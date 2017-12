Dha Yurt Bülteni-8

1)BAKAN ARSLAN: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2023'TE TAMAMLANACAK



ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok önemli olduğunu belirterek, "Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü, 2023 yılında insanımızın hizmetine sunmak" dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'da Muratlı-Karıştıran, Kapaklı-Saray, çevre yolunun açılışını Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun temel atma törenine katıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok önemli olduğunu ve Tekirdağ, Trakya'yı, Avrupa'yı, Çanakkale üzerinden Ege'ye bağlayacak önemli bir rüya ve hayalleri olduğunu söyledi. Arslan, "Bizim farkımız, biz hayal edip rüya görmekle kalmıyoruz. Biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Bu sene içerisinde inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Köprü projesi bitti, kulelerinde rüzgar testlerini yaptık. Daha önce de testlerini yapmıştık, inşallah proje tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü, 2023 yılında insanımızın hizmetine sunmak" dedi.



Bakan Arslan, bakanlığın yatırımlarını da anlatarak, "Bunlarla yetinmediğimizi de biliyorsunuz İstanbul-Avrupa hızlı tren projesi elbette ki Tekirdağ'dan Çerkezköy'den, Çorlu'dan, Büyükkarıştıran'dan geçecek. Geçen geldiğimizde onunda sözünü vermiştik, ihalesini yapacağız demiştik. İhale süreçlerini başlattık hızlı trenle inşallah Avrupa'ya bağlanacağız. Tekirdağ'da üretilen ürünleri Asya'ya kadar, Uzakdoğu'ya kadar gönderebilecek hale geleceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki, bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle sayın Başbakanımızın önderliğinde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz onlara da teşekkür ediyorum" dedi.



Tekirdağ için son derece güzel müjdeler vereceğini söyleyen Bakan Arslan, "Tekirdağ-Muratlı yolu sadece çevre yolu değil, bölünmüş yolun sıcak asfalt hale getirilmesi ve yine Kapaklı-Saray arası çevre yolları dahil 17,5 kilometresinin sıcak asfalt hale getirilmesi çok önemliydi. İki projenin bedeli toplam 224 milyon TL. eski parayla 224 trilyon. Elbetteki Tekirdağ'lıya Muratlı'ya, Kapaklı ve Saraylı hemşerilerimize helali hoş olsun hayırlı uğurlu olsun. Hayrabolu-Tekirdağ yolu şu anda 52 kilometre, yapacağımız projeyle 6 kilometre kısalmasını sağlayacağız, 46 kilometreye düşüreceğiz ve sıcak asfalt hale getiriyoruz. O projenin de bedeli tam 400 milyon lira. Dolayısıyla ikisini üst üste koyarsınız bugün temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız projelerin toplamı 624 milyon TL. Tekirdağlılara hayırlı uğurlu olsun, helali hoş olsun. Tekirdağ'a 15 yılda yapmış olduğumuz yatırım ise 2 milyar 716 milyon lira" diye konuştu. Bakan Arslan, daha sonra açılışı gerçekleştirdiği karayolunda makam otomobilinin direksiyonuna geçerek, kullandı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Bakanın açılış alanına gelişi



Saygı duruşu, İstiklal Marşı



Bakan Arslan'ın konuşması



Açılışın yapılması



Havai fişekler, balonların uçurulması



Bakanın araç kullanması



Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,



==========================================================



2)DEAŞ ŞÜPHELİSİ 3 IRAKLI, 138 BİN DOLAR VE 50 BİN LİRA İLE YAKALANDI



SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi, düzenlenen operasyonla 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, operasyon düzenledi. Örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirtilen 3 şüphelinin Erenler Hacıoğlu Mahallesi'ndeki 5024. Sokak'ta bulunan evine baskın düzenlendi. Baskında, bakkal işleten Abubakr Khamıs Muhsın Muhsın, günlük işçi Haıtham Alı Mohammed Mohammed ve hayvan besiciliği yapan Muhammed Omar Naif yakalanarak, gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, dijital birçok materyal ile birlikte 138 bin dolar ve 50 bin lira ele geçirdi. Şüpheliler, emniyete götürülürken, ele geçirilen parayı 3 kişinin, ne için kullanacağı konusunda araştırma başlatıldı.



Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), -



===========================================================



3)AMASRA'DA TERMİK SANTRAL İÇİN ZEYTİN AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE TEPKİ



BARTIN'ın Amasra ilçesinde yapılması düşünülen termik santral için şirketin satın aldığı zeytin bahçesindeki ağaçları sökmesine, Bartın Platformu üyeleri ve köyde yaşayanlar tepki gösterdi.



Amasra Tarlaağzı köyünde özel bir şirket tarafından kurulması düşünülen termik santral için 10 ay önce Gömü ile Tarlaağzı köyleri arasında bulunan 7 dönümlük zeytinlik bahçesi satın alındı. 139 zeytin ağacı önceki gün başka yere dikilmek üzere söküldü. Bugün sabah saatlerinde köyde bulunan vatandaşlar ve Bartın Platformu üyeleri, zeytinlik bahçesine giderek, basın açıklaması yaptı. Eyleme Gömü Köyü Muhtarı Mehmet Bıldırcın ve Tarlaağzı Köyü Muhtarı Şakir Karabacak da katıldı. Basın açıklaması sırasında karşı tarafta bulunan şirket yetkilileri de toplandı. Zeytin bahçesinin önünde gözyaşlarına boğulan köyde yaşayan 63 yaşındaki Zeliha Atav, "Bu köyü nasıl sattığınız, biz şehirlerde mi sürüneceğiz. Burayı satanlar şehirlerde sürünsün inşallah. Bu şirket çoluğumuzu çoğumuzu işe aldı. Yerlerinizi vermezseniz çocuklarını işten çıkartırız diye bizi tehdit etti. Buraya santral kuracağım demedi, bizi kandırdı. Biz şimdi nereye gideceğiz. Biz ne yapacağız. Biz sürüneceğiz. Onlarda sürünsün. Bizi perişan ettiler. Bütün ormanları yıktılar yaktılar. Şirket bize siz lazım değilsiniz. Sizin yeriniz lazım diyor. Biz termik santral istemiyoruz" dedi.



Bartın Platformu adına basın açıklaması yapana Prof. Dr. Erdoğan Atmış, "Yapılmak istenen Hema Termik Santrali'ne ait ÇED başvurusu, seçilen yerin yanlış olduğu gerekçesiyle daha önce 5 kez iptal edilmiştir. Buna rağmen tekrar yapılan başvuru 2016 yılı ekim ayında usulsüz bir şekilde olumlu sonuçlandırılmıştır. Bu ÇED raporunda termik santralin yöre ekonomisi, çevre ve insan sağlığı üzerinde yapacağı olumsuz etkiler ya göz arda edilmiş, ya da bu etkilerin termikçi şirket tarafından giderileceği beyan edilmiştir. Hattat Holding'in termik santralin önünde engel olarak görülen 139 zeytin ağacını katletmek için başvurduğu bu usulsüz yöntemler, termik santral inşa ve işletme sürecinde gerçekleştireceği diğer usulsüzlüklerin göstergesidir. Yarın yöre ekonomisi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşacak zararlara izin vermemek için, yörenin geleceği Hattat Holding'in ellerine bırakılmamalıdır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Anons



