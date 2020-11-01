Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
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Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor

01.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:48
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor

Son dakika habere göre İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6'lık depremin ardından iki öz kızı ve 'kızlarım' dediği eşinin kardeşinin kızları da olmak üzere dört çocuğu enkaz altında kalan Nilay Yücel'in bekleyişi sürüyor.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6'lık depremin ardından iki öz kızı ve 'kızlarım' dediği eşinin kardeşinin kızları da olmak üzere dört çocuğu enkaz altında kalan Nilay Yücel'in bekleyişi sürüyor. Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Yücel, arama kurtarma çalışmalarını umutla izliyor.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı. Öz kızları Lena ve Vera ile, eşi Deniz'in kardeşi Hüseyin Yücel'in kızları Feda ve Diren'in de kurtarılmasını bekleyen Nilay Yücel, arama kurtarma çalışmalarını umutla izlemeye devam ediyor. Çocuklarının oynadığı oyuncaklara sarılarak yürekleri sızlatan Yücel, çocuklarının yanı sıra deprem anında kızlarla birlikte olan kayınvalidesi Arife Yücel'in (60) de kurtarılmasını bekliyor.


Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
Son dakika... Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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