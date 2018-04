Dha Yurt Bülteni-8

Samsunlu şehit Astsubay Pehlivan'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde 5 kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Şehit Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Bafra ilçesine getirildi.

Yıldırım Beyazıt Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

2 yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçen şehidin, eşi Sevde Pehlivan cenazeye eşinin askeri montunu giyerek katıldı. Samsun'da görev yapan kardeşi astsubay Gökhan Pehlivan, babası Sadık ve anne Berrin Pehlivan'ın ayakta durmakta zorluk çektiği törende yakınlara askeri personeller yardımcı oldu.

Ailesinin tabuta sarılak gözyaşı döktüğü Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın cenaze namazı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bafra Şehitliğinde defnedildi.

Görüntü dökümü

--------------------------

-Şehitin baba ocağına gelişi

-Şehitin ailesinin tabuta sarılması

-Baba ocağında helallik alınması

-Şehitin camiye getirilmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehitin omuzlarda götürülüşü

-Şehitin fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), -

===================================================

Silahlı saldırıda ölen öğretim üyesi memleketinde uğurlandı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 33 yaşındaki öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay 2 gün önce 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde yaşandı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, görev yaptığı fakültede Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, öğretim üyeleri Dr. Serdar Çağlak ve Yasir Armağan'ı tabanca ile vurarak öldürdü.Olay sonrası Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayın ardından Bayar'ın aynı fakültede görev yapan eşi Saadet Aylin Bayar'da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye gönderilen sanıklardan Volkan Bayar tutuklanırken, eşi Saadet Aylin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaşamını yitiren öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Çağlak'ın ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Çağlak'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Çağlak, İldem mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreni

-Cenaze namazı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

=======================================

Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye'nin sırtı yere gelmez

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin başlatmış olduğu hamlelerle orta ve uzun vadede savunma ve güvenlik alanında öncü bir devlet haline geleceğini belirtti, "Türkiye'nin sırtı yere gelmez" dedi.

Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, beraberinde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti, esnafla görüştü. Demirözü ilçesinde toplu açılış törenine katılan Ağbal, burada yaptığı konuşmada kentteki yatırımları anlattı, Bayburt'un her alanda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirtti. Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan, yükseköğretimden gençlik hizmetlerine kadar her alanda Bayburt'ta ve 81 ilde gece gündüz hükümet olarak çalıştıklarını ifade eden Ağbal, "16 yılıdır yapılan bu hizmetler Türkiye'yi her anlamda değiştirdi, dönüştürdü. Türkiye artık yaptığı projelerle dünya çapında mega projeler yapabilen az sayıda ülkeden birisi oldu. Çanakkale 1915 Köprüsü, büyük tünel projeleri, boğazdaki yapılan tünel projeleri ile Türkiye'nin yaptığı projeler artık dünya çapında projeler oldu. Dünyaca ünlü belgesel kanalları, yapılan bu projeleri belgesel haline getiriyor. Bu televizyon kanalları Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor. Bunlar öyle sıradan projeler değil. Çok yüksek mühendislik gerektiriyor. Çok ciddi kaynak gerektiriyor. Meydana getirdikleri etki çok büyükö diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SIRTI YERE GELMEZ'

AK Parti hükümetleri olarak her alanda yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi 2023'lere, 2053'lere ve 2071'lere taşıyacaklarını kaydeden Ağbal, şunları söyledi:

"Bugün savunma, güvenlik alanında Türkiye'nin başlatmış olduğu hamleler orta ve uzun vadede Türkiye'yi savunma ve güvenlik alanında çok ciddi global öncü haline getirecek. Gerek Deniz, gerek Hava, gerekse Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu milli savunma güvenlik sistemlerinin tedariki, bunlarla ilgili yatırımların yapılması sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayacak, savunma ve güvenlik alanındaki yerliliği artıracak. Türkiye'yi orta vadede ciddi anlamda bu alanda ihracat yapan, üretici olan bir ülke haline de getirecek. Bu açıdan yatırımlara ve üretimlere devam edeceğiz. Ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyecek, insanımızın refahı artacak. Bütün bunları yaparken de bizim arkamızda sadece milletimiz olacak. 16 yıldır AK Parti tüm bu süreç boyunca bütün gücünü milletten aldı. Sizlerin desteği oldukça, sizlerin inancı sürdükçe Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Yatırımlar devam eder, Türkiye büyür ve kalkınır.ö

