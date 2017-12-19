Dha Yurt Bülteni-8

(ÖZEL) -



1)SURİYE TARAFINDAN AÇILAN ATEŞLE YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI



SURİYE'de, terör örgütü PYD denetimindeki Kobani bölgesinden açılan ateş sonucu ağır yaralanan 4 çocuk babası işçi Mustafa Yoldaş (34), tedavi gördüğü Şanlıurfa'da yaşamını yitirdi. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Suriye'nin Kobani bölgesindeki Eşme Köyü ile komşu olan Birecik'in Eşme Mahallesi'nde, sınır hattında modüler duvar örme çalışması yapan işçilerin üzerine, geçen çarşamba günü ateş açıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin denetimindeki bölgeden açılan ateş sonucu, işçilerden Mustafa Yoldaş ağır yaralandı. Bir yakıt tankının da isabet aldığı saldırıya, güvenlik güçleri topçu atışıyla karşılık verdi. Saldırıda yaralanan ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoldaş, gece geç saatlerde yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mustafa Yoldaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Adli Tıp Kurumu önünde bekleyenler



Ölen işçinin cenazesi araca konulması



Polisin önlem alması



Cenaze aracının çıkışı



Ambulanstan indirilen Mustafa Y..



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292MB



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2)MARMARA DENİZİ'NDE POYRAZ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ



TEKİRDAĞ'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca şiddetli esen poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gemiler, Tekirdağ açıklarında demir atarak beklemeye geçti.Tekirdağ'da yağmur yağışı ile birlikte etkili olmaya başlayan ve gün boyunca şiddetli esen poyraz, hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Rüzgarın hızının zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşması ve şiddetli esen poyraz nedeniyle büyük dalgalar oluştu. Poyraz ve dalgalardan yollarına devam edemeyen gemiler Tekirdağ açıklarında demir atarak, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Denize açılamayan balıkçı tekneleri ise balıkçı barınağında bekleyişlerini sürdürüyor.Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini 2 gün boyunca sürdüreceğini belirterek, denize açılacakları dikkatli olmaları uyardı.



Görüntü Dökümü



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-Kıyıya vuran dalgalar



-Limanda bekleyen feribotlar



-Tekirdağ açıklarında demirli gemiler



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



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3)MALATYA'DA OTOMOBİLİN LPG TANKI PATLADI: 3 YARALI



MALATYA Sanayi Sitesi'nde tamirhanede bulunan otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Tamirhanede bulunan bir otomobilin bakımı yapılan LPG tankı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada, işyerinde bulunan Burak Doğan, Gökhan Cansap ve Hakan Gültekin yaralandı. Yaralılar, patlama sesini duyanların çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların el ve yüzlerinde 3'üncü derece yanıklar olduğu belirtilirken, hasara yol açan patlama sonrası işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Görüntü Dökümü



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Olayın yaşandığı işyeri



Ekiplerin çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB