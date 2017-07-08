Dha Yurt Bülteni-7

Yüksekova İlçesi'nde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma karakoluna saldırmak isteyen PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kadın terörist ölü ele geçirildi, biri yaralı 2 terörist ise kaçtı.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na 8 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında 3 PKK'lı teröristin sızma girişiminde bulunduğu kobra araç ve termal kameralarla tespit edildiği belirtildi. Sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgenin yoğun ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Açılan ilk ateşte 1 kadın bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında saat 04.00 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubu ile tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise sağ olarak kaçmıştır. Yapılan arama ve tarama faaliyetinde, 2 RPG-7 roketatar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 2 termal şemsiye ele geçirilmiştir."



Görüntü dökümü



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ARŞİV



-operasyon görüntüsü



Haber: HAKKARİ, -



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Çarpışan araçlar alev topuna döndü



ELAZIĞ-Malatya karayolu Çavuşlu Köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında sonra araçların alev alması, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Elazığ istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 23 DZ 414 plakalı özel otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 65 EF 770 plakalı özel otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile alev alan otomobillerde bulunan ve aralarında yeni doğan bir bebeğin de bulunduğu vatandaşlar, kendi çabaları ile dışarı çıktı. Uzun süre yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazadan sonra çıkan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yanan araçlar söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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Cep telefonu kamerasından yanan araçların görüntüsü



Haber - Kamera: ELAZIĞ, -



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Tokat'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı







TOKAT'ın Niksar İlçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Niksar ilçesi D-100 Karayolu Günlüce köyü kavşağında meydana geldi. 30 yaşındaki Gökhan Yiğit yönetimindeki 51 KY 935 plakalı TIR, aynı istikamete seyir halinde olan ev eşyası yüklü 55 yaşındaki İsmail Demirci'nin kullandığı 34 TG 935 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Demirci ile aynı araçtaki 76 yaşındaki Kaya Demirci ve 57 yaşındaki Cemil Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Gökhan Yiğit ve TIR içerisinde yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Yasin Karaca ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yarıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri ise otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber: TOKAT, -



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Cinnet getiren dönerci ortalığı savaş alanına çevirdi



ÇANAKKALE'de, belirlenemeyen bir nedenle cinnet getiren dönerci H.K. işyerinin camlarını kırdı, mutfak malzemesini yola fırlatarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Elinde çakmakla işyerini havaya uçuracağını söyleyen H.K., polislerin ikna etmesiyle emniyete götürüldü.



Cinnet getiren dönerci H.K., bugün saat 11.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Set Boyu Caddesi'nde bulunan işyerinin camlarını kırmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan müşteriler, korkuyla dönerciden dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, cinnet getiren H.K.'yı sakin olması ve kendine bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Buna rağmen H.K., işyerindeki mutfak malzemelerini dışarıya fırlatmaya başladı. İşyerinin içine yığdığı tüpleri açan H.K., elinde çakmakla dolaşmaya başladı. Polis, olası bir patlamaya karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İşyerinin elektrikleri kesildi. Çanakkale Belediyesi 110 itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri ambulansla olay yerinde hazır bekletildi.



Yaklaşık 1.5 saat süren bekleyişin ardından, polisler ile arkadaşları H.K.'yı ikna etti. İşyeri içinde bulunan tüpler ise olası bir patlamaya karşı dışarı çıkarıldı. Bu sırada işyerinde bulunan bir çalışan, gazdan etkilendiğinden, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polislerin ikna etmesinin ardından, H.K. işyerinin arka kapısından ekip otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Olayın gerçekleştiği dönerciden görüntü



H.K.'nin işyerindeki malzemeleri dışarı atmasından görüntü



Zarar gören işyerinden görüntü



İşyerindeki çalışanın dışarı çıkarılıp, ambulansa bindirilmesinden görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



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Bakan Akdağ: Sağlıkta, süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız



SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, "Sağlık hizmetlerimiz Ak Parti hükümetlerimiz döneminde Süper Lige çıkmış durumdadır. İnşallah yeni dönemde, 2017 ile başlayan 2023'e kadar devam edecek olan sağlıkta dönüşüm programının ikinci döneminde, süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız. Hedefimiz budur" dedi.



Tasigo Otel'de düzenlenecek 'İl Sağlık değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'le (YHT) Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ilk olarak Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Bakan Akdağ yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak sahada özel bir çalışma yöntemleri bulunduğunu anlattı. Bakan Akdağ, şöyle dedi: "İllerimizi planlı olarak ziyaret ettiğimizde, benim il ziyaretimden önce geniş bir bu yerine göre 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik olabilir, ziyaret edeceğimiz ile geliyor. ve o ilde ihtiyaç ölçüsü kadar, ortalama bir hafta kadar çalışıyorlar. Hemen hemen girmedik hiçbir sağlık kuruluşu bırakmıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın tesisleri, üniversiteler, özel hastaneler dahil olmak üzere geniş bir değerlendirme yapıyorlar ve bize bir altlık hazırlıyorlar, bir değerlendirme raporu hazırlıyorlar. Bugün bu raporu arkadaşlarımızla birlikte oturup genişçe tartışacağız. Bu bizim çok hızlı ilerlememizi sağlıyor."



"TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇAĞ ATLADI"



Akdağ, sağlıkta dönüşüm programıyla Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde çağ atladığını, şimdi de sağlıkta dönüşümün ikinci dönemine başlanıldığını belirtti. Bakan Akdağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sağlıkta dönüşüm programıyla Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atladı ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şimdi sağlıkta dönüşümün ikinci döneminin stratejilerini çalışıyoruz. Aşağı yukarı 8 aydır çalışıyoruz bunları. Çok yakın zamanda da kamuoyumuza bunları takdim edeceğiz. Yeni dönemin farklı özellikleri var . Birincisi; birinci basamak sağlık hizmetleri dediğimiz Aile Sağlık Merkezlerinin, Aile Hekimliklerimizi ciddi ölçüde geliştiriyoruz. Bu merkezlerimizi 'Sağlıklı Hayat Merkezleri' dediğimiz yeni merkezler kurarak bunlarla ilişkilendiriyoruz. Diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapi uzmanları, egzersiz uzmanları, beden eğitimi öğretmenleri özel vaka takibi yapacak, yetiştirilmiş hemşirelerle. Vatandaşlarımızdaki hastalık risk faktörlerini çok daha yakın takibe başlayacağız. Ne demek bu? Yani fazla kilo şişmanlık, hareketsizlik, sigara içme durumlar artık Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak hekimleri tarafından çok yakından takip edilecek. İmkanları artırıyoruz, yeni binalar yapıyoruz, yeni ekipmanlar getiriyoruz, yeni personeller istihdam ediyoruz."



"SAĞLIK HİZMETLERİMİZ SÜPER LİGDE"



Türkiye'nin çeşitli kentlerinde mükemmel hastaneler yapıldığını söyleyen Akdağ, "Eskişehir'de yapacağımız hastaneler de Avrupa'nın en mükemmel hastaneleri arasına girmiş olacak. Sağlık hizmetlerimiz Ak Parti hükümetlerimiz döneminde Süper Lige çıkmış durumdadır. İnşallah yeni dönemde, 2017 ile başlayan 2023'e kadar devam edecek olan Sağlıkta dönüşüm programının ikinci döneminde süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız. Hedefimiz budur" diye konuştu.



Bakan Akdağ, Valilik ziyaretinde sonra eşi Fatma Şeyma Akdağ ile birlikte Eskişehir Gar Düğün Salonu'ndaki, uzaktan akrabası olan Melik Kul'un düğününe katıldı. Fatma Şeyma Akdağ, gelin Medine Yeşilyurt'a bilezik taktı. Bakan Akdağ düğünün ardından Tasigo Otel'de düzenlenen 'Eskişehir İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



Görüntü dökümü:



-Bakan Akdağ'nın Valilik önünde kendisini karşılamaya gelenlerle tokalaşması,



-Akdağ'ın Valilik binası içerisinde yaptığı konuşmadan çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,



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Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı



ŞANLIURFA'da polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, döviz büroları ve belirlenen bazı evlere operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirdi. Operasyonda tefecilik yaptıkları ileri sürülen Servet Ç., Sabri Ç., Feridun Y., Mehmet D., ve Ahmet Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polisin döviz bürolarına girmesi



Polisin arama yapması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PANAR-ŞANLIURFA-DHA)



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Tunceli'de Sarıkız Örümceği bulundu



Türkiye'de çok az görülen ve Sarıkız Örümceği olarak adlandırılan 10 ayaklı, büyük, sarı renkli örümcek Tunceli'de bir vatandaş tarafından evinin önünde yakalandı.



Türkiye'de ender görülen örümcek türleri arasında bulunan Sarıkız Örümceği, Tunceli'de bir evin girişinde bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Irak'ın kuzeyi ve genellikle çöl olan yerlerde yaşadığı belirtilen örgümceğin büyüklüğü vatandaşları şaşırttı. Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Cihan Yıldız, oturdukları apartmanın giriş kapısında bulduğu 5 santimetre büyüklüğündeki örümceği cam bir kavanoza koydu. Örümceği bulan Cihan yıldız örümceği ilk gördüğü zaman ürktüğünü belirterek, "Geçen hafta içinde yan komşumuz apartmanın 4'üncü katında buna benzer bir örgümcek görmüştü. Apartman sakinleri çok tedirgin oldu. Vatandaşlar bu örümcekleri Atatürk Mahallesi'nde çok fazla gördüklerini söylüyorlar. Dün bu örümceği bulup kavanoza koydum. Bu örümcek Türkiye'de az görülen bir tür. Et ile besleniyor. Bölgede bu türde başka örümcek olup olmadığını anlamak için araştırma yaptım. Boş arazide yenilerine de rastladım. Ot ile kaplı alanlarda çok bulunuyor. Ancak boyutları bu kadar büyük değil. Ben biraz besleyip sonra doğal ortamına geri bırakacağım." dedi.



Görüntü Dökümü:



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Kavanoz içindeki örümcek



Dışarıda çekilen örümcek



Örümceğin yakın ve uzak çekimi



Cihan Yıldız'ın açıklamaları



Haber - Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,



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