Dha Yurt Bülteni -8

1)MARDİN VALİSİ YAMAN, 8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA YARALANAN KORUCUYU ZİYARET ETTİ

SURİYE'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ve 8 askerin şehit olduğu, 13 güvenlik görevlisinin de yaralandığı olaydan yaralı olarak kurtulduktan sonra Mardin'in Derik ilçesine bağlı Demirli köyü Işıklı mezarsındaki evine dönen güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı evinde ziyaret eden Mardin Valisi Mustafa Yaman, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Afrin'de TSK'nın yürüttüğü operesyonda yaralanan güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı, Demirli köyü Işıklı mezrasında ziyaret etti.

Yaralı güvenlik korucusu Müzffer Duva'nın annesi Cemile ve babası Adem Duva, Vali Yaman ve beraberindekilere ziyaretlerinden ve iyi niyet dileklerinden dolayı teşekkür etti. Köy muhtarı ve emekli güvenlik korucusu Münir Duva, yaralı güvenlik korucuları için bazı taleplerde bulunması üzerine Vali Yaman, "Gereken her türlü yardım ve destek verilektir. Gerekli birimlere talimatı da şimdi veriyoruz" diye karşılık verdi.

Yaralı güvenlik korucusu Müzaffer Duva da, 6 ay önce güvenlik koruculuğuna başladığını belirterek, "5 kardeşiz. 6 aylık güvenlik korucusuyum, bir kardeşim de vatani görevini halen sürdürüyor. Afrin'de aniden saldırıya uğradık.Sağ göz ve sağ ayağımdan yaralandı. Biz mevzideydik saldırıya uğradık, sağ gözüm mermi sıyırması sonucu hafif yaralandım. Götürüldüğüm Hatay'daki hastanede ilaç verdiler, ayağım hafif ağrıyor. Yanımda şehit olan arkadaşlarıma üzülüyorum" dedi.

Suriye'nin Afrin kentindeki KCK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere 1 Mart tarihinde Mardin'in Derik ilçesinden Afrin'e giden korucular arasında bulunan Müzaffer Duva (28), Hasip Tan (29), Mehmet Reşit Övet (29), geçen hafta 8 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Vali Mustafa Yaman ve beraberindekilerin mezrada karşılanması

-Vali Yaman ve beraberindekilerin yaralı korucunun evine gitmesi

-Yaralı korucu evinde ziyaret sırasında yapılan sohbet

-Vali Yaman ve beraberindekilerin evden ayrılması

-Yaralı korucunun asker olan ve izine gelen kardeşi

-Yaralı korucu Muzaffer Duva'nın Kürtçe olarak kısa konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -

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2)TECAVÜZ SANIĞI POLİSE BERAAT GEREKÇESİ: MAĞDURUN TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA ERKEK NUMARASI VAR

MARDİN'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı M.B. adlı kadına (21) tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan özel harekat polisi B.K.'nin (24) beraatine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. M.B.'nin telefonunda çok sayıda erkeğe ait numara bulunması, aynı zamanda telefon hafızasında başka erkeklerle uygunsuz görüntülerin yer alması beraat gerekçeleri arasında gösterildi.

Mardin'de, sosyal medyadan tanıştığı M.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla, hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan özel harekat polisi B.K., davanın 8 şubat 2018 tarihli celsesinde beraat etti. Beraat kararını veren ve aralarında 2 kadın hakimin de bulunduğu Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda yer alan savcılık görüşünde, Adli Tıp raporuna yer verildi. Raporda, iddia edilen tecavüz olayından bir gün sonra yapılan iç beden muayenesinde, mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık görüldüğü, saptanan bulguların bir gün önceki cinsel ilişki hikayesiyle uyumlu olduğunun belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, raporun, olayın oluş şekliyle uyumlu olduğu belirtildi. Alınan ruh sağlığı raporuna göre de mağdurun ruh sağlığının olaydan etkilendiği belirtilirken, olay yerindeki bulgulardan alınan meni örneklerindeki genotiplerin, sanıktan alınan kan örneğindeki genotip ile uyumlu olduğunun tespit edildiği de kaydedildi.

MAĞDURUN İFADELERİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİL

Sanığın tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, diğer polislerce mağdura baskı yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Mağdur ifadelerinde çelişkiler olduğu ve bunun bir kısmının hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı kaydedilen kararda, 'M.B.'nin sanığın kendisi ile zorla ve rızası dışında ilişkiye girdiğini söylemesine rağmen, sanığın evinde, onun şortunu giyecek kadar rahat davranmasının, sanığın çağırır çağırmaz hiç tereddüt etmeden yatak odasına gitmesinin, diğer odada arkadaşı ve diğer polis memuru olmasına rağmen, cinsel saldırıya uğradığında bunlardan yardım istememesinin, ilk cinsel saldırının ardından aşağıya indikten sonra, çevreden yardım isteme veya yetkili makamlara haber verme yerine, kapının önünde oturup sigara içmesinin, sonra tekrar cinsel saldırıya uğradığı eve kendi rızasıyla çıkmasının ve hiçbir şey olmamış gibi sanığın yatak odasına geçmesinin hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı' ifade idildi.

1 GÜN SONRA ALINAN RAPOR İÇİN 'ÇOK SONRA ALINDI' İFADESİ

Olaydan iki gün sonra Mardin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan raporda mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir derece yaralandığı belirtildiği halde, hemen olay sonrası Mardin Devlet Hastanesi'nce verilen raporda darp cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Kararda, olaydan bir gün sonra mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık olduğuna ilişkin alınan raporun ise olaydan çok sonra alındığının belirlendiği ifade edildi.

TELEFON REHBERİNDE BİRÇOK ERKEK ŞAHSIN İSMİ KAYITLI

Mağdurun cep telefonu üzerinde yapılan dijital incelemede ise kişi listesinde birçok meslekten birçok erkeğin isminin kayıtlı olduğu belirtilen kararda, kayıtlardan birinin 'kızlık' şeklinde kayıt edilmiş olduğu kaydedildi. Mağdurun telefonunda, 'şimdi emniyet kanki bitti o adam" mesajı tespit edildiği vurgulanan kararda, telefondan birçok cinsel içerikli internet sitesine girildiğinin görüldüğü ifade edildi. Mağdur ile bazı başka erkeklerin uygunsuz görüntülerinin de cep telefonundaki kayıtlarda yer aldığının anlaşıldığı belirtilen mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Katılanın ve tanıkların çelişkili ve olayın oluşumuna ve hayatın akışına uygun olmayan soyut beyanları dışında sanığın olay günü katılan ile rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğine ve suçu işlediğine dair, her türlü şüpheden uzak; kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden evrensel bir ceza hukuku genel ilkesi olan 'kuşkudan sanık yararlanır' prensibi nazara alınarak beraatine karar verilmesi gerekmiştir."

SAVCI 3 KEZ TUTUKLAMA İSTEDİ, HAKİM SERBEST BIRAKTI

İddianameye göre; Mardin'de görev yapan özel harekat polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B.'yi evine götürerek, aşırı alkol almasını sağlayıp, 2 kez tecavüz etti. Olayın polise bildirilmesi üzerine, kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikayetçi olmaması ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. M.B.'nin teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Olay gecesi mağdura kaldırıldığı hastanede 'Darp izi yoktur' raporu verildiği ortaya çıktı. Şüpheli polis B.K. ise mağdurun kızlık zarındaki yırtığın eski olma ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. B.K.'nin serbest bırakılmasına 2 kez itiraz eden savcı, kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek tutuklanmasını istedi, savcılığın itirazları reddedildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da bilimsel kanıtlar ve mağdurun psikolojik durumu dikkate alındığında tecavüze uğradığının sabit olduğunu belirterek, sanığın görevi gereği tanıkları baskı altında bıraktığını ve tutuklanması gerektiğini söyledi.

