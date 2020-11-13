DHA YURT BÜLTENİ- 7

15 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 33 KAÇAK GÖÇMEN TAŞINMIŞİçinde 33 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs kaza yaptı (2)Van- Erciş kara yolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 2 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

15 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 33 KAÇAK GÖÇMEN TAŞINMIŞ

İçinde 33 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs kaza yaptı (2)

Van- Erciş kara yolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 2 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İran üzerinden yasa dışı yollarla sınırı geçen kaçak göçmenler, 04 D 5370 plakalı minibüsle sabah saatlerinde alındı. 15 kişilik minibüse 33 kaçak göçmen bindirildi. B.A.'nın kullandığı minibüs, Van'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çakılbey Mahallesi mevkisinde takla atarak kaza yaptı.

YARALILARIN YARDIMINA İLK JANDARMA EKİPLERİ KOŞTUKazada, yaralılar sağa sola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, yerde feryat eden yaralıların üzerini battaniyelerle örttü. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra serum taktı. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin serumlarını tutarak başlarında bekledi.Yaralı göçmenler, olay yerine gelen ambulanslarla Van ve Erciş ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırarak tedaviye alınırken, ölen 2 kişinin cansız bedenleri ise otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu arada yaralıları Erciş'e götürmek üzere olay yerine gelen Erciş 112 sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Bu esnada yaralı 1 kaçak göçmenin kan kusması üzerine, bir sağlık görevlisinin yüzü ve maskesi kan içinde kaldı.VALİLİK'TEN AÇIKLAMAKazayla ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Kazanın Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çakırbey Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilerek, "Sürücülüğünü B.A. isimli şahsın yaptığı 04 D 5370 plakalı minibüs, 07.30 sıralarında kaza yapmıştır. Kazada araç şoförü hafif yaralanırken düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetmiş, 27'si yaralanmıştır. Araç Sürücüsü B.A.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Barış KUL/VAN,

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Kadir Şeker'in, aldığı 12,5 yıl hapis cezasına itiraz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya hem kendi avukatları hem de Özgür Duran'ın ailesinin avukatları itirazda bulundu. Şeker'in avukatları olayın meşru müdafaa olduğunu savunurken, Duran'ın ailesinin avukatları da olayın 'kasten adam öldürme' suçu olduğunu ve haksız tahrik indiriminin uygulanmamasının gerektiğini savundu. Şeker'in cezasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı da itirazda bulunup, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini talep etmişti. Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp Fakültesi'nde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN EN ÜST SINIRDAN UYGULANMASI İSTENİYORCumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması yönünde talepte bulundu. AVUKATLARDA İTİRAZDA BULUNDU Kadir Şeker'in avukatları da karar itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatları tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, mahkeme meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaada sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak Kadir Şeker'in beraatine, tahliye edilmesine karar verilmesini talep etti. ÖZGÜR DURAN'IN AVUKATLARI DA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN UYGULANMAMASINI TALEP ETTİ Öldürülen Özgür Duran'ın avukatları da, cezayı az bulup itirazda bulundu. 'Kasten adam öldürme' suçunun gerçekleştiğini belirten avukatları, itiraz dilekçelerinde Kadir Şeker'in olay yerine 23 santimetrelik bıçakla geldiğini bunun Ayşe Dırla'nın ifadesinde de yer aldığını kaydetti. Kadir Şeker hakkında uygulanan haksız tahrik indiriminin hukuka ayrı olduğu belirtilen dilekçede, "Haksız tahrik nedeniyle uygulanan indirim bariz bir şekilde hukuka, içtihat haline gelmiş Yargıtay Ceza Genel Kurulu/Yargıtay kararlarına aykırıdır. Haksız tahrik altında işlenen suç, ilk haksız harekete karşı işlenen bir tepki suçudur. Maddi gerçek bakımından ilk haksız hareket, sanığın somut olaya yönelik doğrudan bıçaklı müdahalesidir. Sanıkla ilintisi olmayan üçüncü kişi lehine haksız tahrik uygulanamaz. İlk haksız eylem sanık tarafından gerçekleştirilmiştir. Oluşa bu haliyle bakıldığında yapılacak müstakar uygulamanın, TCK.29. madde hükümleri çerçevesinde indirim olmaksızın kasten öldürme cihetine gidilmesi olduğu barizdir. Haksız tahrik bakımından olmazsa olmaz nitelik ve önemde olan, mağdurun başlangıç nitelikli provokatif hareketi somut olay bakımından söz konusu değildir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi arşiv

Haber: KONYA DHA)

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Sivas'ta yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

SİVAS'ta, polis ekiplerinin MİT ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Irak uyruklu W.A.Y. adliyeye sevk edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Irak vilayeti'nde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenen Irak uyruklu W.A.Y.'nin kentte olduğu bilgisi alındı. Ekiplerin şafak vakti ortaklaşa düzenlediği operasyonla W.A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan W.A.Y adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı