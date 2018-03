Dha Yurt Bülteni-8

Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı

KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) düşük faizli kredi verilmesi amaçlanan 'Nefes Kredisi'nin ikinci uygulama dönemini İzmir'de düzenlenen imza töreniyle başladı. Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, bu toplantının İzmir'de düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, İzmir'in büyümesi, hak ettiği yeri alması, marka şehir olması için hükümet olarak 15 yıldır ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yıldırım, "İzmir çalışıyor, üretiyor istihdam sağlıyor. İzmir'de kredilerden 29 bin işletmemiz yararlandı. Yaklaşık 18 milyarlık kredi İzmir'de kullanıldı. Bunlar yetmez. İşallah İzmir ve Türkiye'yi büyütüp zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanması hedeflenen ve 2017 yılında başlatılan Nefes Kredisi 2018 yılında da devam edecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, iş dünyasına finansman temin etmek için hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin 2018'de devam etmesi için Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla imza töreni ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın genel müdürlerinin katılımlarıyla İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleştirildi. İmza töreninde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı ve İzmir Ticaret Odası başkan adayı Mahmut Özgener de hazır bulundu.

"PİYASADAKİ OLUMSUZ ŞARTLARA İNAT BURADAYIZ"

Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Finansmanda İnovasyon' adını verdiği, geçen yıl TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak başlayan Nefes Kredisi'nin bu yıl Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım'ın da katılımıyla daha güçlü olduğunu dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in desteğiyle hazine ve Kredi Garanti Fonu'nun devreye girdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"KOBİ'lerimizin bu proje kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet sağlandı. Son olarak da en büyük kamu bankamız olan Ziraat Bankası ile iki senedir projemize destek veren tek özel banka olan Denizbank zararı bile göze alarak projeye kaynak sağladılar. Böylece KOBİ'lere 5 milyar liralık kredi hacmi yarattık. 2-3 ay gibi kısa bir sürede 30 bin KOBİ kredi kullandı. Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı sağlamış olduk. Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat, 'TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak buradayız' diyoruz. Burada tüm banka genel müdürlerine yaptıkları önderlik için çok teşekkür etmek istiyorum."

"KOBİ'MİZ KAZANACAK TÜRKİYE KAZANACAK"

Nefes kredisine değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Nefes Kredisi sistemi çok basit. Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ'lerimiz oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. Nefes Kredisi faizimiz aylık yüzde 0.99 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. ve kredi 12 eşit taksitli olacak. Kredinin yüzde 85'i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ'lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 15 mevduat faizi alıyorsunuz. Ama Nefes Kredisi kullanınca aylık 0.99, yıllık yüzde 11.88 faiz ödeyeceksiniz. Yani KOBİ'lerimiz mevduat faizinden 3 puan aşağıda kredi kullanabilecek. Yani, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle finansmanda inovasyon yapmaya devam ediyoruz. Toplamda KOBİ'lerimize 5 milyar kredi kullandırıp, faiz yükünden 400 milyon liraya yakın tasarruf etmelerini sağlayacağız. KOBİ'miz kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

Proje sayesinde 2017'de yüzde 7.4 ile G20'nin büyüme rekorunu kıran Türk ekonomisinin 2018'de de yeni rekorlara koşmasına katkı sağlayacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz çarşamba günü yine Başbakanımızın himayelerinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) platformunda hayata geçirilen reformların toplantısını gerçekleştirdik. Orada da söyledim. Biz TOBB olarak YOİKK'te olduğu gibi, istihdam seferberliğinde olduğu gibi, Nefes Kredisi'nde olduğu gibi, Türkiye'nin otomobilinde olduğu gibi devletimizin bize verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'ye yatırım yapanlar her zaman kazandı. Türkiye, her zaman hedeflerine ulaştı. Biz Türk tüccarı ve sanayicisi olarak yine en iyi bildiğimiz işi yapacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" dedi.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR BOŞA ÇIKTI"

İzmir'in farklı özellikleriyle marka şehirlerden biri olmaya aday olduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayicilerin hep yanında olduklarını dile getirdi. İş dünyasının önerileriyle farklı projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Tüfeknci, "2016 yılında Gezi Parkı olaylarından bu yana Türkiye üzerinde oynanan oyunları boşa çıkardık. Özel sektör temsilcileri Türk ekonomisine ayar çekenlere ayar çekti. Bu gerçek bir başarı en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Odalar ve borsalar üyelerin sorunlarının çözümü noktasında elindeki imkanları kullanıyor" dedi. Birtakım iyileştirmeler yaparak üretenin yanında olduklarını anlatan Tüfenci, istihdam sağlayanın yanında olduklarını söyleyerek "Sizler çalışacaksınız bizler önünüzü açacağız" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise konuşmasında geçen yıl hazine destekli kredi garanti sistemini büyüttüklerini belirterek "Nefes kredisi daha çok küçük firmalara işletme sermayesi olarak nefes aldırıyor. Krediye erişimi arttırıyoruz. 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam oluşturuldu. Hükümetimiz döneminde bankalar asli görevlerine döndüler. Melek yatırımcı konseptiyle Avrupa'da 5 inci sıraya geldik" dedi.

"AYAĞIMIN TOZUYLA İZMİR'DEYİM"

Konuşmasına dün Balkanlar'da bulunduğunu ve Bosna'nın istikrarı için önemli temaslarda bulunduklarını ifade ederek başlayan Başbakan Binali Yıldırım ise şunları söyledi: "Ayağımızın tozuyla güzel İzmir'deyim. Anadolu ile Balkanların buluşma noktası İzmir, İzmir İktisat Kongresi ile Türkiye'nin bugünlere gelmesinin kalkınma hamlesinin yapıldığı ildir. Çalışan üreten iş alimlerine müjdemiz var. Türkiye büyümeye devam ediyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz. 2017'de kendi rekorumuzu kırdık. Emin adımlarla uygulanabilen politikalar sayesinde özel sektörle büyümeye kalkınmaya üretmeye devam ediyoruz. İkinci nefes kredisi İzmir'de gerçekleştiriliyor. Attığımız bu adımlar küçük ve orta büyüklükteki işletmelere nefes aldıracak. Biz adım atarken hiçbir zaman patinaj yapmadık, kendimizi tekrar etmedik. Her şehirde eserlerimizle var olduk. Kalıcı eserler yaptık. Daima üretim, daima büyüme ve kalkınma dedik. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'dan fazlası küçük ve orta ölçekli işletmeler. İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerde. Onlar gerçekten istihdama ve ihracata katkı yapıyor. Onların sesi fazla çıkmıyor. Sessiz sedasız üretiyorlar. Türkiye'deki 7.4 büyümenin arkasında KOBİ'ler var. Yatırımların yarıdan fazlasını KOBİ'ler yapıyor. Bu kadar iş yapıyorlar ama Türkiye'deki kaynaklardan yüzde 30'una sahip."

"HERKES HAK ETTİĞİNİ ALMALI"

Kredi konusunda da KOBİ'lerin daha fazla pay almaları gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "Herkes hak ettiğini almalı. Güney Kore'de KOBİ'ler kredilerin yüzde 75'ini alıyor, Portekiz'de yüzde 80'ini alıyor. Yunanistan'da bütün krediler içinde yüzde 55 payı KOBİ'ler alıyor. KOBİ'ler için ne yapsak azdır. Nefes kredisi için reel sektörün çatı kuruluşu odalar borsalar ve finans sektörü temsilcileri bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ'ler hak ettikleri krediye ulaştı. Bu kaynağa ulaşma projesinin yanında faizin düşürülmesi politikasına da katkı sağladı. Bu bir başlangıç" dedi. Nefes kredisi için 5 milyarlık hacim planlandığına dikkat çeken Yıldırım katılımcılara bir müjde vererek bu rakamı 7.5 milyar liraya çıkarttığını açıkladı. Krediyi ilk 6 ay ödemesiz 1.5 yıl vadeye uzattığını belirten Binali Yıldırım, "KOBİ'ler sözüne sadık işletmeler. Ekonomiye katkıları büyük. Biz 290 bin işletmeye KOSGEB aracılığıyla kredi imkanı sağladık. Üretimin artması demek ihracatın artması demek ve daha çok vatandaşın iş bulması demek. Türkiye'nin krizi kaldıramayacağını düşünenler mosmor oldu. Bu yıl bozuk plak gibi başa aldılar. 2018'de de kötü senaryolar yazıyorlar. Ekonomi üzerine moral bozucu söylemlere yabancı değiliz. Ama bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum biz büyük bir mücadele verdik. Sadece ülkemizin kalkınması için değil bölgemizdeki mazlum insanların da yardımcısı olduk. Bütün bunlara rağmen hiç merak etmeyin Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. Terlemeye üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İZMİR'E YATIRIMLARI ANLATTI

Geçen hafta çarşamba günü yatırım ortamının iyileştirilmesi için yasa çıkararak yeni bir süreci başlattıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, sermaye erişimine varıncaya kadar büyük bir reformu hayata geçirerek cazibe merkezleri uygulamasını başlattıklarını anlattı. Nefes Kredisinin bu noktaya gelmesinde 8 paydaşın emeği bulunduğunu anlatan Yıldırım, bankaların da teminatlarda ölçülü bir tutum sergilemesini istedi. Sürdürülmenin ve yaşatmanın esas alınması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, İzmir ile ilgili yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yıldırım şunları söyledi: "İzmir'in büyümesi, hak ettiği yeri alması, marka şehir olması için 15 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç rakam vermek gerekirse 2006'da İzmir'de bir yılda yapılan kamu yatırımı miktarı 480 bin lira iken bugün bu rakam 2.7 milyar liraya çıktı yani 6 kat arttı. İzmir'in bir dünya şehri olması için hava ulaşımında önemli bir gelişme sağlandı. İç hatlar terminali ülkenin en modern terminali oldu. Bunu 18 ayda yaptık. Dış hatlarda artış var bu daha da artacak. 2000 yılına göre yüzde 400 artış sağlandı 11 milyon yolcu geldi. Toplam 28 ülkeden 70 noktaya uçuş var. İzmir'de 410 kilometre bölünmüş yaptık. Bölünmüş yol uzunluğu bu kentte 810 kilometreye çıktı. İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Yıl sonunda bitirmiş olacağız. İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. Bizim amacımız Türkiye'yi dünyanın 10'uncu ülkesi yapmak. İzmir çevre yolu bitti onunla da kalmadık Çiğli'den Çandarlı'ya kadar otoyol yapıyoruz. Dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsü 2023'e yetişecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümüne armağan olsun."

"EN FAZLA İŞ ALANI AÇAN DÖRDÜNCÜ İL"

Ulaşımdaki yatırımlar sayesinde Ege'deki trafik yoğunluğunun artacağını belirten Yıldırım, Çandarlı otoyolunun bu yoğunluğu azaltacağını dile getirdi. Ankara, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir'de hızlı tren projesi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Geçtiğimiz yılların ocak ayına göre İzmir'in ihracatı iki kat arttı. Türkiye'de sanayi üretiminin tek başına yüzde 9.3 ünü İzmir yapıyor. İzmir'de açılan şirket sayısı yüzde 21 arttı. Ocak 2017 ile Kasım 2017 arasında İzmir tek başına 68 bin 291 hemşehrimize iş sağladı. İstihdamda da büyük bir başarı var. En fazla iş alanı açan dördüncü ilimiz İzmir. Kadın istihdamında da İzmir bir numara. İzmir'in bu oranlarını daha da yukarıya taşıyacağız. Çıtayı daha yukarıya çıkaracak kapasiteye sahip bir şehirdeyiz. İzmir çalışıyor, üretiyor istihdam sağlıyor. İzmir'de kredilerden 29 bin işletmemiz yararlandı. Yaklaşık 18 milyarlık kredi İzmir'de kullanıldı. Bunlar yetmez. İşallah İzmir ve Türkiyeyi büyütüp zenginleştirmeye devam edeceğiz."

HALKAPINAR-OTOGAR METROSU YAPILACAK

İzmir'de Halkapınar - Otogar metrosuna da bu sene başlayacaklarını kaydeden Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığını, Halkapınar'dan otogara kadar metronun yapılacağını ifade etti. Başbakan Yıldırım, İzmir'in 'çılgın projesi' olduğunu belirttiği Körfez Geçişi Projesine de değinerek, "Her türlü hazırlığımızı yaptık, proje hazır, taliplileri de hazır. İzmir'in hazır olmasını bekliyoruz. İzmir ne zaman 'Buyurun projeyi yapın' derse projeye başlayacağız. Çünkü bizim statlardan ağzımız yandı. İzmir'e stat yapmak için adeta ot yoldurdular. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak, Göztepe yapılıyor. Karşıyaka da yapılacak. Hiç merak etmesin Karşıyakalılar" dedi.

Yıldırım konuşmasının sonunda yerli otomobilde, istihdam seferberliğinde olduğu gibi Nefes Kredisi'nde de Türk üreticisine destek veren TOBB Başkanı'na ve bütün oda borsa başkanlarına, TOBB camiasına teşekkür etti. Ayrıca memleket için elini taşın altına koyan, kamu bankaları, katılım bankaları ve DenizBank'ı da tebrik eden Yıldırım, "Gönlümüz isterdi ki daha çok özel banka bu kervana katılsın. Ama onlar pişman olacaklar. Fırsatı kaçırdık diye bir dahaki fırsatın gelmesini bekleyecekler" diye konuştu.

Kouşmaların ardından 'Nefes Kredisi' protokolü imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başbakan Yıldırım'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)

AKTÜEL

Salondan genel görüntü

Başbakan Binali Yıldırım'ın salona girişi ve karşılanması

Başbakan Binali Yıldırım'ın koltuğunda oturduğu görüntüler

Başkaban Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşmaları

Başbakan Binali Yıldırım ve törendeki imza töreni

Başbakan Binali Yıldırım toplu fotoğraf verme görüntüleri

Haber: Nevra UÇKAÇ-Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

===========================================

Başbakan Yıldırım : Türkiye'nin teröristle işi olmaz

Başbabakan Binali Yıldırım, İzmir'deki Nefes Kredisi tanıtımının ardından Ödemiş ilçesine geçti. Başbakan Binali Yıldırım, burada Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. AK Parti'li Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'in konuşmasından sonra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kürsüye çıktı. Demircan "Hastaneler eskiden koğuş sistemiydi, yataklar, mekanlar sıkıntılıydı. Hastanelerde ilaç kuyruğu vardı ama bunlar bir bir ortadan kalktı. Şimdi 5 yıldızlı otel gibi, hak edilen güzelliği sunan hastaneler yaptık, yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda sağlıkta yenilenmeyi tamamlıyoruz" dedi.

