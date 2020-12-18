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DHA YURT BÜLTENİ - 7

18.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:21
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Afyonkarahisar'da sisli hava etkisini gösterdiAfyonkarahisar'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da sisli hava etkisini gösterdi

Afyonkarahisar'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kış günlerinin etkisini yaşayan Afyonkarahisar'da sisli hava etkisini gösterdi. Sabah erken saatlerde sisli havaya uyanan kent sakinleri, trafikte ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, işyerlerine gidebilmek için yoğun çaba sarf etti. Şehrin ana arterlerinde zaman zaman sis nedeniyle yoğunluk yaşanırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. 

226 metre yüksekliğe sahip Karahisar Kalesi'nin büyük bölümü de sis bulutları arasında kayboldu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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