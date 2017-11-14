Dha Yurt Bülteni-8

1)MERSİN'DEKİ BOMBALI TERÖR SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI



MERSİN'de, 17 Ekim'de polis servis aracına yönelik düzenlenen, 17 polisin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar arasında, Batman Devlet Hastanesi'nde görevli diş doktoru H.T. ve Diyarbakır'da öğretmenlik yapan karı- kocanın da bulunduğu 21 kişiden 16'sı tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim günü saat 17.10 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait personel servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın ardından tespit edilen erkek şüphelinin bindiği halk otobüsünün ve çevrede bulunan iş yerlerinin kamera kayıtlarıyla şüphelilerin tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucu Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişi, gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 2'si kalaşnikof 4 tüfekle, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Eylemi gerçekleştiren 1 teröristin ise arandığı bildirildi.



DOKTOR VE ÖĞRETMENLER DE VAR



Öte yandan gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilerek, tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.'nin, Batman Devlet Hastanesi'nde diş doktoru olarak görev yaptığı ortaya çıktı. H.T.'nin ayrıca mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan terörist H.T.'nin yeğeni olduğu belirlendi. Tutuklananlar arasında bulunan zanlılardan 2'sinin ise Diyarbakır'da öğretmen olarak görev yapan karı-koca olduğu açıklandı.



Silahlar ve patlayıcı düzenekleriyle birlikte yakalanan şüphelilerin, aynı zamanda yeni bir eylem hazırlığında olduğu da belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Polis otobüsü adliyeye gelirken



Polisler çevre güvenliğini alırken



Bombacılar polis otobüsünden indirilirken



Sıraya dizilirken



Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye götürürken



Adliye tüneline girerken



Zanlıların bağırması



Ele geçirilen silahlar ve bombaların masada görüntüsü



SÜRE: 06.45 BOYUT: 641.54



Haber -Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN



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2)SİİRT'TE TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI



SİİRT'te, şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü'ne ait Mobese kemaralarına yansıdı. Kent merkezindeki çeşitli noktalarında Kasım ayı içerisinde meydana gelen ve Mobese kameraları tarafından saniye saniye kayıt edilen trafik kazalarının görüntüleri Emniyet Müdürlüğü tarafından basın kuruluşları ile paylaşıldı. Meydana gelen 4 trafik kazasının paylaşıldığı görüntülerde, ilk kazada odun yüklü bir kamyonet kırmızı ışıkta geçtiği esnada, sağ taraftan gelen bir kamyonet çarpıyor. İkinci kaza ise, koyun yüklü bir kamyonetin sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizliğiyle aynı istikammette gittiği bir minibüse arkadan çarpıyor. Bir diğer kazada görüntülerinde de, ışık ihlallinden dolayı iki aracın çarpıştığı görülürken, görüntülerdeki son kazada ise, bir minibüsün aşırı hızla geldiği ve dönüş almakta olan bir ticari araca çarptığı emniyetin mobese kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü:



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-Mobese kameralarına yansıyan kaza anlaır



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: SİİRT, -



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3)AFYONKARAHİSAR'DA HURDA ARAÇLAR TOPLANIYOR



AFYONKARAHİSAR kent merkezindeki hurda araçlar belediye trafik zabıta ekipleri tarafından toplanıyor.Afyonkarahisar kent merkezinde uzun süredir park halindeki araçlarla ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi Trafik Zabıtası ekipleri hurda araç sahiplerine ulaşarak, araçlarını bulundukları yerlerden kaldırmalarını istedi. İhbara uymayanların araçları çekiciler vasıtasıyla kaldırılarak, belediyenin hurda araç toplama noktalarına götürülmeye başladı. Kentin en işlek noktalarından Kadınana Caddesi ara sokağında bulunan bir araç ekipler tarafından kaldırıldı. Hurda araç çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çekiciye yüklenebildi. Yapılan ihbarlara rağmen hurda araçlarını kaldırmayanların araçlarının belediye ekipleri tarafından kaldırılarak araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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Hurda araçtan detaylar



Çekiciye yüklenmesi



Zabıta ve vatandaşların yardımları



Hurda aracın çekiciye konulması



63.2 MB /// 02.04"



HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,



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4)TURNASUYU VADİSİ'NDE RENK CÜMBÜŞÜ



ORDU'da doğal güzelliği, şelaleleri ve eski ağaç köprüleriyle her mevsim dikkat çeken Turnasuyu Vadisi, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.



