DHA YURT BÜLTENİ-7 -yeniden

12.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:06

8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybettiği facia ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan göçmenlerden geriye, çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler kaldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şifne Koyu'nda meydana geldi. 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Cansız bedenler ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük çoğunluğunu Suriye uyrukluların oluşturduğu 8'i çocuk olmak üzere 11 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarmaya bağlı ekipler ise karada çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOCUK AYAKKABILARI SAHİLDE

Hayatlarını kaybeden göçmenlerin eşyaları, sahilin çeşitli yerlerinde bulundu. Göçmenlere ait çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler jandarma ekipleri tarafından toplandı. Ayrıca, fiber teknenin batması sonucunda hayatını kaybeden göçmenlerden birinin de hamile olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Jandarma ekiplerinin çalışmasından görüntüOlay yerinden görüntüGöçmenlerin eşyalarından görüntüHaber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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İdlib'ten göç eden siviller için 6 TIR insani yardım HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, İyilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, saldırılar nedeniyle İdlib'ten göç ederek güvenli bölgelere yerleşen siviller için Türk Kızılayı aracılığıyla 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

İdlib'te rejim güçlerinin sivillere yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırı yakınına göç den sivillere, gıda, giyim ve barınma yardımlarını Türk Kızılayı aracılığıyla ulaştırdıklarını aktaran İyilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Turan Koçer, hafta içinde Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve Malatya'dan TIR'ların yola çıktığını kaydetti.

Geçen yılın Kasım ayı başından bu yana rejim güçlerinin saldırılarından dolayı Türkiye sınırı yakınına göç eden sivillerin sayısının 380 bine ulaştığını vurgulayan Koçer, "Yaşanan büyük göçün ardından sınır bölgelerinde yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize bağışçılarımızın desteği ile oluşturduğumuz 6 TIR acil yardım malzemesini dağıtacağız. Ekiplerimizin bölgelerde yaptıkları inceleme sonucu belirlediğimiz acil yardım malzemelerine göre hazırlanan TIR'larda 3 bin 693 battaniye, bin 440 adet gıda kolisi, 4 bin 183 adet ayakkabı, 950 adet sabun, 850 paket bebek bezi, 21 bin 185 adet kıyafet bulunuyor" dedi.

TEMENNİMİZ SAVAŞ SONA ERSİNDernek olarak uzun yıllardır devam eden Suriye savaşında halkın yaşadığı zulme karşı bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla birçok proje oluşturarak destek verdiklerini söyleyen Koçer şöyle konuştu:

"Temennimiz bölgedeki savaşın bir an evvel sona ermesi ve insanların onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi yönündedir. Yaşanan zulme karşı bu güne kadar yaptığımız çalışmalarla birlikte bu günden sonra da bağışçılarımızın desteği ile mücadele etmeye ve sivillere yönelik iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından TIR'lar dualarla Cilvegözü Gümrük Kapısı'nı aşarak Suriye'ye geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı KONYA'da teyzesinin oğlu Suriye uyruklu Hüsam Al İsa (21) tarafından bıçaklanan Ahmet El Osman (28), ağır yaralandı. Yurt dışına kaçmayı planlayan Hüsam Al İsa, Adana'daki bir dinlenme tesisinde yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde meydana geldi. Ailesi tarafından cadde üzerinde kanlar içerisinde bulunan Ahmet El Osman, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, göğüs ve karın bölgesinden bıçaklandığı tespit edilen El Osman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli El Osman'ı bıçaklayan kişinin teyzesinin oğlu Hüsam Al İsa olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin yurt dışına kaçmak için Gaziantep'e doğru gittiğini belirledi. Polis, Hüsam Al İsa'yı Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde yakalayarak gözaltına aldı. Al İsa'nın Konya'ya getirileceği belirtildi.

(Görüntü dökümü: ---------------------------------------Zanlının emniyetten çıkarılıp adliyeye götürülmesi-Yaralı Ahmet El Osman vesikalıkHaber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,)============================================

Baraj gölü suları altında kalacak Yusufeli'nden ağaçlar da taşınıyor ARTVİN'de yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek 3'üncü çift eğrilikli kemer beton köprüsü olacağı belirtilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin yeni yerleşim alanındaki inşa çalışmaları sürdürülüyor. Sakinlerinin 69 yıllık yerleşim yerlerine veda etmeye hazırlandığı Yusufeli'nde, kayıtlı mezarların ardından ağaçlar da taşınıyor. İş makineleri ile toprağıyla alınan ağaçların taşınıp, dikildiği yeni ilçede fidan dikimi de yapılıyor.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürdürülüyor. 100 katlı gökdelene eş değerde, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisindeki 150 hektarlık alanda, 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına 1638 konut inşa edilecek, 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikilecek. Bölgede 100 dönümlük alan, tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdürüldüğü ilçede 2'nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapılıyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulan Yusufeli ilçe merkezinin, inşaatların tamamlanmasının ardından Yansıtıcılar mevkisine taşınma sürecine başlanacak.

