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Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı TRABZON'un Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde oturan F.K., büyükbaş hayvanını kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şarbon şüphesiyle çok sayıda kişinin Acil Servis'e başvurması üzerine inceleme başlatıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7
18.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:55

Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı

 

TRABZON'un Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde oturan F.K., büyükbaş hayvanını kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şarbon şüphesiyle çok sayıda kişinin Acil Servis'e başvurması üzerine inceleme başlatıldı.  Yapılan incelemede, bahse konu hayvanın etinin şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı ortaya çıktı. Mahalle karantinaya alınarak, çevrede kapsamlı ilaçlama ve aşılama çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı, Yemişli Mahallesi'nde F.K., dün büyükbaş hayvanını kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten yiyen yaklaşık 5 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma şikayetiyle, İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis'ine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İlçe Sağlık ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde; kesilen hayvandan numune alınarak test yapıldı. Yapılan analizler sonucu, hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDITespitler üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Sağlık İlçe Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler harekete geçerek, mahalleyi karantina altına alarak mevcut çalışmalarını genişletti. Bölgede bir dizi tedbirler alan ekipler, ilk etapta yürüttükleri dezenfeksiyon işlemleri sonrası mevcut henüz tüketilmeyen etleri ve yemleri de imha etti. Karantinaya alınan mahalledeki, küçük ve büyükbaşlar ise koruyucu aşıyla aşılandı.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de mahallede tüm tedbirlerin alınmış olup, gerekli çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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