KORKUDAN YAŞADIĞI ŞEHRİ TERK ETMİŞTİ

Eğitimini yarım bırakan ve işinden ayrılan, psikolojik tedaviye başlayan M.B., sanığın ve arkadaşlarının baskı ve tehditleri karşısında başka kente taşındı. M.B., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle görüntüsünü değiştirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kar kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, iş yerimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur."

İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Mağdur, sanık polisin yargılandığı davanın karar duruşmasına katılmak üzere geldiği Mardin'de ilaç içerek intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde midesi yıkandıktan sonra taburcu edilmişti.

Felat BOZARSLAN/MARDİN, -

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3)BOĞAZKÖY BARAJINDA BALIKLAR KARAYA VURDU

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajında binlerce balık karaya vurdu. Baraj suyu ve kıyısı telef olan balıklarla doldu. Boğazköy Mahallesi'nde yaşayanların haber vermesi üzerine barajda inceleme yapan İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan alınan numuneleri incelenmek üzere laboratuara gönderdi.

Balık ölümlerini gören Boğazköy halkından Onur Tekin, "Böyle bir şey görmedim bugüne kadar. Fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Baraj yapıldığından bu yana böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Üzücü bir durumö dedi. İbrahim Kocaağa ise, "Arkadaşların haber vermesiyle baraja geldik. Balıkların kenara vurduğunu, dışarı çıktığını gördük. Adeta balıklar karaya hücum ediyor. ya oksijen azalmasından dolayı ya da zehirlenme başlangıcı da diyebiliriz. Yetkililerin gelip çalışma yapmasını istiyoruz. Milyonlarca balığın yok olmasını istemiyoruz. İnşallah kısa zamanda ne olduğu ortaya çıkarö dedi.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ali Osman Duyan da "Barajımızda yıllardır bir kirlilik var. Bu kirliliği ilgili mercilere ilettik, şikayette bulunduk. Geldiler, incelediler. Barajda kirlilik olduğundan bahsettiler. Bu gün de balık ölümleri yaşanmaya başlamış. Bu durumda şikayetçiyiz. İnegöl'deki sanayi kuruluşlarından baraj suyuna karışan atıklardan kaynaklanan bir durum diye düşünüyoruzö diye konuştu.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine baraja gelen İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numuneler aldılar. Alınan numunelerin Bursa İl Müdürlüğü laboratuvarında test edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Balıkların çırpınışları

Vatandaşlardan açıklamalar

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, MAHALLELER ELEKTRİKSİZ KALDI

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), - BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp tarlaya uçan minibüsün alkollü sürücüsü yaralandı. Devrilen direk nedeniyle iki mahalle, yaklaşık 3 saat elektriksiz kaldı.

Kaza, dün akşam, İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İlker A. yönetimindeki 16 KDC 74 plakalı kapalı kasa minibüs, İsagören Yolu üzerinden kontrol çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu. Kazada, İlker A. yaralanırken, direk yola devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan İlker A.'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle 50 bin kişinin yaşadığı Kemalpaşa ve Turgutalp mahalleleri, yaklaşık 3 saat elektriksiz kaldı. Direğin yeniden dikilmesinin ardından mahallelere elektrik verildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri genel görüntü

Aracın görüntüsü

(BoyuT. 45 mb) (Süre: 1.00 dak)

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KADIN FINDIK İŞÇİLERİNDEN MEHMETÇİĞE YEVMİYE DESTEĞİ

ORDU ve Zonguldak'da bir fındık fabrikasında çalışan kadın fındık işçileri, bir günlük yevmiyelerini, Afrin'de görev yapan mehmetçiğe destek vermek için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Ordu'nun Kumru ve ve Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında çalışan kadın fındık işçileri, bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

'Afrin' yazarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren kadın işçiler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.

Fındık işçilerinden Rahime Esin, bir günlüğüne Afrin için çalıştıklarını belirterek, "Bugün ki yevmiyemizi onlara bağışlıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğimize Allah'tan yardım, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize bol bol şifa diliyoruz. Dualarımız onlarla" dedi.

