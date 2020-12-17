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DHA YURT BÜLTENİ - 7

17.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:51
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyedeKOCAELİ merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

KOCAELİ merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli olarak Kayseri, Yalova ve Bursa'da operasyon düzenledi. Operasyonda 10 eski askeri okul öğrencisi ve 1 açığa alınan üsteğmen gözaltına alındı. 11 kişiden O.A. ve Y.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltındaki H.D., A.B., O.A., T.E., A.Ç., E.D., M.S., Ö.Ş.Ö. ve S.E.P. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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