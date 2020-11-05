Niğde'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi
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Niğde'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

05.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:12
Niğde'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

NİĞDE'de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisinde de yine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi.

NİĞDE'de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisinde de yine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla-Eminlik otoyol gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat, ferman şeklinde deri üzerine yazılı bir belge ve bir kutu içerisinde yine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde olan belge geçirildi.Olayla ilgili B. Ç. ve S. K. gözaltına alındı.


Niğde'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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