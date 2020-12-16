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DHA YURT BÜLTENİ - 7

16.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:35
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralıDİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu minibüsünün köprülü kavşaktan yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu minibüsünün köprülü kavşaktan yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, 1,5 metrelik yükseklikten yola devrildi. Malkoç'un önüne yan yoldan aniden otomobil çıkması sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü Ahmet Malkoç ile 6 yolcuyu ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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