giderek litrelik pet şişeyle benzin alan işçi emeklisi, evli ve 4 çocuk babası Kemal Y., herkesin şaşkın bakışları arasında yakıtı üstüne döktü. Kemal Y., daha sonra kendini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Kemal Y.'ye, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Kemal Y.'yi ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Kemal Y., yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kemal Y. daha sonra İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Kemal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kemal Y.'nin kendini yaktıktan sonra görüntüsü

Genel ve Detay görüntü

Haber/ Kamera: MUĞLA,

===================================================

9)ESKİŞEHİR'DE AHŞAP HEYKEL FESTİVALİ

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ahşap Heykel Festivali'ne katılan sanatçılar, ağaçlara birbirinden değişik şekiller veriyor.

Odunpazarı Belediyesi, 'Ahşabın sesi' sloganı ile 4'üncü Uluslararası Ahşap heykel Festivali düzenledi. Festivale 'ne 2'si yabancı 12 sanatçı katıldı. 13 mayısa kadar sürecek olan festivale Türkiye'den Ozan Uygan, Kutlu Alican Düzel, Mecit Çeliktaş, Kadir Ulus, İsmail Yıldırım, Haluk Rıza Şafak, Hakan Kemal Yurdusever, Çağdaş Erçelik, Cengiz Dönmez, Ayhan Tomak, Rusya'dan Vasilisa Chugunova ve İsviçre'den Jean Paul Falcioni katıldı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan festivalde sanatçılar Odunpazarı semtinde kurulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçları testerelerle ve ellerindeki çeşitli aletlerle kesip heykeller yapan sanatçıların çalışmalarını vatandaşlar ilgiyle izliyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, festivalin açış konuşmasında, "Uluslararası Ahşap Heykel Festivalimiz, artık Odunpazarı'nın markası oldu. Odunpazarı deyince, ahşap anlaşılıyor. Ahşap Heykel Festivalimiz, bazıları tarafından Odunpazarı Belediyesi demek; saz, caz ve festival demek diye eleştirilse de biz bunu bir övünç madalyası olarak kabul ediyoruz. Odunpazarı demek; saz, caz ve festival demek olmalı. Biz, kültüre ve sanata en yüksek düzeyde destek veren bir belediye olmaktan onur duyuyoruz. Eskişehirliler de festival kentinde yaşamaktan gurur duyuyor. O nedenle festivallerimizi geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Festival yürüyüşünden,

-Odunpazarı Belediye Baykanı Kazım Kurt'un kürsüdeki konuşmasından,

-Sanatçıların atölyedeki çalışmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN - ESKİŞEHİR/DHA

=========================================================