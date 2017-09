Dha Yurt Bülteni-8

1)HDP'Lİ TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİ TUNCELİ'YE ULAŞTI



ANKARA'da hayatını kaybeden ve gece defnedildikten sonra bir grubun saldırısı üzerine mezardan çıkarılan HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Tunceli'ye getirildi.



Ankara İncek Mezarlığı'nda dün gece toprağa verilen ve defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grubun saldırısı üzerine yakınları tarafından mezarlıktan çıkarılan tutuklu HDP Eş Genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi toprağa verilmek üzere Tunceli'ye getirildi. Cenaze konvoyunu Tunceli'ye 8 kilometre mesafede bulunan Akbuluk Köyü'nde aralarında, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Alican Önlü'nün de bulunduğu 5 milletvekili ile bir grup vatandaş tarafından karşılandı. Daha sonra cenaze konvoyu il merkezindeki cemevine götürüldü. Burada yapılacak cenaze töreninden sonra Hatun Tuğluk'un cenazesi Atatürk Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verilecek.



2)KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI



KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesi'nde geçen pazar günü başlayan orman yangının kontrol altına alındığı, Emet ilçesindeki yangının da tamamen söndürüldüğü açıklandı. Domaniç'ten Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangının ise kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.Kütahya Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Emet-Hisarcık ilçeleri arasında önceki gün çıkan orman yangının dün kontrol altına alındığını ve yapılan çalışmalarla tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü başlayan orman yangının da sabaha kadar yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildiren Oktar, "Soğutma çalışmaları sürüyor. Domaniç'teki yangın şuan bizim sınırlarımızdan çıktı. Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçradığı için oradaki yangına onlar müdahalede bulunuyor. Bizim tarafımızda her şey kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.



BOZÜYÜK'TEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA



Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya'nın Domaniç İlçesinden Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Vali Büyükakın, "Rüzgar çıkmadan bu sabah erken saatlerde tüm ekipler alana dağılarak çalışmalara başladı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının etkili olduğu bölgeyi koruma bantlarına aldık. Çalışmalara bölgede yaşayan gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. İnşallah kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız" diye konuştu.



3)CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu, 47 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Yoklamanın alınmasının ardından başlayan Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, mahkemede delil tartışması olamayacağını belirtip, bir açıklama yaptı. Doktor raporlarını incelediklerini belirten Baştoğ, "Elle bilgi yazılmayan doktor raporlarının hepsinde barkod mevcuttur. Bu barkodlarda raporla ilgili ayrıntılı olarak kimin hazırladığıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Sizlere fotokopisi verilmesi nedeniyle, barkod bölümü siyah çıktığı için boş düzenlenmiş gibi gelebilir. Mahkeme heyeti olarak, gerekli notları alıyoruz ve değerlendirme yaparken, delili kabul edip etmeyeceğimiz konusunda değerlendirme yapacağız" dedi.



DAĞLI VE CÖDEL İÇİN BARODAN YENİ AVUKAT GÖREVLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ



Baştoğ'un açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan albay Murat Dağlı ve yüzbaşı Özay Cödel'in avukatı Ayten İzmirli'nin duruşmaya gönderdiği mazeret dilekçesini, davanın geldiği aşamayı gözönünde bulundurarak reddetti. Mahkeme heyeti, ayrıca çeşitli yollarla birçok kez bilgilendirme yapılmasına rağmen duruşmalara katılmayapı, görevinin gereğini yerine getirmediği, yerine avukat görevlendirmediği belirtilen avukat İzmirli hakkında adli ve idari yönden gereğinin yapılması için ihbarda bulunulmasına karar verdi. Mazeret dilekçeleri reddedildiği halde ısrarla duruşmalara katılmadığı için de vekili olduğu sanıklar için Muğla Baro Başkanlığı'ndan bir müdafi görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.



SAVUNMASINA TAM OLARAK HAZIRLANAMAMIŞ



Daha sonra, önceki duruşmalardan birine İngilizce'de 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giyerek gelerek gerginlik yaşanmasına neden olan astsubay Gökhan Güçlü'nan esasa ilişkin savunmasının alınmasına başlandı. Evrakların 5 Temmuz'da geldiğini söyleyen Güçlü, sadece göz gezdirerek hazırladığı savunmasını yapacağını belirtip, "2 ay 10 gün sürede sadece akşamları dosyayı inceleyebildim. Biraz daha vakit verilseydi ben bu davayı çökertecektim. Mahkemeyi de takip etmek, diğer savunmaları dinlemek gerekiyor. Kritik bilgiler veriliyor, dinleme hakkımız yok mu? Döndüğümüzde yaptığım incelemelerle, geceleri uykusuz kalarak, tekrar edemeden savunmamı hazırladım. Heyetinizin bunları göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmasını isterim" dedi.



