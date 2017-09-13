Dha Yurt Bülteni-8

1)ŞEMDİNLİ'DE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSU TOPRAĞA VERİLDİ



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı terörislerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Fevzi Altunkum için 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Altunkum'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şemdinli İlçesi'ne bağlı Günelkonak Köyü'nde güvenlik güçleri dün akşam yol güvenlik önlemleri aldığı sırada PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hain saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu 11 çocuk babası Fevzi Altunkum için bu sabah saatlerinde Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Törene, Şemdinli Kaymakamı Mehmet Fuat Türkman, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Görgülü, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Şemdinli Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Saygı duruşu ardından şehit güvenlik korucusunun Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Evli ve 11 çocuk babası Altınkum'un yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı. Okunan duanın ardından Altınkum'un cenazesi toprağa verilmek üzere Şemdinli İlçesi'ne bağlı Üzümkıran Köyü'ne uğurlandı. Altunkum'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



LAR



HAKKARİ, -



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2)CHP'Lİ ÖZEL'DEN, BAKAN FAKIBABA'YA KURU ÜZÜM FİYATI TEPKİSİ







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Manisa'da yaptığı, kuru üzüm kilogram fiyatının 4 liradan aşağı düşmeyeceği açıklamasına tepki gösterdi. Bu fiyatı az bulan CHP'li Özel, "Şimdi yurt dışındaki üzüm alıcıları, Fakıbaba'ya teşekkür ve üstün hizmet nişanı hazırlıyordur. Utanmadan üzüm 4 lira diye açıklama yaptı. Keşke Manisa'ya hiç gelmeseydi" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün Anemon Otel'de düzenlediği toplantıda, kuru üzüm rekoltesini 310 bin ton olarak açıkladı, fiyatın da 4 liranın altına düşmeyeceğini söyledi. Bu fiyatın yeterli olmadığını dile getiren CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yazılı açıklamayla Fakıbaba'yı eleştirdi.



'KEŞKE MANİSA'YA GELMESEYDİ'



Kurban Bayramı'ndan önce üzümün 5 lira 40 kuruştan satıldığını, ancak bayramdan sonra fiyatın 3 lira 50 kuruşlara kadar düştüğünü dile getiren Özel, şöyle dedi: "Bayramdan önce kilosu 5.40 lira olan üzüm bayramdan sonra 3.50 liraya kadar düştü. Yıllar önce üzümün 5-6 liraya satıldığı Manisa'mıza Bakan geliyor ve 4 lira fiyat açıklıyor. Olacak iş değil. Keşke gelmeseydi, keşke hiç fiyat açıklamasaydı daha iyiydi. Çiftçi böyle zulüm görmedi, böyle haksızlık görmedi. Pes doğrusu. Şimdi geçen senelerden zaten boynu bükük olan çiftçinin umudunu yok ettiniz. Belini büktünüz. Bağ bozumu zamanı üzümün fiyatı biraz düşük olur. Haftalar geçtikçe yükselir. Fiyatı düşük bulan üretici şayet dayanabilir, alacaklıları bekletebilirse üzümünü depoya kaldırıyordu. Böylelikle üretimden gelen güç, tüccardan, ihracatçıya ve yurt dışındaki tüketiciye kadar tüm silsileyi zorluyordu. Bakan bey bu yıl o ihtimali de ortadan kaldırdı. Çiftçinin son umudunu da tüketti. Bakan Bey bu fiyatın Cumhurbaşkanının talimatıyla verildiğini söylüyor. Saraydan karar diye çiftçiye çıka çıka zulüm çıkıyor, haksızlık çıkıyor, pes dedirten 4 lira çıkıyor. Sarayın şapkasından rantçıya rant, zengine müjde, çiftçiye çıka çıka tavşan çıkıyor."



'ÜZÜM ALICILARI FAKIBABA'YA ÜSTÜN HİZMET NİŞANI HAZIRLIYORDUR'



Açıklamayla üzümün kilo fiyatının 4 liranın üzerine çıkma ihtimalinin ortadan kalktığını savunan CHP'li Özel, "Keşke hiç fiyat açıklamasaydınız, zahmet etmeseydiniz. Üstelik tam olarak rekolte bilinmediği için fiyatların 4 liranın da üzerine çıkması ihtimali vardı. Zaten bu yıl için öngörülen rakam ortalama 4.50 liraydı. İşte Bakan bey gelerek, saraydan aldığı talimatı çiftçiye okudu ve bir otelde yaptığı toplantı ile o ihtimali ortadan kaldırdı. Madem ki geldiler, fiyat açıkladılar ama ellerine yüzlerine bulaştırdılar şimdi bu hatadan dönmeleri için açık davette bulunuyoruz. Çıkın ve piyasadan devletin 200 bin ton üzüm alacağını ve daha sonra da bu üzümü 5 liradan piyasaya arz edeceğini, eğer üzüm elde kalırsa okul ve kışlalarda dağıtacağını açıklayın. Bakın o zaman fiyatlar nasıl fırlayacak. Diyecekler ki 'Bunu yapamayız, serbest piyasa ekonomisine çok aykırı.' O zaman niyetiniz neydi buraya gelirken ey AK Parti? Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Eylül başında Manisa'ya geleceğini, fiyat açıklayacağını ve devletin üzüm alımı yapacağını bağıra bağıra ilan etseydin. Bu hamle bile üzümün fiyatını 4.50'nin üzerine fırlatmaya yeterdi de artardı bile. Şu yapılan iş bilmezliğin ta kendisidir. Şimdi yurt dışındaki üzüm alıcıları Fakıbaba'ya teşekkür ve üstün hizmet nişanı hazırlıyordur" dedi.



CHP'li Özel açıklamasında son olarak, üzüm üreticisinin her zaman yanında olduklarını ve yaşadıkları sıkıntıları TBMM'ye her zaman taşıyacaklarını ifade etti.



İlker KILIÇASLAN/MANİSA, -



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3)SİVAS'TA ORMAN YANGINI



SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın çok sayıda ağaçlık alanı küle çevirdi. Yangın uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Demirözü Köyü'nde dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın daha sonra çevredeki ormanlık alana sıçramasıyla ağaçlar kül oldu. İtfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler ile yangına müdahale etti. Demirözü Köyü sakinleri ise yanlarında getirdikleri küreklerle alevlere müdahale etti. Sarp arazide yol açmak için ise kepçe ve dozerler de bölgeye sevk edildi. Orman yangını gece saatlerine kadar devam etti. Yangın müdahalelerin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü



-Yangından görüntüler



-Yangına müdahale görüntüsü



-Genel Görüntüler



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Haber: Hüsne AKKAYA/SİVAS,