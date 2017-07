Dha Yurt Bülteni-7

1)ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NA ARAÇ SEVKİYATI SÜRÜYOR



ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından satın alınan 70 otomobil, kamyonet ve cip, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi.Suriye Geçici Hükümeti tarafından yurt dışından satın alınan 70 kamyonet, otomobil ve cip, gemilerle İskenderun Limanı'na getirildi. 10 çekicinin taşıdığı araçlar, bugün öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Çekiciler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez İlçesi'ne geçiş yaptı. Araçların Özgür Suriye Ordusu tarafından kullanılacağı belirtildi.Dün de sınır kapısından 50 kamyonet ve minibüs Suriye'ye gönderilmişti.



(YENİDEN)



2)HASTANEDE 2 BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ, 7 BEBEĞİN SAKAT KALDIĞI İDDİASI



20 AYLIK MUHAMMET 4'NCÜ AMELİYATI OLDU



AYNI HASTANEDE TUVALETTE DOĞUMA SORUŞTURMA İZNİ YOK



BARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde son 4 yılda çeşitli ihmaller sonucu 2 bebeğin doğum sırasında öldüğü, 7 bebeğin de sakat kaldığı ileri sürüldü. Ölen bebeklerden birisi annesinin doğum sancıları 'gaz sancısı' sanıldığı için tuvalette doğdu. Hastanede bazı doğumları hemşire ve hizmetlilerin gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İddialar yargıya taşındı. 34 yaşındaki Muhammet Karakök, eşi Gülhan Karakök'ün 14 Ekim 2015 tarihinde hastanede doğum yaptığını, doğum sırasında doktorun eşini bırakıp başka bir hastanın doğumuna girdiğini, eşinin doğumunu ebe ve hizmetlilerin yaptırdığını iddia etti. Muhammet Karakök, şuanda 20 aylık olan oğlu Muhammet Ali'nin, doğum sırasında yapılan hatalar nedeniyle sağ kolunu hiç hareket ettiremediğini, konuyu yargıya taşıdıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Suni sancı ile doğum yaptırdılar. Her yeri morarmıştı. Çocuğumun sağ kolunda hiç hareket yoktu. Doktora sordum; 'Bunlar olağan şeyler, 1 hafta içinde hiçbir şeyi kalmayacak.' dedi. Ama 1 hafta, 1 ay geçti kolunda hiç hareket yoktu. Hacettepe Üniversitesine götürdüm. Doktor, 'Bütün sinirler kopmuş.' dedi. Normalde anne kilolu, çocuk kilolu olunca normal doğumda bebeğin çene altından tutulup çekilmesi gerekirken, doğumdaki ebeler ensesinden tutarak bütün sinirleri koparmış. Suç duyurusunda bulundum. Hastane yönetimine şikayet ettim. Bilirkişi raporları düzenlendi. Sayın Bartın Valisi soruşturma izni vermedi. Şu anda 9-10 aile bir araya geldik. Hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk. Biz bu çocukların hakkını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız '3 çocuk yapın.' diyor. Biz birini yaparken sakatladılar. Çocuğum 4 gün önce Hacettepe'de 4'üncü ameliyatını oldu. Daha ne kadar ameliyat olacağı belli değil. Ben suçluların cezalandırılmasını istiyorum."



TUVALETTE DOĞUMA SORUŞTURMA İZNİ YOK



Hastanede geçen yıl 8 Şubat'ta kanama şikayetiyle tedaviye alınan ve doğum sancıları 'gaz sancısı' sanılarak müdahale edilmeyen 36 yaşındaki H.K.'nın tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği ise öldü. H.K., defalarca sancısı olduğunu söylemesine rağmen kendisi ile ilgilenmediklerini ileri sürdüğü ebe Ö.B.K. ve hemşire ebe T.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bartın Valiliği, doğumun yatakta veya tuvalette olmasının bebeğin yaşayabilirliği açısından herhangi bir öneminin olmadığı yönündeki bilirkişi görüşü doğrultusunad iki görevli hakkında soruşturma izni vermedi.



KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERİ: GEREKLİ TEDAVİ EKSİKSİZ UYGULANDI



Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Osman Açıkgöz, tuvalette doğum yapan hastayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın yapıldığını, hastaya tuvalete gitmemesi gerektiğinin söylendiğini, buna rağmen gittiğini, gerekli tedavisinin de eksiksiz uygulandığını söylerken, diğer iddialarla ilgili ayrıca açıklama yapılacağını kaydetti.



AYAZ YAŞAMAK İÇİN İLİK NAKLİ BEKLİYOR



İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde yaşayan 3 yaşındaki lösemi hastası Ayaz Gök, ilik nakli olmayı bekliyor. Minik Ayaz'ın yaşaması için 7 ay içinde ilik nakli yapılması gerekiyor.Karabağlar'ın Aydın Mahallesi'nde yaşayan aşçı 32 yaşındaki Can Gök ile eşi ev hanımı 24 yaşındaki Gülümser Gök'ün 2014 yılının Ekim ayında dünyaya gelen bebekleri Ayaz, 6 aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayaz bebeğe 'akut lenfobastik lösemi' teşhisi konuldu. Yaklaşık 1.5 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ayaz bebeğin hastalığı 10 gün önce yeniden nüksetti. Aynı hastanenin Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedaviye alınan Ayaz'a kemoterapi uygulanmaya başlandı.



Oğlunun çok ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten baba Can Gök, "Ayaz 6 aylıkken lösemi tanısı konuldu. Yaklaşık 1.5 yıl tedavi gördü. Sağlığına kavuştu ancak sonra yine yüksek ateş şikayetiyle hastaneye geldik. Yapılan tahlillerde hastalığın tekrar başladığını öğrendik. Ayaz lösemi hastası. İki senedir ilik aranıyor. Ancak bulamıyoruz. Şu an kemoterapi uygulanıyor. Küçük bedeni bunu kaldıracak durumda değil. İlik bankalarına başvurduk. Yurt dışında ABD'de bir donör bulundu. Yüzde 60 altmış uyumlu olduğu için doktorumuz tedavi için yeterli olmadığını söyledi. Yurtiçinde ise yüzde yüz uyumlu bir donör bulundu. Ancak onun da korktuğu için vermekten vazgeçtiğini öğrendik. Şu an da çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Oğlumun yaşaması için ilk naklinin yapılmasını istiyoruz. İnsanlarımızdan ilik bağışı yapmalarını bekliyoruz. Oğluma yaşaması için bir şans istiyoruz. İlik nakli için 7 aylık bir süremiz var" dedi.



İnsanların ilik nakli konusunda yanlış bilgeye sahip olduğu ve bunu ameliyat sandıklarını belirten anne Gülümser Gök ise, "Oğlumun ilik nakli olması gerekiyor. Tek çaremiz bu. İnsanlarımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Ne kadar çok bağış olursa oğlumun yaşaması için daha fazla şansı olacak. İnsanlar bunu zor bir ameliyat gibi düşüyorlar. Kızılay'a nasıl kan bağışı yapılıyorsa, bu şekilde kan veriyorlar. Eğer uygunsa kök hücreleri hasta olan kişilere veriliyor. Herkesten duyarlı olmalarını bekliyorum. Çünkü minik bedenler yaşamak için ilik nakli bekliyor. Kemoterapi bu minik bedenler için çok ağır oluyor. Ben bir anne olarak oğlumun yaşamasını istiyorum. Bağış konusunda korkmayalım, duyarlı olalım. Ne kadar çok duyarlı olursak, o kadar çok can kurtulur" diye konuştu.