Ordu Giresun Havalimanı'ndan araçla 10 dakika mesafede olan Turnasuyu Vadisi'nde, deniz seviyesinden itibaren 60 kilometrelik berrak akarsu güzergahı üzerinden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na ulaşılabiliyor. Vadi boyunca Saraycık, Gökömer, Gerce, Pelitli ve Musakırık Mahallesi, Ablak kayası, geçilmez kanyonu güzergahı üzerinde ise onlarca şelale, eski ağaç köprüler bulunuyor. Tatlı su kefali, kırmızı benekli alabalığı ile de meşhur olan Turnasuyu deresi üzerinde, ilginç kaya oluşumları ve teknolojiye meydan okuyan eski su değirmenleri de görenleri de dikkat çekiyor.



Vadi üzerinde yaz mevsiminde yeşeren fındık bahçeleri sonbaharla birlikte renk cümbüşüne dönerken, 500 rakımdan yaylalara kadar uzanan kilometrelerce uzunlukta rengarenk ormanlarda görenleri hayran bırakıyor. Fotoğraf ve doğa severlerin yeni keşfetmeye başladığı Turnasuyu Vadisi üzerindeki, Erenli-Hürriyet ağaç köprüsü ile yamaç ve dik vadiden akan Ortaköy Ulubükü şelalesi de en çok rağbet gören yerler arasında bulunuyor. Sonbaharla birlikte vadi üzerindeki kırsal mahallelerde binaların arasında yaprakları sararan ağaçlarda, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.



Görüntü Dökümü



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-Turnasuyu Vadisi'nden görüntü (Drone ile çekilmiş)



-Şelaleden görüntü



-Ağaç köprüden görüntü



-Sonbahar manzarasından görüntü



-Manzara fotoğrafları



(SÜRE: 6: 45 Dk ) (BOYUT: 501 MB)



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA



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5)DEFİNE YALANIYLA DOLANDIRICILIĞA 2 GÖZALTI



BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde, sözde gömülü defineyi birlikte çıkarma vaadiyle bir vatandaşı kandırıp parasını alarak dolandırmaya kalkıştığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savaştepe İlçesi'nde besicilik yapan evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki Nevzat Kurt'un Soma Karayolu üzerindeki çiftliğine geçen cuma günü gelen B.U. (55), Kurt'un tarlasına çok yakın bir yerde paha biçilmez bir gömü bulunduğunu söyledi ve defineyi birlikte çıkarmayı önerdi. İsviçre'ye gittiğini ifade eden şüpheli B.U., definenin haritasını buradan aldığını, gömünün 45 milyon TL değerinde olduğunu belirtti. Şüpheli B.U., Kurt'tan teminat için 10 bin dolar alacağını, 1 hafta sonra İsviçre'de bulunan ve gömünün haritasını veren üçüncü kişi Z.Y.'nin (70) ülkeye geleceğini, gömünün 3'te biri olan 15 milyon TL'yi o zaman kendisine vereceğini söyledi. Bu kişiden şüphelenen Kurt, öneriyi kabul etmiş göründü. 12 Kasım Pazar günü şüpheliyle gömünün çıkartılması için randevulaşan Kurt, durumu polise bildirdi.



POLİS PUSU KURDU



Harekete geçen polis ekipleri, dün (pazartesi) saat 21.30'da, Kurt'un tarlası yakınında önlem aldı. Dolandırıcılık şüphelileri Z.Y. ve B.U., sözde hazinenin gömülü olduğu alana gelip önceden sakladıkları küp içindeki tarihi eser süsü verilen 3 heykelciği bulmuş gibi yaptı. O sırada harekete geçen polis, iki şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananları anlatan Nevzat Kurt, "Beni kandırmaya çalıştılar ancak polise ihbar etmiştim. Polis iki şüpheliyi operasyonla yakaladı" dedi.



Görüntü Dökümü



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(Kamera: Polis kamerası)



Tarihi eser süsü verilen heykelcikler çömlek içinden çıkarılıyor



Nevzat Kurt'tan görüntü



Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Hilmi DUYAR- Alper ÇOBANOĞLU / BALIKESİR,



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