-Zeytin ağaçlarının kesildiği tarla



-Jandarma ekipleri



-Karşı tarafta toplanan şirket işçileri



-Köylülerin tepkisi



-Zeliha Atav'ın ağlaması



-Erdoğan Atmış açıklama



Süre: 7.19 Boyut: 225 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



===========================================================



4)'ASKIDA YEMEK' İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİ DOYUYOR



BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bazı fırınların 'askıda ekmek' uygulamasına, lokantacı, 47 yaşındaki Bülent Gür (47) de 'Askıda yemek' kampanyası ile katıldı. 'Kimse aç kalmasın' diye yola çıktığını vurgulayan Gür, hayırseverlerin uygulamaya destek olduğunu, ihtiyaç sahiplerine yemek ikram ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Burhaniye'de Kocacami karşısında lokanta işleten Bülent Gür'ün başlattığı 'askıda yemek' uygulaması ilgi ve destek gördü. Lokantada 1 kap yemek yiyen hayırseverler, 2 kap yemek parası ödüyor, parası ödenen yemekler de ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğunu anlatan Lokantacı Bülent Gür ise şunları söyledi: "Askıda yemek uygulamasını başlattık. Birçok gariban, fakir müşterileri, dost, arkadaşlarımız var. Çok duyarlı müşterilerimiz var, dostlarımız var. Onlar da destek veriyor. Kimse aç kalmasın diye başlattık. Sevinçli ve gururluyuz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Dostlarımız bize maddi manevi destek veriyor. İnşallah, bu uygulamayı sürdürmeye kararlıyız."Hayırsever müşterilerden kargo işletmesi sahibi Turgay Yıldız, "Başlatılan bu uygulamayı biz Burhaniye halkı olarak destekliyoruz. 'Askıda yemek' Burhaniye'de bir yeniliktir. Burada ihtiyaç sahibi olan ve kesesine göre yeme içme fırsatı bulamayan kişilere bir imkan açılmıştır. Lokanta işletmecisini tebrik ediyorum" dedi.



Emekli Astsubay Erdoğan Kahya da "Bülent Gür'ün askıda yemek uygulaması ilçemizde çok kabul görmüştür. İnsanlarımız arasında örnek teşkil etmiştir. Bu uygulamasından dolayı kendisini ve katkı veren vatandaşlarımızı kutluyorum. Çok yerinde bir uygulama" diye konuştu. Emekli Astsubay Hüseyin İnceefe ise "Askıda yemek uygulaması daha önce, 80'li yıllarda Türk milletinin hasletlerinden biriydi. Bugün de bunu hayata geçiren Bülent Gür'ü kutluyorum. Uygulamanın diğer esnaflara örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



------------------



- Askıda yemek uygulamasına ait levha.



Lokanta yemekler ve müşteriler.



Detay görüntüler.



Turgay Yıldız ile röp.



Erdoğan Kahya ile röp.



Hüseyin İnceefe ile röp.



Lokantacı Bülent Gür ile röp.



HABER-KAMERA: Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir),



==================================================



5)DEMET AKALIN, ÇİZMESİNİ HAYRANINA HEDİYE ETTİ



MERSİN'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kuruluşunun 96'nci yıldönümü nedeni ile düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın 7 bin TL'ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti. Tarsus Spor Salonunda düzenlenen konserde ilk olarak yerel sanatçı Akın Çökel'in sahne alması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından miniklerden oluşan Kilis Halk oyunları ekibi gösterisini sundu. Daha sonra sahne alan yerel sanatçı Kadir Somer, Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte Türk Bayrağı sallayarak İzmir Marşını söyledi. İzleyiciler sanatçıya hep bir ağızdan vokal yaparak kulakları çınlattı. Başkan Can, yaptığı konuşmada, "İlçemizin Kurtuluşunu düzenlediğimiz çeşitli programlarla coşku içinde kutladık. Bizim coşkumuza destek veren, ortak olan tüm yüreklere teşekkürlerimi sunuyorum, Allah birlikteliğimizi daim etsin. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Türkiye üzerinde oyunlar oynayan yedi düvelle mücadele ediyor. Bunu tüm dünya bilsin ki Türk milleti asil bir millettir. Türk milleti bu günlere nasıl geldiğini unutmaz. Türkiye'yi bölüp parçalama hevesinde olanların bu amaçları birlik ve kardeşliğimiz nedeniyle kursaklarında kalacaktır" dedi.Konuşmanın ardından ünlü sanatçı Demet Akalın sahne alarak hayranlarını coşturdu. Tarsus'un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Akalın, doğum günü Tarsus'un kuruluşuna denek gelen hayranı Duygu Temir'e (22) 7 bin TL'ye aldığını söylediği çizmesini hediye ederek genç hayranını mutlu etti. Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğrum gününün 27 Aralık olup olmadığının teyit etmekten geri kalmadı. Akalın monsen sonunda çizmesini hayranına teslim etti.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Yerel sanatçı Akın Çökel'in görüntüsü



