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DHA YURT BÜLTENİ - 7

13.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:21
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Sokağa çıkma kısıtlamasında kazaANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. 

Kaza, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yıldız Caddesi istikametine giden Ali Atakan Erkan'ın (23) kullandığı 07 S 1977 plakalı otomobil ile Kazım Karabekir Caddesi üzerinden 100. Yıl yönüne giden Ömer Özgenç yönetimindeki 07 DEZ 95 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüler Ali Atakan Erkan ve Ömer Özgenç kendi imkanlarıyla araçlarından çıkarken kazayı görenler '112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından sürücü Ömer Özgenç Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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