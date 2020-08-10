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Mersin'de vahşi depolama ortadan kalkıyor, su ve toprağın kirlenmesi önleniyor MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aldığı kararla Mersin'in 13 ilçesindeki vahşi depolama alanları ortadan kaldırılırken, bunun yerine ilçelerden toplanan atıklar, katı atık bertaraf tesislerine taşınacak.

DHA YURT BÜLTENİ - 7
10.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:15

Mersin'de vahşi depolama ortadan kalkıyor, su ve toprağın kirlenmesi önleniyor

 

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aldığı kararla Mersin'in 13 ilçesindeki vahşi depolama alanları ortadan kaldırılırken, bunun yerine ilçelerden toplanan atıklar, katı atık bertaraf tesislerine taşınacak. Yüksek maliyet ve insan kaynağına rağmen hayata geçirilen proje, denizlere, toprağa, havaya, doğaya ve ekosisteme atıklar nedeniyle verilen zararı ortadan kaldıracak.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Haziran ayı itibariyle 13 ilçenin tamamına hizmet verecek şekilde ilçe belediyelerine yakın alanlara konuşlandırılan 9 adet katı atık aktarma istasyonlarıyla katı atıklar vahşi depolanmıyor. İlçelerde biriken çöpler, belediyelerin taşıyabileceği en yakın alanlara kurulan aktarma istasyonları sayesinde doğaya bırakılmıyor ve bu aktarma istasyonlarına taşınıyor. Bu noktadan sonra  Büyükşehir Belediyesi devreye girerek, tüm maliyeti ve iş gücünü üstleniyor ve katı atıkları en uzak ilçelerden alarak bertaraf tesisine götürüyor.