YENİ İLÇE, 2 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binasının yapım çalışmalarına devam ediliyor. Proje kapsamında yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlanan yeni ilçe merkezindeki 2'nci bölgede de altyapı çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ihale süreci devam ediyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen 2'nci ihale kapsamında; 3'üncü bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması da planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni ilçenin yeri, 70 hektar alan üzerine kurulu mevcut ilçeye göre, 2 kat daha büyük olacak.

MEZARLAR TAŞINIYOR

Altyapı yatırımları ile 1638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar da taşınıyor. Yusufeli Belediyesi'nce sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yapıldı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Halkın talepleri ile tespit edilen yaklaşık 500 mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.

AĞAÇLARIN TAŞINMASINA DA BAŞLANDI

Yusufeli'nde kayıt altına alınan ve taşınma süreci devam eden mezarların ardından mevut ilçedeki ağaçların da taşınması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda özel iş makineleri ile mevcut ilçeden toprağıyla alınan ağaçların taşınıp, dikildiği yeni ilçede fidan dikim çalışması da başlatıldı.

'21'İNCİ YÜZYILIN EN MODERN İLÇESİ OLACAK'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nın hizmete alınması ile sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu, ağaç dikim çalışmalarına destek verdi. Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın inşasının hızla devam ettiğini belirten Doruk, bir taraftan da ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Vali Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21'inci yüzyılın en modern ilçesi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kamu binalarından konutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi de yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'müzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli iş yapılıyor. Bir yandan ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı buraya yerleştirmeden önce ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor hem de çeşitli meyve türleri ekiliyor. Bu çalışmalar Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacaktır."

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinin inşası sürecinin planlandığı gibi sürdüğünü aktaran Vali Doruk, çalışmalarda aksaklık olmadığını vurguladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta ise ağaçlandırma çalışmasının, yeni ilçenin eski ilçeden izler taşıması adına çok önemli olduğunu söyleyerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),

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93 Harbi Şehitleri anısına Palandöken'e zirve tırmanışı

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine '93 Harbi Şehitleri anısına tırmanış gerçekleştirildi.

Tırmanışa katılan sporculara liderlik eden Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı Ersan Başar, sporcularla birlikte şehitler anısına zirvede dua edeceklerini söyledi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de 10 Ocak günü başlayan 'Palandöken Outdoor Festivali'nin üçüncü gününde 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında şehit düşenler anısına bir tırmanış düzenlendi. Bugün saat 10.00'da Palandöken'in 2150 rakımındaki Gondol-Liftin bulunduğu bölümde toplanan 23 dağ kayakçısı ile 23 dağcı yürüyüş için son hazırlıklarını tamamladı. Tur kayakçılarının kayatlarıyla katıldığı tırmanış öncesi kısa bir açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, "93 harbi olarak bilinen Allahuekber şehitlerini anmak için yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. 23 kişi dağ kayakklarıyla, 23 kişi yürüyerek zirveye ulaşacağız. Zirvede şehitlerimizin ruhunu anacak ve bugüne kadar vatan uğruna şehit olan herkesin ruhuna dua edeceğiz" dedi. Kırgız şapkası ve dadaş elbisesiyle tırmanışa katılan 65 yaşındaki Salih Zorlu, sporcularla birlikte Palandöken'in zirvesine yürüdü. 2600 metreye ulaşan sporcular burada dev bir Türk Bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan sporcular, 3 bin 176 metredeki zirve yolculuklarına devam etti.

GÖRÜNTÜ-Tırmanış için son hazırlıklar-TDF Başkanı Ersan Başar ile röp-Yürüyüşün başlaması-Sporculardan ve yürüyüşten detaylar-Sporcuların zirve yolculuğu-2600 metreye ulaşan sporcularla röp-Bayrak açılması ve İstiklal Marşı okunmasıHaber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA