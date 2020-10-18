Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
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Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi

18.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:41
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Karadağ Yaylası Taşboğazı Obası'nda Levent Kamiloğlu'na ait ahşap evde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Kamlioğlu ailesinin fertleri kendilerini ve hayvanları kurtarmayı başarırken, rüzgarın etkisiyle alevler, bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Yayladakilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine yaylaya ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


- Trabzon
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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