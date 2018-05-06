Dha Yurt Bülteni - 8

HDP, Diyarbakır'dan seçim startı verdi

HDP Diyarbakır il teşkilatı, düzenledikleri basın toplantısıyla seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

HDP Diyarbakır il Başkanlığı, merkez Bağlar ilçesinde bulunan il binasında partililerin katılımıyla bugün saat 12.00'de toplantı düzenledi. Toplantıya il ve ilçe eş başkanları, partililer ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan HDP Diyarbakır Eş Başkanı Şerif Camcı, kritik üç seçim ile karşı karşıya olduklarını belirterek, Diyarbakır ve bölgede seçim startı verdiklerini açıkladı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü dökümü:

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-Toplantı salonu

-Konuşmacılar

-Toplantıya katılanlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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İtfaiyeciler gözyaşlarıyla arkadaşlarını uğurladı

Bolu'nun Tekke Işıklar köyünde çıkan yangına müdahaleye giderken, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren itfaiye erleri Erhan Yazkan (33) ve Aykut Kabakçıoğlu (22) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Dün, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde 4 ev, 5 ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Yangına yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınamadığı için köye takviye olarak gönderilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait araç köye 1 kilometre kala şarampole yuvarlandı. Kazada, itfaiye erleri Erhan Yazkan ve Aykut Kabakçıoğlu yaşamını yitirdi.

TABUTLARI İTFAİYE ARACIYLA TAŞINDI

İtfaiye erleri için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler, itfaiye aracıyla cenaze namazının kılınacağı Siteler Camii'ne sirenler eşliğinde götürüldü. Konvoy sırasında itfaiyeciler, itfaiye aracındaki Erhan Yazkan ve Aykut Kabakçıoğlu'nun Türk bayrakları ile sarılı tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Erhan Yazkan şehitler mezarlığına, Aykut Kabakçıoğlu ise Bolu'nun Mudurnu ilçesi Samat Köyü'ndeki köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konvoydan görüntüler

-Tabuta sarılıp ağlayanlar

-Cenaze namazı

-Detaylar

02: 38-Boyut: 296 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda 2 bin 350 ecstasy uyuşturucu hap ile 66 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Dereli Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik dedektör köpek Alfi ile arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 350 ecstasy uyuşturucu hap ile 66 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Ahmet K. (27) ile Veysel S. (35) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dedektör Köpek Alfi'nin arama yapması

Alfi'nin dolaba tepki vermesi

Polisin dolabı araması

Dolaptan çıkan uyuşturucu

Alfi'nin uyuşturucularla poz vermesi

Uyuşturucudan detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,

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Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, otel müdürlüğü yapan Y.K., ilçedeki başka otelin personelinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, Y.K.'yi yumruklayıp, yere düşürerek, kıyafetinden tutup bir süre sürükledi. Saldırı anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Nisan günü saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Körliman Mahallesi'nde meydana geldi. Yılgın köyündeki otelde çalışan 5 kişi, Körliman Mahallesi'nde bulunan başka bir otele gelerek, henüz bilinmeyen nedenle Y.K. isimli müdür ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, otel müdürü Y.K.'ye yumruk atmaya başladı. Saldırgan, yumruk darbesiyle dengesini kaybedip, yere düşen Y.K.'nin başında bekledi. Saldırgan, daha sonra yerde hareketsiz yatan Y.K.'yi kıyafetinden tutup, çekerek, bir süre sürükledi. Otelden ayrılan saldırganlar, bir süre sonra yeniden gelip, camları kırarak, bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, yaralı otel müdürü Y.K. de sağlık görevlilerince ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili eşkalleri belirlenen M.B., İ.Ş., E.G., H.A.Y. ve M.Ş. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın yumruk atıp, yere düşürdüğü, bir süre de başında beklediği otel müdürü Y.K.'yi yerde sürüklediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anından görüntü

-Genel ve detay

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

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Kılıktan kılığa giren hırsız yakalandı

Sakarya'da kullandığı takma saç, bıyık, sakal ve çeşitli elbiselerle girdiği marketlerden silah zoruyla hırsızlık yapan M.F.A. yakalandı.