Fabrika sahibi İsmet Erçal, bu durumdan çok etkilendiğini belirterek, bağış yapacakları işçilerin yevmiyelerini de kendisi karşılayarak işçiler adına bağışta bulunduğunu belirtti. İşçilerin bağış talebinden duygulandığını ve etkilendiğini vurgulayan Erçal, "İşçilerimiz bizim hiçbir yönlendirmemiz olmadan yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istediklerini söylediler. Erçal ailesi olarak bizde bu davranışlarını takdir ederek, bağış yapacakları yevmiyeleri biz karşılayarak onların adına bağışta bulunma kararı aldık. Bu ülkenin güzel insanları ülkede devletine, milletine sahip çıkmaktadır, bu da bizim için gurur verici bir şeydir. Güvenlik güçlerimize millet olarak dua ediyoruz. Bizim tek vatanımız var oda Türkiye'dir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fındık fabrikasında çalışan kadınlardan görüntü

-Kadınların Afrin yazısından görüntüsü

-Kadınlarla röportaj

-İsmet Erçal'ın açıklaması ve şiir okuması

-Diğer detaylar

(SÜRE: 6.15 Dk ) (BOYUT: 495 MB)

Haber: Nedim KOVAN/KUMRU(Ordu)-DHA

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ELAZIĞ'DA SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ELAZIĞ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya da propagandasını yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonunda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi'den 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Şahısların getirilişi

-Şahısların adliyeye girişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, -

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TUBA KÖSEOĞLU OKÇU, ADANA'DA OKURLARIYLA BULUŞTU

TUBA Köseoğlu Okçu, 'Aklımda Deli Sorular' adlı kitabını, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Adanalı okurları için imzaladı.

Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu üyesi Tuba Köseoğlu Okçu, herkesin kafasına takılan soruların bilimsel yanıtlarını bir araya getirdiği 'Aklımda Deli Sorular' adlı kitabının imza töreninde, Adana'da okurlarıyla bir araya geldi. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, gençler yoğun ilgi gösterdi. Okçu, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte kitabını imzalarken gençlerle sohbet etti.

Öğrencilerin gelecekle ilgili sorularını da yanıtlayan Tuba Köseoğlu Okçu, "Ben aslında insan kaynakları direktörüyüm. Bu serüven en başta kitap olarak başlamadı. Kariyer yolumda ilerlerken, günün bilgisi başlığıyla her gün Facebook hesabımdan yeni bilgi paylaşmaya başladım. Bu çok ilgi gördü ve sonuç olarak 2017'de Hürriyet Kitap'tan kitap yapmam yönünde bir öneri gelince hobim kitaba dönüştü" dedi.

Kitabın gençler arasında gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Okçu, "Gençlerin kitabıma bu kadar çok ilgi göstermesi beni çok mutlu etti. Adana'daki gençlere ulaşma şansını bana sağladığı için Çukurova Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Dilerim, doğru bilginin peşinde olan herkese, gençlerin hayatına ulaşmak adına bir katkımız olur" diye konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında bir araya geldiği Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu üyesi Tuba Köseoğlu Okçu ile bir süre sohbet etti. Başkan Çetin, Okçu'ya katılımı için teşekkür ederek, "Bugün okuyucularımız, özellikle de gençlerimiz imza gününe çok güzel bir ilgi gösterdi. Bu güzel kitabın kitlelere ulaşmasını diliyor, Okçu'ya başarılar diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tuba Köseoğlu kitap imzalarken görüntüler

Öğrencinin elindeki kitaptan detay görüntü

Kitap imzalatmaya gelenlerden genel görüntüler

Tuba Köseoğlu kitap imzalarken detay görüntü

Salondan genel ve detay görüntüler

Tuba Köseoğlu konuşma yaparken

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Tuba Köseoğlu ve misafirlerden görüntü

SÜRE: 03'06" BOYUT: 186MB

Haber-Kamera: ADANA,

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NİŞANLISINA DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde işçi Ömer İslam Turinay (27) aynı yaştaki nişanlısı Songül Yıldırım'a doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Boş bir arazide ay yıldız şeklinde dizilen araçların önüne 'Benimle evlenir misin?', kendi aracına ise 'Siyahıma beyaz olur musun?' yazdıran Turinay, keman eşliğinde diz çöküp evlilik teklif etti. Yıldırım'ın teklifi kabul etmesinin ardından fanatik Beşiktaş taraftarı olan çift kartal pençesi pozu verdi.

