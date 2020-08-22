DHA YURT BÜLTENİ - 7 Sokak ortasında darp güvenlik kameralarına yansıdıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi.

Sokak ortasında darp güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medyada tepki topladı.

Olay geçen hafta Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, kimliği belirsiz 2 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle kimliği belirsiz 2 kişi tartıştıkları kişiyi darp etmeye başladı. O anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartıştıkları kişinin önce kafasına yumruk, ardından göğsüne tekme darbeleriyle darp ettikleri ve yanlarında bulunan bir kişinin de olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

DÖVDÜKTEN SONRA MERDİVENLERDEN İTTİLERGörüntülerin devamında bir süre darp edilen kişinin daha sonra aynı kişiler tarafından merdivenlerden itildiği ve darp edilen kişinin de kapı önünde bulunan bir minibüsün arkasına oturarak ağladığı görüldü.

Meydana gelen olayın ardından sosyal medyada paylaşılan olay anın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.

Kaynak: DHA