"DARBEDEN HABERİM YOKTU"



Güçlü, darbeden haberinin olmadığını belirtip, "Terör operasyonuna katıldım. Darbeden haberim yoktu. Darbe açıklandıktan 5 saat sonra bilgim oldu. Nasıl darbeci olabilirim? Üstlerimizden aldığımız emiri sorgulayamayız. Hiçbir emri sorgulamadım. Tarihte olmamış bir şeyi benden beklemek insani değildir. Aldığım emir, terör operasyonuna gittiğimizdir. Amirlerin emrini gerçekleştirmek zorunludur. Özel bir birlik olduğumuz için birbirimize güveniriz. Mırıldanmak, doğru bulmadığımız şeklinde davranmak cezai durum oluşturur. Askerlik hayatımda bile ceza almamışken bu suçlarla yargılanıyorum. O gece tek amacım operasyondur, gerisi yalandır. Vatana kendimi feda ettiğim için vatan haini ilan edildim. Terör operasyonu olarak yola çıktım. Eğer gerçekten hukuk olan bir ülkede olsaydım olaydan sonra göreve devam eden komuta kademesi yargılanıyor olurdu. Daha genç yaşımda, onurumdan ve askerlikten ihraç edildim. Bu vatanı çok sevmenin bedeli zindan ve kara toprakmış" dedi.



"DOSYADAKİ GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI YOK" İDDİASI



Diğer darbe davalarına baktığında, sanıklara görüntüler gösterildiğini ve "Bu sen misin" diye sorulduğunu belirten Güçlü, kendilerinden ise görüntü kaydı istediğini söyledi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un, eldeki kamera görüntüleri ve dosyada olan bütün görüntüleri ve raporları gönderdiklerini belirtmesi üzerine sanık Güçlü, "Saat 02.00'den önceki görüntüler yok. En erken saat 02.18'de başlıyor. Neden bizden saklanıyor. 19. klasörde olan görüntüleri inceleyemedim. Bizim lehimize olan klasördür. Dosyalardaki görüntü kayıtlarını inceleyemedik, sadece önemli anlardan alınan fotoğraf karelerin açıklamalarını raporlarda okuduk. Saat 02.48'de adam sürünerek gidiyor, ifadeleri yer alıyor. Bizim öyle bir durumumuz olmadı ve 02.48'de orada değildik. Bizden sürünen de olmadı. Sadece sahil kısmında mermilerden korunmaya çalıştık. Dosyadaki görüntülerden bize gelmeyen görüntüler var. Bu görüntüleri inceleyemedim. Sadece raporlara göre savunma yapıyorum" diye konuştu. Ayrıca görüntü analizi yapamadıklarını belirterek, "Bu ben miyim" diye soramadığını da ifade etti.



"PİŞPİRİK OYNAYIP, ÇAY İÇMİYORUZ"



Mahkeme Başkanı Baştoğ'un raporda yer alan "Otele girmeye çalışan lazerli ekip" ifadelerine istinaden "Lazerli ekiple karşılaştınız mı" sorusu üzerine sanık Güçlü, "Hatırlamıyorum. Siz bu görüntüleri izlediniz mi" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, "Biz birlikte pişpirik oynayıp, çay içmiyoruz. İtirazları değerlendirip, gerekirse görüntüleri inceleyip, delil olarak sayılıp sayılmayacağına karar veriyoruz" dedi.



Güçlü, yakalandıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğinde kendisine polis Nedip Cengiz Eker'in şehit edilmesiyle ilgili yakından çekilmiş görüntüler izletildiğine dikkati çekip, "Emniyette izlediğim görüntüler bu dosyada yok. Bu görüntü nerede" diye sordu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, "Bana mı soruyorsun? Emniyette sana görüntü izletildiğinden haberim yok" dedi.



Güçlü, darbeci, terörist, suikastçı olmadığını öne sürüp, gerçek örgütün, tiyatro, mizansen hazırlayarak kendilerini oraya gönderenler, kumpası kuranlar olduklarını söyledi.



Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla sürüyor.



4)CENAZESİ KARIŞAN HALİL ASAL TOPRAĞA VERİLDİ



AYDIN'ın Söke İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede kurtarılaayan ve uçakta cenazesi karışan 50 yaşındaki Halil Asal, bugün Şanlıurfa'da toprağa verildi.



Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Söke'de 11 Eylül'de hayatını kaybeden Halil Asal'ın cenazesi, kargo uçağında karışınca Erzincan'a gönderildi, Şanlıurfa'ya ise Fatma Celayir isimli kadının cenazesi yollandı. Aile fertlerinin son anda morgda yüzünü açtıkları kefende kadın cesedi olduğunu görünce karışıklık fark edildi. Karışıklığın bildirmesinin ardından Asal'ın cenazesi Şanlıurfa'ya, Fatma Celayir'in cenazesi uçakla memleketlerine gönderildi. Dün akşam saatlerinde kente getirilen Halil Asal'ın cenazesi bugün Yusuf Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Bediüzaman Aile Mezarlığına defnedildi.