-Kilis Halk oyunları ekibi gösterisi



-Saygı duruşu



-Yerel sanatçı Kadir Somer'in sahnesi



-İzleyicilerden görüntü



-Belediye Başkanı Şevket Can ve Kadir Somer'in Türk Bayraklarını İzmir marşı eşliğinde sallamaları



-İzleyicilerin Türk bayrakları sallaması ve İzmir marşını sanatçı ile birlikte söylemeleri



-Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın konuşması



-Demet Akalın ve dans grubunun sahne alması



-Konserden bölümler



-Akalın'ın bir hayranına hediye edeceğini söylediği çizmenin yakın görüntüsü



-Akalın'ın davul ritmine eşlik etmesi



-Belediye Başkanın sanatçıya teşekkür etmesi çiçek sunumu ve Nusret Mayın gemisinin maketini hediye etmesi



-Akalın'ın kimliği kontrol etmesinden fotoğraf



-Akalın'ın çizmesini hediye ettiği Duygu Temir'in fotoğrafı



-Akalın'ın çizmesinin fotoğrafı



(SÜRE: 7.02) (BOYUT: 428 MB)



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),



=========================================================



6)'UZUN İNCE BİR YOLDAYIM' TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE TÜNELDE YÜRÜDÜLER



SİVAS Belediyesi tarafından kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan Mevlana Tüneli'nde birinci tüpte ışık göründü. Delme işleminin tamamlanması nedeni ile kentteki Başkan Sami Aydın ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsü eşliğinde tünelde yürüdü.



Sivas Belediyesinin projelerinden biri olan Mevlana Tüneli'nde çalışmaların ilk etabı tamamlandı. 550 metre olarak planlanan çift yönlü tünel, şehrin doğusu ile batısı arasında ulaşımı hızlandırmayı hedefliyor. Mevlana Mahallesi'ni, Aydoğan Mahallesi'ne bağlayacak olacak tünelin şehir içi trafiğini de rahatlatması planlanıyor. Delme çalışmaları yapılan tünelin birinci tüpünde ışık göründü. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve kentte faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, "Beraber yürüyoruz, Mevlana Tüneli'nde" sloganıyla tünelden ilk geçişi yürüyerek yaptı. Aydoğan-Yüceyurt tarafından yaklaşık 300 kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş, tünelin Mevlana Mahallesi tarafında sona erdi. Katılımcılar, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun ince bir yoldayım' türküsü eşliğinde yürüdü. Tünel, 1916 yılında yapılan ve ilk Erkek Muallim Mektebi olarak açılan, 1984-1985 eğitim-öğretim yılında ise Selçuk Anadolu Lisesi olarak öğretime devam eden tarihi taş binanın altından geçiyor.



'HEDEFİMİZ YAZ ORTASINDA TRAFİĞE AÇMAK'



Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Mevlana Tüneli Sivas'ımızın ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak. Özellikle kent meydanını besleyen 50'nci Yıl Kavşağı, Hastaneler Kavşağı, Gazi Lisesi ve Sivas Lisesi Kavşağı olmak üzere bu bölgelerin trafik yükünün azalmasına ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Şehrin kuzeyi ile doğu bağlantısını merkeze girmeden bu noktadan inşallah sağlayacağız. Önemli bir projeydi. Trafiği rahatlatmak adına zor bir projeydi. Ama gördüğünüz gibi Allah'a şükürler olsun belli bir noktaya geldi. Birinci tüp tamamen açıldı ve ikinci tüpteki çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yaz ortasında trafiğe açmak" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Etkinlikten görünütü



-Tünellerin görüntüsü



-Tünelde yapılan yürüyüş



-Aşık Veysel'in türküsü



-Başkan Aydın'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



(224 mb)