Sakarya'da 5 markete girerek silahla, kasiyer ve çalışanları tehdit eden hırsız, paraları çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde soygunları takma bıyık, sakal ve saç takarak garip kılıklara giren bir kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, son girdiği markette çalışanlar tarafından polise ihbar edildi. Soygunlara motosikletle gelen şüpheli, marketin kasasını soyup kaçtığı sırada bölgeyi çeviren ekiplerce yakalandı. M.F.A.'nın kullandığı motosiklette paralar, takma bıyık, sakal, saç, güneş gözlükleri, önlük, kıyafetler, 2 adet kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin takma saç, bıyık, sakal, gözlükleri ve kıyafetini giyip farklı kılığa bürünüp daha sonra markete girip soygunu gerçekleştirdiği görüldü. Marketlerden 20 bin lira çalan hırsız emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kıyafet, takma eşyaların görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Hırsızlık anı ve detaylar

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),

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Batan feribottaki traktör, iş makinesiyle çıkarıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde bir feribot, yağış ve fırtına nedeniyle üzerindeki traktörle birlikte battı. Feribotta bulunan 4 kişi son anda kurtulurken, traktör, iş makise yardımıyla sudan çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Ağdaş köyü ile Adıyaman'ın Gerger ilçesi yük ve yolcu taşıyan Şaban Aslan'a ait feribot, iki gün önce yağış ve fırtına nedeniyle battı. Üzerindeki traktör ile sulara gömülen feribottaki 4 kişi son anda kurtuldu. Traktörün sudan çıkarılması için yetkililerden yardım istendi.Adana'dan gelen sualtı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarla Cuma Tekin'e ait traktörün olay yerine 200 metre uzaklıktaki bir noktada olduğu saptandı. Halatın bir ucu traktöre, diğer ucu da iş makinesinin kovasına bağlandı. Traktör, iş makinesi tarafından çekilerek sudan çıkarıldı. Traktörü kurtarma anı ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Cüngüş ve Gerger ilçe sakinleri, baraj gölünün üzerine araçların da geçebileceği bir köprü inşa edilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Feribot minibüs ve insan taşırken

-Traktörün kepçe ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken

-Baraj gölünde yağmurun yağması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Levent BOZTEPE/ÇUNGUŞ (Diyarbakır),

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Sivas'ta Hıdırellez coşkusu

Sivas'ta baharın müjdecisi olan Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hızır ve İlyas Peygamberlerin her yıl buluştuklarına ve insanların dileklerini yerine getirdiğine inanılan gün olarak bilinen hıdırellez Sivas'ta kutlandı. Paşabahçe mesire alanında düzenlenen kutlama programına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, öğrenciler ve hafta sonu olması nedeniyle mesire alanına piknik yapmaya gelen vatandaşlar katıldı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra il protokolü ve vatandaşlar halaylar çekerek, yumurta tokuşturdu. Yumurta taşıma yarışmasının ardından Sivas Selçuklu Okçuluk Kulübü ok atma gösterisi yaptı. Program yağmur nedeni ile erken sona erdi. Yağmurdan kaçmak isteyenler renkli görüntülere neden oldu. Program hakkında bilgi veren İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Hıdırellez'in Sivas'taki adının eğrilce olduğunu söyledi. Pürlü "Eğrilce günü hanımlar asla ev işi yapmazlar ve kesinlikle pikniğe çıkarlar. Eğer ev işi yapacak olursa saksıya veya toprağa bir fasülye dikerek bize, nefsimize ve neslimize gelecek olan eğrilik bu fasülyeye gelsin diyerek fasülyelerini dikerler. Bu mevsimlik bayramlar milletimizi kaynaştıran, birleştiren, kardeşliği kuvvetlendiren günlerdir. Tüm insanımızın Hıdırellez'ini ve Sivas'ımızın eğrilcesini kutluyorum" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise "Sivas Valiliğimiz, Belediyemiz, İl Kültür Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarla birlikte bugün hep beraber buradayız. Hıdırellezi kutlamak için biraraya geldik. Öğrencilerimiz, yaşlılarımız, hanım kardeşlerimizle hep beraber buradayız. Halaylar çekildi, oklar atıldı. Bugünü elimizden geldiği kadar kutlamaya çalıştık. Baharın yağmurlu geçmesinii, bol ve bereketli olması açısından dua ediyorum. İnşallah bu yıl bereketli geçerö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Düzenlenen yarışmalar

-Konuşmalar

-Yağmurdan kaçanların görüntüleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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Kayseri'de hıdrellez coşkusu

Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarından biri olan Hıdrellez Kayseri'de coşku ve oyunlarla kutlandı.

Melikgazi İlçesine bağlı Gültepe Parkında kutlanan Hıdrellez Bayramına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından çuval, yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışması yapıldı. Çocukların kıyasıya birbirleriyle mücadele ettiği yarışmada eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmanın sonunda derece giren çocuklar market hediye çeki verildi. Hıdrellez bayramı, Melikgazi Belediyesinin yaptığı 3000 kişilik etli pilavın dağıtımı ile son buldu. Zaman zaman izdahımın yaşandığı pilav dağıtımı sonrası program son buldu.

Görüntü Dökümü:

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Hıdrellez programından genel görüntü

Çuval, yumurta ve yoğurt yeme yarışması

Belediye tarafından etli pilav dağıtımı ve vatandaşların pilav alma telaşı

Diğer detay görüntüler

4 dakika/ 448 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,