SAĞLIKLI DÖNÜŞÜMÜ YAPTIK

Sağlık Bakanı Demircan'dan sonra Başbakan Binali Yıldırım, konuştu. Başbakan Yıldırım, "Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganıyla kürsüye çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşa sunduğumuz her hizmet bizim heyecanımızı, hizmete aşkımızı daha da arttırıyor. Sizler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Biz bu millete aşığız. Sizlere hizmeti daima biri bahtiyarlık vesilesi olarak gördük, görüyoruz. Önceliğimiz hep insan oldu. İnsan diyince tabii ki en önce sağlık akla geliyor. Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır. Devletin de görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. İnsanımıza gelişmiş sağlık hizmetini vermek için büyük bir değişimi, dönüşümü başlattık. Sağlık alanında çok önemli deşiklik ve dönüşüm yaşadık. 15 yılda yatak sayısını 18 binden 08 bine çıkardık, 481 olan acil servis sayısını 2 bin 137'ye çıkardık. 600 olan ambulans sayısını 4 bin 921'e çıkardık. İşte hizmetin adı bu. Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrupa'nın tamamından daha fazla altıncı seviye dijital sağlık hizmeti veriyoruz. Bebeklerimiz için çocuklarımız için dünyada ilk kez aşı takip sistemini hayata geçirdik. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Tüketilen her kutu ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz, tıbbi cihaz görüntüleme cihazı üretimiyle birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini sağlık kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.

Hastanede hakkında da bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin her bir vatandaşı her bir köşesi hizmetin en iyisine layıktır. Sizler daha iyi hizmet vermek için işte şu hastaneyi inşa ettik. ve bugün de hizmete açıyoruz.. Ödemiş Devlet Hastanemiz eski haliyle 11 bin metrekareye sahipti. Yeni açacağımız hastane 32 bin metrekare alana sahip muhteşem bir hastane oldu. Tam üç kat daha büyük. Hastane 52 milyon TL'ye mal oldu. Bir yataklı ve iki yataklı olmak üzere toplam 300 yatağa sahip. Yoğun bakım yatak sayısı 26'dan 36'ya, ameliyathane sayısı 6'dan 8'e çıktı. Ayrıca yine hastanede Ege Bölgesinde İzmir'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Suda doğum merkezi bile kurduk" diye konuştu.

FRANSA'YI ELEŞTİRDİ

Konuşmasında Fransa'nın terör örgütleriyle bağlantıda bulunmasına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Balkanlar'a Ortadoğu'ya yardım elimizi ihmal etmiyoruz. Bütün masumlara elimizi uzatırken ne yazık ki bazıları katillere, teröristlere el uzatıyor. Avrupa değerlerinin kalbi kabul edilen Fransa, teröristlere kucak açıyor. Dün Bosna'da akan akanları seyredenler, bugün Ortadoğu'da aynı şekilde Suriye'de akan kanları yine seyrediyorlar. İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı kin ve nefretlerini gizlemiyorlar. İşte Macron! Neymiş efendim Fransa, terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, görevi kim verdi. Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Terörün tamamını yok etmeye azmettik. Bu Fransa, NATO üyesi, bizimle beraber. Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de mi ibret almadınız? Cezayir'de yarattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz? Bu nasıl iş? Bizim için Suriye'de halka zulmeden herkes aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz."

Konuşmasında Türkiye'nin 16 yıldır AK Parti ile kalkınmaya devam ettiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti: "Ak Parti millet iradesine saygı göstermeyenleri, bu ülkenin insanlarına yasak üstüne yasak koyanları emekli eden partinin adıdır. AK Parti kalkınmanın, adaletin teminatıdır. Güçlü Türkiye'nin yüz akıdır. Bu yüzden milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye desteğini arttırarak devem ettiriyor. Son 16 yıl içinde AK Parti'nin önüne kesmek için nereler yaptılar. Partimizi kapatmaya kalkmadılar mı? Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirmek istemediler mi? 17 - 25 Aralık FETÖ darbe girişimini yapmadılar mı? Bu da yetmedi 15 Temmuz hain kanlı darbe girişimiyle FETÖ'cüler bu millete her türlü kötülüğü yapmadı mı? Milletimiz sayesinde her türlü engelleri aşa aşa bugünlere geldik. AK Parti milletle bütünleşmiş bir siyasi harekettir. Türkiye ihanet edenler şimdi kaçacak delik arıyor. Emperyalistlere maşa olanlar artık efendilerinin emir ve komutasına girmiştir ama bu ihanet artık uzun süre devam etmeyecek, çünkü bu güçlü millet, kendi bağrından çıkardığı yiğit cumhurbaşkanı ve dik duran hükümeti, ihanete şebekelerinin karşısında görecek. Bu zorbalara geçmişte pabuç bırakmadık, bundan sonra da geçit vermeyeceğiz. Perşembe günü büyüme rakamı açıklandı yüzde 7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Türkiye'ye yakışan budur. Histindan'ı da Çin'i de geride bıraktık. Türkiye'yi karalamaya çalışan o çok bilmiş kuruluşların sesi soluğu kesildi. Buradan bu ülkenin gücünü göremeyenlere sesleniyorum. Türkiye sizleri şaşırtmaya devam edecek. Gençlerimizle el ele bütün bu oyunları bozduk, bozmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başbakan Yıldırım'ın konuşması (CANLI VERİLDİ

Ödemiş Devlet Hastanesi açılış töreninden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ/ ÖDEMİŞ (İzmir),

===========================================

Giresun'da üçlü savunma zirvesi sona erdi

Giresun'da, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Milli Savunma Bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilen 6'ıncı Savunma Zirvesi sona erdi. Zirvenin sonunda bakanlar açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, üç ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda tam bir mutabakata vardıklarını belirtti. Canikl, "Esasında ilişkilerimizin ulaştığı seviye son derece iyi. Bundan sonra da ona ivme kazandırılması, özellikle savunma alanında ülkelerimizin toprak bütünlüklerinin korunması, özgürlüklerinin savunulmasına katkı sağlayacak ve bu alanda kendi kendine yetecek projelerinin geliştirilmesinin altını çizdik. Bunlar gerçekten hayati öneme haiz. Türkiye olarak savunma alanında zaman zaman karşılaştığımız problemleri, sıkıntıları paylaştık ve buradan yola çıkarak bu anlamda savunma alt yapılarımızın, yeteneklerimizin karşılıklı olarak paylaşılması ve birbirimizi desteklememiz konusunda mutabakata vardık.ö dedi.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU'

Canikli, Türkiye olarak Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını belirterek "Bir de bu bölgede Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın, barışın ve huzurun korunması ve sürdürülmesi için kilit ülkeler olduğunun da altını çizdik. Bu anlamda Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın uluslararası hukuka göre tanımış, sınır güvenliği, toprak bütünlüğü son derece önemli Türkiye olarak Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz, destekliyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak biz uluslararası platformda bu sorunun çözülmesi, Azerbaycan'daki Ermenistan işgalinin ortadan kaldırılması, aynı şekilde Gürcistan'da da toprak bütünlüğünün sağlanması için uluslararası alanda biz gerekli girişimleri yapıyoruz. O destekleri her iki ülkeye veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN SAVUNMA BAKANI İZORİA: ÜLKEMİZ RUSYA'NIN İŞGALİ ALTINDADIR

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, ülkelerinin Rusya'nın işgali altında olduğunu ifade ederek Türkiye ve Azerbaycan'ın bu yönde stratejik ortakları olduklarını söyledi. 2017 yılında özellikle ortak askeri tatbikat açısından çok önemli bir sene olduğunu ifade eden ve bu işbirliğini gelecekte daha da geliştirmeyi planladıklarını vurgulayan Bakan İzoria, "Türk Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma bakanlığı ve özellikle iki ülkenin hükümetleri şükranlarımızı sunmak istiyorum ki onlar her zaman farklı platformlarda Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorlar. Maalesef bizim ülkemiz işgal altındadır Rusya tarafından. Bu işgale karşı hareketlerimiz çok önemlidir ve biz Türkiye ile Azerbaycan'ı bu yönde bizim stratejik ortaklarımız olarak algılıyoruzö dedi.

'ASKERİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Askeri eğitimin çok önem taşıdığını ifade eden İzoria şöyle dedi: "İşbirliğinin amacı daima hazır durumda bizim NATO ile bütünleşme ve çalışabilme kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu açıdan askeri eğitim çok büyük önem taşımaktadır. Bizim çok büyük bir geçmişimiz, tecrübemiz var bu konuda, bizim binden fazla subayımız farklı kurslara Türkiye'de katılmıştır. Aynı zamanda özellikle askeri teknik alanda da işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu açıdan biz belirli bir tarihleri belirledik. Türkiye tarafı bu konuda büyük bir deneyim ve başarı sağladı, biz de bizim silahlı kuvvetlerimizin ve modernizasyonu gerçekleştiriyoruz sizin başarılarınızla çok büyük ilgi çekiyoruz ve bu çalışma grupları arasında çalışmalarımıza devam etmek istiyoruzö

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV: TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Türkiye'nin terörizmle mücadelesini desteklediklerini belirtti. Üç ülkenin görüşmesi sonucu konular üzerinde mutabakat sağlandıklarını ifade eden Hasanov, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nin iştirakıyla gerekli tedbirlerin birlikte hayata geçirilebileceğini söyledi. Hasanov, "Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. NATO'nun en güçlü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübesi bizim için çok önemlidir. Ayrıca dilimiz, dinimiz, kültürümüz her şeyimiz bir olan Türkiye'den istifade edeceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanların açıkalamları

Haber-Kamera: GİRESUN -

============================================

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Teröristlerin ülke içerisinde sayıları azaldı