Sandıklı'ya bağlı Sorkun köyünde oturan Ömer İslam Turinay, nişanlısı Songül Yıldırım'a doğum gününde unutamayacağı bir evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Arkadaşlarından da yardım isteyen Ömer İslam Turinay, geçen cumartesi günü için hazırlık yaptı. Köydeki boş bir alanda hilal şeklinde dizilen 12 aracın açılan kaputlarının önüne 'Benimle evlenir misin' yazısını oluşturan kartonların bulunduğu harfler yerleştirildi. Turinay'ın otomobili de gelin arabası gibi süslenip hilalin önüne konularak Türk bayrağının simgesi olan ay yıldız oluşturuldu.

KIRMIZI HALIDA KEMANLA EVLİLİK TEKLİFİ

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Turinay, 'Benimle evlenir misin?' yazısının üstüne Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısını simgeleyen 3 yıldız koydururken, kendi otomobilinin üzerine de 'Siyahıma beyaz olur musun?' diye yazdırdı. Daha sonra durumdan habersiz olan nişanlısı Songül Yıldırım'ı başka bir otomobille sürprizin hazırladığı yere getiren Ömer İslam Turinay, kırmızı halı üzerinde keman, darbuka ve müzik eşliğinde 'Siyahıma beyaz olur musun?' diye sorarak evlilik teklifinde bulundu. Durum karşısında şaşıran Songül Yıldırım'a teklifi kabul edince Ömer İslam Turinay da nişanlısının parmağına yüzüğü taktı.

KARTAL PENÇESİ POZU VERDİLER

Büyük mutluluk yaşayan Songül Yıldırım ve Ömer İslam Turinay, keman eşliğinde dans ederken, arkadaşları da konfeti ve havai fişeklerle kutlama yaptı. Uzun süre birbirine sarılan çift daha sonra iki beyaz güvercin uçurdu. Arkadaşları, çiftin mutlu anını drone ile de havadan görüntüledi. Daha sonra çift birlikte Beşiktaş'ın simgesi olan kartal pençesi pozu vererek anı ölümsüzleştirdi.

'SEVGİYİ ONDA BULDUM'

Sürpriz hakkında konuşan Ömer İslam Turinay, "Nişanlımın o gün doğum günüydü. Hem doğum gününü kutlamak hem de hep hayalimde olan bir şeyi gerçekleştirmek istedim. Sevgiyi onda buldum. Böyle bir organizasyon yapmaya çalıştım. Beşiktaş aşığıyım. Onu nişanlıma da aktarmaya çalıştım. Zaten nişanlıydık. Teklifime 'evet' cevabını aldık. Yaza nasip olursa düğünümüz olacak inşallah" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Drone ile havadan organizasyon alanı, geneli ve organizasyondan görüntü

Çift alana el ele tutuşarak gelirken

Çift birbirine sarılırken ve dans ederken

Kırmızı halı üzerinde Ömer İslam Turinay nişanlısına teklifi ve parmağına yüzüğü takması

Çift güvercin uçururken

RÖP: Ömer İslam Turinay

Drone ile organizasyon alanı genel

319 MB/// 02.53"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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ÜNİVERSİTELİLERE UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON: 12 GÖZALTI

ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin 40 ecstasy hap ile 120 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak'ta belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığı belirtilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 bin 40 ecstasy hap ile 120 gram sentetik uyuşturucu skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Şube dış plan görüntü

Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışları

Polis aracına binmeleri Araçların adliyeye gidişi

Operasyonda ele gecen uyuşturucunun resmi

136 MB -- 01.16 (HD)

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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ÖĞRENCİLER, 'AFRİN' YAZISI OLUŞTURDU

KAYSERİ'de, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya gelerek, 'Afrin' yazısı oluşturdu.

Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için okul bahçesinde bir araya geldi. Kırmızı tişört giyen 350 öğrenci, ay yıldız ve 'Afrin' yazısı oluşturarak, harekata katılan askerlere destek oldu. Lise öğrencileri, daha sonra Komando Marşı'nı söyledi. Etkinlikle ilgili konuşan okul müdürü Zeki Kaplan, "Milletimize, halkımıza bir şeyler vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel bir program oldu. 350 öğrencimiz koreografi yaptı. Güzel bir görüntü oluştu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin koreografi gösterisi

-Öğrencilerden detay

-Afrin koreografisi

-okul müdürü Zeki Kaplan ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

4 Dakika 32 Saniye/ 277 MB

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MANTAR ÜRETİM TESİSİ KURUP MAHALLESİNDEKİ KADINLARA İŞ KAPISI OLDU

SAMSUN'da yaşayan Emine Tuğ (33), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan aldığı 30 bin TL'lik hibeyle 1,5 yıl önce kültür mantarı üretimi için tesis kurdu. Üretimi ilerletip, müşteri taleplerini karşılayamayınca banka kredisiyle 6 ay önce tesisin kapasitesini 2 katına çıkaran Tuğ, hasat döneminde mahallesindeki kadınları istihdam etmeye başladı.

Çarşamba ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Emine Tuğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında, hazırladığı çalışmayla 30 bin TL'lik hibe kazandı. Tuğ, 1,5 sene önce, hibe desteğiyle yıllık 20 ton üretim kapasiteli, 112 metrekarelik kapalı alana sahip kültür mantarı üretim tesisi kurdu. Tuğ, mantar hasat dönemlerinde, mahallesinde yaşayan kadınları istihdam etti. Samsun ve çevre illere mantar satışı yapan Tuğ, gelen talebi karşılayamayınca 6 ay önce bankadan aldığı kredi ile tesisin kapasitesini 2 katına çıkardı.

'KADINLARA İŞ HAYATINDA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kadın girişimci olarak iş hayatında yer aldığını belirten Emine Tuğ, "Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda çalışıyordum; ancak eşimin iş değişikliği nedeniyle il dışına gitmemiz gerekince, istifa etmek zorunda kaldım. Sonrasında özel sektörde çalıştım. Ardından tekrar Samsun'a geldiğimizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hibe destek programını duydum ve başvurup, şansımı denemek istedim. Kabul edilip, hibe aldıktan sonra tesisi kurduk. Şu an işlerimiz çok iyi durumda. Ürettiğimiz ürüne talep de var. Pazar sıkıntımız yok. Bunu başardığım için çok mutluyum. İşimi seviyorum. Ben kendim gibi kadınlara destek olmak için mantar toplama işi içinde kadınların çalışmasını sağlıyorum. Kadınlara iş hayatında destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'KADINLARIN İSTEDİKTEN SONRA BAŞARAMAYACAKLARI ŞEY YOK'

Kadınların çalışma hayatındaki önemine de değinen Emine Tuğ, "Bu işe ilk başladığımda bir üretim tesisinin yeterli geleceğini düşünüyorduk; ancak sonrasında müşterilerimizin talebini karşılamayınca tesisi büyütmeye karar verdim. Banka kredisi alıp, üretim kapasitesini 2 katına çıkardık. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için bunu yaptık. Benim de bu işe başlarken tereddütlerim vardı. İşin içine girmeden tam bilemiyorsunuz; ama sonrasında işi öğrendim, tecrübe edindim. Kadınların istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mantar üretim tesisinden detay

-Emine Tuğ'dan detay

-Çalışan kadın işçiler

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE: 3.29 Dk) (BOYUT: 392 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/ÇARŞAMBA (Samsun),

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