Konuşmaların ardından Bakan Ağbal ve beraberindekiler kurdele keserek yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

=============================================

Kaynanalar'ın 'Tijen'i' Sevda Aydan toprağa verildi

İZMİR'de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan (88), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ile tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesi olan; oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, geçen 13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümü üzüntü yaratan Aydan için bugün öğlende, İzmir'in Alsancak semtindeki Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ünlü sanatçının oğlu Efe Aydan, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Tacettin Bayır ile yakınları katıldı. Diğer oğlu Ege Aydan ise, yurt dışında dizi çekiminde olduğu için annesinin cenaze törenine katılamadı. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu da, cenazeye çelenk gönderdi. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Efe Aydan, "Altı aydır sağlığı pek iyi değildi. Birkaç gün önce telefonla yarım saat kadar sohbet ettik. Daha çok ben konuştum o dinledi. Çok üzgünüz" dedi.

Ünlü sanatçı Sevda Aydan, kılınan cenaze namazının ardından, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze töreninden görüntü

Cenaze namazının kılınmasından görüntü

Cenazenin araca konulmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

================================================

Acılı anne, kızının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişinin yakalanmasını istedi

DÜZCE'den, İstanbul'a sosyal medya aracılığı ile tanıştığı erkek arkadaşının yanına giden, içki içtikten sonra şeker komasına giren Kübra Hıracı, arkadaşı tarafından bırakıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Canan Hıracı, kızının ölümüne neden olduğunu iddia ettiği Caner B.'nin 2 yıldır kaçtığını belirterek, adaletin tecelli etmesini beklediğini söyledi.

Düzceli Kübra Hıracı, sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Caner B. ile 22 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'a buluşmaya gitti. İddiaya göre, Kübra Hıracı ve Caner B., Büyükçekmece Gülpınar Mahallesi'ndeki günlük kiralık evi tuttu. Ancak ileri derecede diyabet hastası olan Kübra Hıracı, erkek arkadaşının isteği üzerine alkol alınca şekeri yükseldi. Tecavüze uğrayan ve darp edilen genç kız sabah kendisine gelemeyince, erkek arkadaşı Caner B. tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız yaşam mücadelesi verirken, kendisini hastaneye bırakan erkek arkadaşı ise kayıplara karıştı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kübra Hıracı, Düzce'de toprağa verildi.

Kübra Hıracı'nın annesi Canan Hıracı, kızını hastaneye bırakan ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şahıslar Caner B. ve kuzenlerinden şikayetçi oldu. Aradan geçen 2 yıl içerisinde Kübra Hıracı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Caner B. halen yakalanamadı.

Canan Hıracı duruma tepki göstererek, Caner B.'nin yakalanmasını istedi. Canan Hıracı, "Kızım 20 yaşındaydı. İnternetten tanıştığı Caner B. isimli şahıs ile 22 Aralık 2016 günü İstanbul'a gezmeye gitti. Benim kızımı darp edip tecavüz ediyor ve kızım ölüyor. Ben bundan rahatsızım. Caner B. isimli şahıs 2 senedir yakalanmadı. Nasıl yakalanamaz?" dedi.

Adli Tıp raporunda kızının şekerinin yükselmesinin yanı sıra tecavüz ve darp edildiğine dair bulguların da olduğunu söyleyen Canan Hıracı, "Adli Tıp raporunda şeker hastalığından öldüğü ve bazı fiziksel olaylardan dolayı şekerinin yükseldiği söyleniyor. Adli Tıp raporunda tecavüz ve darp edildiği yazılı. Güvenlik kameraları görüntüleri var. Caner B. kaçıyor. Ben bu durumdan rahatsızım. Adaletin tecellisini istiyorum. Bir anne olarak hiç rahat değilim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne ile röp

Genç kızın acil servise getirilirken güvenlik kamerası görüntüs

Detaylar

Haber-Kamera: DÜZCE, -

====================================================

Hakkari'de 61 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Küme Evleri mevkiinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 61 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişi olup olmadığı açıklanmazken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

========================================================