DHA YURT BÜLTENİ - 7
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DHA YURT BÜLTENİ - 7

22.10.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:01
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Evinde 890 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı DENİZLİ'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, depo gibi kullanılan bölümde 890 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Evinde 890 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

 

DENİZLİ'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, depo gibi kullanılan bölümde 890 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden kente uyuşturucu sevk edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüpheliyi takibe alan polis, dün operasyon düzenledi. Operasyonda ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramalarda ise depo bölümüne gizlenen 890 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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