107 ÇİFT, '07.07.2017'DE NİKAH KIYDIRDI



GAZİANTEP'in merkez Şahinbey İlçesi'nde, '07.07.2017' tarihi için başvuru yapan 107 çiftin nikahı kıyıldı.



Nikahlarını '07.07.2017' tarihine getirmek isteyen çiftler, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda yoğunluğa neden oldu. Özel tarihte nikah kıydırmak isteyen 107 çift sıraya girdi. Bazı çiftlerin nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.



Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi. Çiftlere mutluluklar dileyen Tahmazoğlu, "Bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftimizin nikahını kıydık. Nikah sezonu yeni başlıyor. Özellikle yaz aylarında nikah sayısı artıyor, yıl sonuna kadar bu sayının 8 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugün 07.07.2017 tarihi dolayısıyla 107 çiftimiz belediyemize evlenmek için başvuruda bulundu. Ayrıca 8 yıldan beri sürdürdüğümüz 'Evlilik Okulu' ile evlenecek çiftlerimize eğitim veriyor. Burada amacımız mutlu aile huzurlu toplum oluşturmak. Eğitimin sonunda çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Bütün evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu.



Nikah töreni sonrası mutluluklarını ifade eden çiftler ise, özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini ifade etti.



İKİ OLAY ARASINDAKİ ÖNEMLİ FARK İNSANLIK



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşanan iki ayrı olayda, iddiaya göre, tavuklarını korkuttuğunu söyleyerek av tüfeğiyle vurduğu iki yaşındaki Liza isimli köpeği yaralayan Mestan K. tepki topladı. İlçe merkezine 6 kilometre mesafedeki köprü altında sıcaktan bunalan hamile bir köpeğe su veren polisler ise takdir topladı.



Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi Müsgebi Caddesi'nde yaşayan Nalan Kıroğlu'na ait 2 yaşındaki Liza isimli köpek, bahçede dolaşırken, iddiaya göre, komşu evin bahçıvanı Mestan K. tarafından dün (perşembe) akşam av tüfeğiyle ateş edilerek yaralandı. Olayın ardından Kızoğlu, köpeğini arkadaşlarının yardımıyla araçla New Life Kliniği'ndeki Veteriner Yasin İnce'ye getirdi. Yapılan ilk kontrolde ve röntgende Liza'ya 27 adet saçmanın isabet ettiği belirlendi. Serum ve takviye iğnelerle yaşama tutunmaya çalışan Liza'nın durumunun iyiye gittiği belirtildi. Veteriner İnce, "Saçmalar büyük bir şans eseri hayati değer taşıyan organlara isabet etmemiş. Ancak yine de bir süre müşahade altında tutacağız. Saçmalar derinde olduğu için müdahale edip çıkarılamıyor. Bunları yapan insan olamaz" dedi. Köpeğin sahibi 72 yaşındaki Nalan Kıroğlu ise "Biz iki yıl önce köpeği yavruyken sokakta bulup, sahiplendik. Ancak dün akşam saatlerinde komşumuzda bahçıvanlık yapan Mestan isimli kişi, av tüfeğiyle köpeğimize ateş ederek vurdu. Nedeni ise köpeğimizin havladığında tavuklarının korkuyor olmasıymış. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Büyük bir şoke yaşadık. Köpeğimizi hemen veterinere götürürken, ben de polislere hiç bir suçu olmayan komşuma zarar vermeyen köpeğimi vuran Mestan K. hakkında suç duyurusunda bulundum. Sessiz sakin bir hayvana bunu yapan insanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



HAMİLE KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ



Bodrum ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Torba Kavşağı Köprüsü'nün altında ise bugün 34 derece sıcak altında yatan hamile bir köpeğe gösterilen merhamet takdir topladı. İki genç trafik polisinin araçlarını durdurarak otomobildeki pet şişeleri kesip, köpeklere su verdikleri görüldü. Genç polisler hamile köpek için su bıraktıktan sonra uzaklaştı.