5)ADLİYE ÖNÜNDE KAVGAYA 10 GÖZALTI



ADIYAMAN'da, adliye önünde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Kavga, öğle saatlerinde Adıyaman Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Trafik kazasından dolayı cezaevinde olan ismi öğrenilemeyen kişinin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu karar ardından adliye dışında karşılaşan salıverilen tutuklu ile davanın mağdur tarafı olan aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma aileler arasında tekme- tokat kavgaya dönüştü. Adliye polisi ve ardından takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi hafif yaralandı.



Olaya müdahale eden polis, kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



6)KADIN BAŞKAN, 21 YILDIR TÜKETİCİLERİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR



SAMSUN'da bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Samsun Şube Başkanı Sema Onar Yaktı, 21 yıldır tüketicilerin hakları için mücadelesini sürdürüyor. Sema Onar Yaktı, TÜKODER'in en uzun süre ile şube başkanlığı yapan kadın başkanı olduğunu söyledi.



Samsun'da yaşayan 1 çocuk annesi 59 yaşındaki Sema Onar Yaktı, 21 yıl önce Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Samsun Şube Başkanı olarak seçildi. 2 yılda bir yapılan seçimlerde tekrar başkan olarak seçilen Sema Onar Yaktı, 7 kişilik yönetim kurulu ile dernek faaliyetlerini kentte yürütüyor. Tüketicilerin haklarını korumak ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için kamu yararı adına çalışan Yaktı, derneğin Türkiye genelinde en uzun süreli görev yapan kadın şube başkanı oldu. 21 yıldır tüketici hakları için mücadele eden Yaktı, bin 2 üyesi bulunan Samsun'da çalışmalarını sürdürüyor.



Tüketici Hakem Heyeti'nde görev aldığını belirten Yaktı, "Gönüllülük esasına sabırla görev yapıyoruz. Halka hizmet Hakk'a hizmettir diyerek insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emekli olduktan sonra dernekte başkan olarak görev yapmaya başladım ve 21 yıldır da görev yapıyorum. Yıllık 500-600 civarında derneğimize tüketicilerin başvurusu oluyor. Bazı vatandaşlar bizzat gelerek bazıları ise telefonla bilgi alıyorlar. Tüketicilerin çıkarını korumak için mücadele ediyoruz. Tüketicilerin gerçek haklarının teslim edilmesi çok önemli. İnşallah ülkemiz bu anlamda daha iyi bir noktalara gelir" diye konuştu.



KANSERLE DE MÜCADELE ETTİ



5 yıl önce meme kanserine yakalandığını ve tedavi sonrasında hastalığı yendiğini söyleyen Yaktı, "Dernekte gönüllü olarak görev yapan arkadaşlarımın da desteğiyle bu hastalığı yendim. Ayakta durarak görevime devam ettim. Hiçbir ticari kurum ve kuruluştan bağış almadan sadece üyelerimizin aidatlarıyla ayakta durmaya çalışan bir derneğiz. Bir tüketici örgütü olarak üye sayımızın daha artması gerekir. İnşallah örgütlü bir şekilde haklarını aramalılar. Üretici olabilirsiniz ama herkes tüketicidir. Yiyoruz içiyoruz, giyiniyoruz diğer ihtiyaçlarımız için tüketiyoruz. Bu noktada tüketicilerin haklarını korumak için yaptığımız çalışmalar çok önemlidir" diye konuştu.



7)BULDUĞU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM EDEN İŞÇİYE BİR MAAŞ ÖDÜL



MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Aydıncık İlçesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hüseyin Ebeli'e bir maaş ikramiye verdi.



Temizlik görevlisi Hüseyin Ebeli, geçtiğimiz günlerde çalıştığı sırada Karatepe mevkiinde D-400 karayolu civarında bulduğu cüzdanı bağlı olduğu koordinasyon birim sorumlusuna getirdi. Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, öğrenci kartı ve 20'ye yakın kredi kartı ile 150 TL'ye yakın paranın bulunduğu cüzdan, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Yapılan araştırma sonucu sahibine ulaştırıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da, işçi Hüseyin Ebeli'yi göstermiş olduğu insani davranıştan dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.



8)SAHTE DOLAR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, sahte 100 dolarlık banknotları piyasa sürmeye çalıştığı gerekçesiyle 2'si kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.



Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum İlçesi'nden kiraladıkları otomobille Fethiye'ye gelen Önder K., Mustafa B., İlyas B. ile H.T. ve N.T. adlı kadınların, sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yaptığını öğrendi. Alışveriş yapılan market ve kuyumcuların bilgisine başvuran polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin Foça Mahallesi'nde kiraladıkları apart otelde birlikte kaldıklarını tespit eden ekipler, geçen salı günü saat 01.00'de operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları oda ve otomobilde yapılan aramada ise 43 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder K., Mustafa B. ve İlyas B. 'Parada sahtecilik' suçundan tutuklandı. H.T. ve N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



9)İMAMIN 'EVLENME GARANTİLİ, KERAMETLİ KOLTUK' PAYLAŞIMI



BARTIN'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Dibektaş Köyü Cami İmamı Recai Şenol, Kuran kursunda görev yapacak Geçici Kuran Kursu Öğreticisi adayları için sosyal medya hesabından, 'Evlenme garantili, kerametli koltuk. 2012'den beri görev yapan 4 bekar bayan hocamız yıl sonu evlendi' yazılı ilan paylaştı.



80 haneli 200 nüfuslu Dibektaş Köyü'ndeki camide 5 yıldır görev yapan imam Recai Şenol, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, 'Kerametli Koltuk' başlığı altında ilan paylaştı. Caminin alt katındaki Dibektaş Köyü Kuran Kursu'nda görev yapacak Geçici Kuran Kursu Öğreticisi arayan Recai Şenol, Facebook hesabında, 'Kerametli koltuk. İdealist bekar bayan hoca adaylarına, en az 1 yıl görev taahhüdü akabinde, evlenme garantili, kerametli koltuk. Tecrübeyle sabittir. 2012'den beri görev yapan 4 bekar bayan hocamız yıl sonu evlendi. İlgililere duyurulur' diye yazdı. Şenol, Kuran Kursu Öğreticisinin oturacağı plastik beyaz sandalyenin fotoğrafını da 'Meşhur koltuğumuz' notuyla, köy ve cami fotoğraflarıyla birlikte ilana ekledi.



'MİZAH KARIŞTIRALIM DİYE YAPTIM'



İlanla ilgili açıklama yapan Dibektaş Köyü Cami İmamı Recai Şenol, Geçici Kuran Kursu Öğretcisinin, Kuran Kursunda kadınlara eğitim vereceğini söyledi. Şenol, 4 yıl boyunca bekar kadın hocaların kursta görev yaptığını ve 1 yılın sonunda da hepsinin evlendiğini belirterek, şöyle konuştu:



"1 sene sonra nasip olacak ki hepsi de evlendiler. Biraz mizah karışımlı yaptım paylaşımı ben. Buraya atanacaklar müftülüğün açtığı sınava giriyorlar. Orada kazanırlarsa, burayı da tercih ederlerse gelebiliyorlar. Bunlar ücretli personel oluyor. 600-700 lira civarında bir maaş alıyor. Şimdi başvurular yapıldı. Düşünen olursa diye hem bir ilan, hem de bir mizah karıştıralım diye yaptım. Kuran Kursumuza bir bayan öğretici atanırsa, 15-20 kişiye Kuran dersi verecek."



Recai Şenol, açıklaması ardından Facebook sayfasında tartışmaya neden olan ilanı kaldırdı.



10)100 MOTOSİKLETLE GELİN ALMAYA GİTTİ



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde motosiklet grubu Motonaz üyesi Necati Saraç, hayatını birleştirdiği gelin Gülsen Üstüner'i evinden 100 motosiklet tutkunu arkadaşları ile birlikte aldı.Nazilli'de dünyaevine giren genç çifti, en mutlu gününde motosikletli arkadaşları yalnız bırakmadı. Diş teknisyeni gelin Gülsen Üstüner (30) ile damat astsubay Necati Saraç'ın (34) düğün konvoyuna yaklaşık 100 motosikletli eşlik etti. Nazilli'den 'Motonaz', Denizli'den 'Mototeknik', Muğla'dan 'Gümüş Kartal' ile Aydın, İzmir ve Manisa'dan 'Efe Sürücüler' isimli motosikletli ekiplerin yanı sıra Doğa ve Yol Sürücüleri, Marsiyass VIP World ile Türk Cooper grupları da gelin alma konvoyunda yerini aldı. Genç çift, Nazilli Ordu Caddesi'nden başlayıp Sümer Park'ta son bulan konvoyun ardından görkemli bir düğün töreniyle mutluluğa adım attı.



Nazilli Özerler Düğün Salonu'nunda gerçekleşen düğüne, çiftin yakınları başta olmak üzere motosiklet grupları ve MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Uzun zamandır hayalini kurduğu düğün törenini gerçekleştirdiğini belirten damat Necati Saraç, motosikletin kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Motosikleti çok seviyorum. En mutlu günümüzde de farklı, sıra dışı bir etkinlik olsun istedik. Sağolsun Motonaz grubu üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden motosiklet tutkunu arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Gelin almaya motosikletlerimizle gittik. İlginç bir gelin alma oldu. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık" dedi.