BURSA'da AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, sınır ötesi terör operasyonları ile ilgili "Yurt içerisinde ne kadar terörist varsa bunların hepsinin üstüne bineceğiz. Sizi temin ederim ki artık ne terör devşirmeleri, ne terörist devşirmeleri, ne çocuk kandırıp dağa kaldırmaları mümkün. Böyle bir ihtimalleri yok. Ülke içinde bunların sayısı çok azaldı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Çavuşoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada diğer siyasi partilerin amacının seçimi kazanarak ülkeyi yönetmek olabileceğini belirterek, AK Partinin amacının sadece bu olmadığını, aynı zamanda milleti kendisinin merkezine koyarak belirli bir değerler silsilesini millet ile beraber yükseltmeye çalışmak olduğunu söyledi. Kendilerini farklı kılan özelliğin bu olduğunu ifade eden Hakan Çavuşoğlu "Bu teşkilatta görev yapmış arkadaşlarımız sadece siyasi bir ikbalin peşinde koşup gitmezler. Ne için? Sahip olduğumuz medeniyetimizden tevaruz ettiğimiz hakkı hukuku milletin iradesini yüceltmek için gayret gösteriyor. Bu nedenle ki son 15 yıl içerisinde AK Parti ortaya koymuş olduğu icraatlarla beraber Türkiye'yi değiştirdi, dönüştürdü, geliştirdi. Bugün dışarıdan bakıldığı zaman 16 yıl önce Türkiye'ye girip çıkmış ama 16 yıl sonra yine sınırlarımızdan Türkiye içerisine giren insanların geçmişte hafızalarında kalan Türkiye karşılarında yok artık. Bambaşka bir Türkiye var artık. Alt yapısı ile üstü yapısı ile vermiş olduğu hizmetleri ile beraber gerçekten bir çok alanda tüm dünyaya örnek olan bir hizmet anlayışımız var. Bunu samimiyetimizle gayretimizle inancımızla yapıyoruz. Türkiye aşkımız ve sevdamız ile yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞİMİZİ UNUTURSAK YARINIMIZI TESİS EDEMEYİZ"

Geçmişimizi unutmamamız gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "2000 yıllık tarihe sahip olan bu milletin, 2001 yılında yaşanan krizlerle beraber emperyalist güçlerin ülkemize gönderdiği jandarma edalı IMF yetkilileri ile adeta rencide edildiğini biliyoruz. Bunların uçaklarla kırmızı halılarla karşılandığını görmedik mi biz? 500 milyon dolar para için el pençe divan durulduğunu görmedik mi? Bakınız geçmişi unutmayacağız. Geçmişe takılı kalmayacağız ama geçmişi de unutmayacağız. Geçmişimizi unutursak bugünümüzü idrak edemeyiz. Yarınımızı tesis edemeyiz" şeklinde konuştu.

"ENSESİNE VURULUP LOKMASI ALINAN TÜRKİYE YOK ARTIK"

Türkiye'nin çeşitli tuzaklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, "100 yıl önce küllerinden doğan bu millet nasıl bunları denize döktüyse, bu coğrafyadan kovduysa, görüyoruz ki bugün bunların intikamını almak için bizim üzerimize çullanmaya çalışıyorlar. Ama öyle yağma yok. Millet artık eskisi gibi değil. Millet gözünü açtı. Ensesine vurulup ağzındaki lokması alınan bir Türkiye yok artık. Kendi iddiaları ve tezi olan bir Türkiye var. Bizi bu yoldan döndüremezler. Gecesini gündüzüne katan ve her daim bu ülkenin insanı için daha ne yapabiliriz düşüncesi ile hareket eden bir Cumhurbaşkanımız varken bize düşen onun etrafında kenetlenerek, şer odaklarına karşı güç birliği yapmaktır" dedi.

"TERÖRİSTLERİN SAYISI AZALDI"

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirmesine rağmen ülke içerisinde hiçbir şeyin değişmediğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Her şey yerli yerinde ve rutin bir şekilde devam ediyor. Ekonomi, ticareti hayat herşey. Ayrıca yurt içerisinde ne kadar terörist varsa bunların hepsinin üstüne bineceğiz. Sizi temin ederim ki artık ne terör devşirmeleri mümkün, ne de terörist devşirmeleri, ne de çocuk kandırıp dağa kaldırmaları mümkün... Böyle bir ihtimalleri yok. Ülke içinde bunların sayısı çok azaldı. Bunları tamamen bitireceğiz. Ama sınırlarımıza da insanımızın güvenliğimizi yok sayacak şekilde hareket etmelerine de fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Afrin, Tel Rıfat, Münbiç, Sincar ne varsa bu ülkeye tehdit ve risk oluşturacak hangi unsur varsa onlarla mücadeleye başladık. Ok yaydan fırladı. Birileri batıda ne diyormuş, birileri ara buluculuk teklifinde bulunuyormuş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama fark etmez işimize devam edeceğiz. Türkiyeyi büyütmek hepimizin görevi. Bizim içinde yaşadığımız aşk ve heyecan, büyük Türkiye sevdasıdır. Bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"NEREDE DÜNYA'NIN 16 BÜYÜK EKONOMİSİ"

İnsani kalkınma yardımı konusunda açıklama yapan Çavuşoğlu, dünyada 2017 yılında 143 milyarlık kalkınma yardımı gerçekleştirildiğini ifade ederek "Bakıyorsunuz, nereye gitti bu? Afrika'daki bir masumun gözyaşı silindi mi? Hayır. Gazze'deki evsiz kalmış, evi başına yıkılmış bir kardeşimizin ahı vahı duyulmuş mu? Yok. Gittikleri yerde nerede sömürge varsa oraya giderek bunu yapıyorlar. Ama Türkiye öyle değil. Kalkınma yardımları konusunda Türkiye son 2 yılda milli gelirine oranla birinci durumdadır. Nerede o koca koca ekonomiler? Türkiye dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. İlk 16 ekonomisi büyük ülke nerede? Neden yapmıyorlar. 3- 5 mülteciyi dikenli tellerle muhafaza altına almak suretiyle ülkeye girmelerine mani oluyorlar. Bunların insanlıktan nasibi yok. Oysa biz 3.5 milyon kardeşimizi burada misafir ediyoruz" dedi.

"GÜZEL BİR İTTİFAK OLUŞTURDUK"

Ana muhalefet partisinin zavallı bir durumda olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye ile ilgili hangi projesi, hangi projeksiyonu var? Bilen varsa beri gelsin. Varsa yoksa iktidarın söylediğinin aksi söz sarf etmek. Başka birşey yok. Afrin'e girmeyin dediler, Afrin'e girdik diye sesi soluğu kestiler" dedi. Güzel bir ittifak oluışturduklarını söyleyen Hakan Çavuşoğlu, "Milli ittifak. 2019 yılı Türkiye için gerçekten önemli bir sene. 3 seçimi birlikte yapacağız. Yerel seçimleri 30 Mart'ta, 1 Kasım'da hem miletvekilliği, hem cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Bugün Türkiye üzerinde oyun oynayanların alternatif olarak gördükleri bir tarihi dönemeçle 2019'da gerçekleştirecek seçimler. Nasıl olur da Recep Tayyip Erdoğan'ı alt edebilirim düşüncesiyle yine kirli düzenbazlıkların içerisine girecekler. Ama başaramayacaklar. Çünkü artık siyaset mühendislikleriyle bu ülkede bir şey başarmanın mümkün olmadığını 2019'da yaşayarak görecekler. Onlarda gelip masanın etrafında bizimle eşit koşullarda ve isteklerimiz doğrultusunda iddialarımızla beraber müzakere edecekler. Dayatarak değil, talimat vererek değil. vesayet cenderesine alarak değil. Türkiye'nin de bağımsız, özgür, bölgesinde güçlü söz sahibi bir ülke olduğunu görerek bunu yapacaklar" şeklinde konuştu.

"ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN SEYYAR SANDIK KURDUK"

Açılışın ardından İlçe binasını gezen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada ilçe yönetimiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, eskiden ailesinde engelli bir birey olan vatandaşın utandığını, ancak hükümetin engelli vatndaşlarla ilgili kanunu çıkardığın, anayasa değişikliğini yaptıklarını engelli memur sayısını 50 bine çıkardıklarını belirtti. Bu sene 5 bin engelli vatandaşı daha kamuda istihdam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz diyoruz ki bu toplum bu millet içinde hiçbir şekilde kendisinin incindiği diğerlerinden farklı gördüğü bir birey kalmasın. Herkes eşittir. Biz insana insan olduğu için yaklaşıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için son olarak bir yasa değişikliği daha yaptık. Ben tabii seçim işleri başkan yardımcılığı yaptım partide. Hep şikayet gelirdi. Engelliler söz konusu olunca acaba sandıkları birinci kata koyabilecek miyiz diye. O kadar çalışılırdı malesef engelli bir seçmenin olduğu sandıkların 4'üncü 5'inci kata çıkarıldıklarını görürdük. Sonra iki üç kişinin yardımıyla en temel hakkı olan oyunun kullanmak üzere bu kadar çileyi çekerek oyunu kullanırdı. Şimdi kanun çıkardık. Sandık ayağınıza gelecek, seyyar sandıkları kurduk" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),-

===================================

Otobüs alev alev yandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yolcu otobüsünün motoru tutuştu. Sürücü aracı durdurarak yolcuları indirirken, alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akcakoca Tepeköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 12 yolcuyu Zonguldak'a götüren Atakan Uysal yönetimindeki 34 UJ 9141 plakalı yolcu otobüsünün motoru tutuştu. Yangını fark eden otobüs şoförü Atakan Uysal, aracı emniyet şeridine çektikten sonra yolcuları aşağıya indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. Yolcular ise gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

-Otobüsün yanma anı cep telefonu görüntüsü

-İtfaiyenin yangını söndürmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ-Sinan KABATEPE/AKCAKOCA(Düzce),

============================================

Derik'teki 368 yıllık kilisede tek başına Paskalya Bayramı'nı kutladı

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşarken, 37 yıl önce İstanbul'a göçeden ve 5 yıl önce geri döndüğü memlektinde tek başına yaşamaya devam eden Zekeriye Sabuncu, Hristiyanların yarın kutlayacağı Paskalya Bayramı'nı, 1 gün erken kutladı. Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne gelerek tek başına dua edip mum yakan Sabuncu, "Çocuklarım, ailem İstanbul'da. Oraya gideceğim için Paskalya Bayramı'nı erken kutladım" dedi.

Derik ilçesinde yaşayan 3 Ermeni'den biri olan Zekeriya Sabuncu, 1650 tarihinde inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde, Hristiyan Alemi'nin yarın kutlayacağı Paskalya Bayramı'nı bir gün erken kutladı. 70 yaşındaki Naif ve 62 yaşındaki Yurşalin Demir çifti ile birlikte Derik'te yaşayan Sabuncu, çeşitli nedenlerden dolayı 37 yıl önce terkettiği Derik'e 5 yıl önce geri dönüp yerleşti. Burada ata mesleği olan sabun üretimine yeniden başlayan Sabuncu, çocukları ve ailesinden uzakta tek başına Derik'te yaşamaya başladı. Derik'te yaşayan Müslüman komşularının yakın ilgisini gördüğünü belirten Sabuncu, "Bu kilise 1650 yılında inşaa edildi. 1915 olaylarına kadar, 7 kilisemiz, 3 okulumuz vardı.Bu okullarda, Osmanlıca, Ermenice ve Fransızca dil eğitimi veriliyordu. Derik'ta o dönemlerde yaklaşık 50 aile vardı, zaten ilçenin nüfusu da bin 750 idi. Şimdi ben ve yaşlı bir çift yaşıyoruz. Ben de 37 yıl önce ailemle birlikte İstanbul'a göç etmiştim. Ama memleket hasretine dayanamadım ve 5 yıl önce geri döndüm. 130 yıllık baba mesleği sabun üretimine yeniden başladım. Yarın kutlanacak Paskalya Bayramı'ın bugün kutluyorum. Çünkü İstanbul'a gideceğim. Çocuklarım ailemle birlikte Paskalya Bayramı'nı kutlamak istedim" dedi.

Derik ilçesindeki 368 yıllık kiliseye tek başına gelen Zekeriya Sabuncu, önce kilise çanını çaldı, ardından mum yakın dua ettikten sonra İstanbul'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Kilisenin dış ve iç görüntüsü

-Zekeriye Sabuncu'nun kilise çanını çalması

-Mum yakan Sabuncu, dua ederken

-Zekeriya Sabuncu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -

==============================================

Köpekler Aydın'da podyuma çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 'Köpek Güzellik Yarışması'nda köpekler birinci olabilmek için yarışırken, sahipleri heyecanlı anlar yaşadı.

Türkiye Köpek Irkları ve Federasyonu ile Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından, Türkiye genelinde düzenlenen Köpek Güzellik ve Irk Değerlendirmesi Yarışması, Aydın Tekstil Park'ta yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 100 köpek, yarışma için getirildi. Çeşitli kategorilerde en güzel köpek olabilmek için podyuma sahipleri ile beraber çıkan İngiliz Pointer ve İngiliz Setter cinsi köpekler, Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu hakemleri tarafından değerlendirildi.

"BU YIL KATILIM VE İLGİ FAZLA OLDU"

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz, "Geçen yıl ilkini yapmıştık bu yıl da Aydın'da ikinci defa bir köpek yarışması düzenledik. Geçen yıl da buna yakın bir katılım vardı. Bu yıl biraz daha fazla ilgi ve katılım oldu. Köpeklerimizde biz sadece Pointer ve Setter ırkı olanları yarışmaya dahil ediyoruz. Irk güzelliği dediğimiz bu yarışmada köpeğin kafa, kuyruk, burun, kulak ve ayak basma gibi pozisyonlara uluslararası hakemler tarafından izlenerek kontrol edilmektedir" dedi.

ÇERÇİOĞLU'NA KÖPEK HEDİYE EDİLDİ

Köpek Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yapan ve iki yıldan beri büyük destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na, katkılarından dolayı 'Zia' isimli Pointer cinsi köpek hediye edildi. Yarışmayı düzenleyenlere, hediye dilen köpek için teşekkür eden Çerçioğlu, "Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. İstedik ki bu yıl daha güzel olsun. Hep beraber yapalım istedik. Gerçekten de bugün istediğimiz noktaya geldik. Seneye mutlaka daha iyi olacak" dedi.

Yarışmaya Türkiye Köpek Irkları ve Federasyonu Başkanı Ümit Özkan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi. Sabah 10.00'da başlayan yarışmada dereceye giren köpeklere kupa ve köpek maması hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Köpek yarışmasından detay ve genel görüntü

Özlem Çerçioğlu'na köpek hediye edilişi

Çerçioğlu'nun konuşması

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz'in konuşması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===================================================