Büyükşehir, özellikle Mersin merkezine uzak kalan ilçelerde daha fazla hissedilen katı atıkların bertarafı problemine sürdürülebilir bir çözüm üretmek amacıyla başlattığı katı atık aktarma istasyonları projesi ile ilk etapta Yenişehir, Toroslar,  Tarsus, Akdeniz, Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerinin katı atıklarını topluyor. İkinci etapta Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde hayata geçirilen hizmet, Başkan Seçer'in önemli adımları ile Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerine de genişletilerek 13 ilçenin tamamına hizmet vermeye başladı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, tüm maliyeti ve iş yükünü üstlenerek, her gün ilçe belediyeleri tarafından toplanan ve 1500 tona yaklaşan evsel nitelikli katı atığı aktarma istasyonları aracılığı ile Mersin merkez, Tarsus ve Silifke'de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'ne taşıyor.Düzenli depolama sahalarına taşınan katı atıklar, önce ayrıştırmaya tabi tutuluyor ve geri dönüştürülebilir atıklar geri dönüşüme gönderiliyor. Arta kalan organik atıklar düzenli depolanarak ortaya çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretiliyor. Üretilen elektrik enerjisi ile hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 60 bin konutun aydınlanmasını sağlayacak elektrik enerjisi ürettiği bertaraf tesisleri bundan sonra daha fazla elektrik üretecek.Özellikle temiz su havzalarında biriktirilen katı atıklardan ortaya çıkan sızıntı suları yerin altına inerek hem toprağı hem de suyu kirletiyor. Zaman zaman içme suyuna karışan bu sızıntı suları insan sağlığına zarar veriyor. Sızıntı sularının karıştığı yeraltı suları ise tarım alanlarının sulamasında kullanılınca ürünler zarar görüyor. Önce toprağı kirleten ve içerisinde barınan canlılara zarar veren sızıntı suları karıştığı suları kirleterek daha sonra tarım alanlarına ve içme suyuna zarar veriyor.Yeraltından denizlere ulaşmayı başaran sızıntı suları, hem Akdeniz'e hem de içerisinde barındırdığı binlerce tür deniz canlısına zarar veriyor. Adeta doğa ve insan katili olan bu sızıntı suları, vahşi depolama alanlarının varlığı ile yüzlerce yıldır doğaya ciddi zararlar veriyor.Metan gazı patlayıcılık özelliğinin yanı sıra iklim değişikliğine olumsuz etkileri bakımdan karbondioksite göre 21 kat daha zararlı bir sera gazı niteliği taşıyor.Vahşi yöntemlerle depolanan atıklar depolandığı yerde bekleme süresi içerisinde son derece tehlikeli olan metan gazı üretiyor. Kendiliğinden patlama özelliği olan bu gazlar uygun yöntemlerle tahliye edilmediği takdirde patlıyor ve söndürülemeyen yangınlara yol açarak, çevreye ciddi zararlar veriyor. Tüm bu etkenleri göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak metan gazının patlamasına ve çevreye zarar vermesine engel oluyor.Kurduğu aktarma istasyonları vasıtası ile Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin yükünü üstlenerek taşıma işi yapan araç sayısını azaltıyor ve trafik yükünü en aza indiriyor. Azalan araç sayısı ile motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar azalıyor. Büyükşehir, sadece küresel ısınmayı tetiklemekle kalmayan, aynı zamanda ozon tabakasını deforme eden ve birçok canlı organizmayı olumsuz etkileyen zararlı emisyonları azaltıyor. Böylece bu emisyonların hava, çevre ve ekosistem üzerindeki etkilerini azaltmış oluyor. Azalan araç sayısı ile gürültü kirliliğinin önüne de geçilirken, aynı zamanda gereksiz iş yükü, iş gücü ve zaman kaybı da engellenmiş oluyor.Hayata geçirdiği proje ile ekonomiye ve ekolojik döngüye çok yönlü katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolamaya son vererek, görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyor. Denizi, doğası ve tarihi ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Mersin'de, ilçelerde tarihi güzelliklerin yakınına bırakılan atıklar bu proje ile ortadan kalkıyor ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.  Aktarma istasyonları ile bundan sonra doğaya çöp bırakılmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, bundan sonraki adımda çevreye zararları maksimum düzeyde olan vahşi depolama alanlarını rehabilite çalışmalarına başlayacak. Taşınması mümkün olmayan ve yıllardır biriken çöpler, Büyükşehir'in planlı rehabilite çalışmaları ile tarihe karışacak. Mikroplar ve hastalık taşıyıcı canlılar için çok müsait bir üreme ortamı olan vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılması ile bu hayvanlardan kaynaklı bulaşıcı hastalıkların çevreye yayılmasının da önüne geçmiş olacak. ilk adımda bu alanlara yeniden çöp bırakılmasının önüne geçmiş oldu. İkinci adımda çöp sahaları tamamen rehabilite edilince tüm bu tehlikelerin önüne geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Mersin'de katı atık yükünün çok ciddi oranlarda olduğunu belirtti. Mersin'de bulunan vahşi depolama alanı olarak belirtilen 43 düzensiz katı atık depolama alanının halk ve çevre sağlığı için kaldırıldığını ifade eden Halisdemir, "13 ilçemizde çöp aktarma istasyonu kurduk, 13 ilçemizin çöpü düzenli depolama alanlarımıza taşınıyor. Vahşi çöp depolama alanları yeraltı sularımızı kirletiyordu, yangınlara neden oluyordu. Yüzey sularımızı kirletiyordu, koku, haşere oluşuyordu ve sera etkisi dediğimiz iklim değişikliğine neden olan karbondioksitten 21 kat daha tehlikeli metan gazının oluşumuna neden oluyordu. Biz bu metanın faydaya dönüştürülmesi yolunda çalışmalar yapıyoruz, böylece atıl durumdaki bir atığı faydaya dönüştürmüş oluyoruz" dedi

Halisdemir, metandan elektrik üreterek 60 bin konutun elektriğinin karşılandığını kaydederek, "Yeraltı sularını, yüzey sularını korumuş olduk. Denizlerimizi ormanlarımızı havamızı korumuş olduk. Bu alanlarda kullanmış olduğumuz haşere ilaçlarımızı azalttık.  Biz katı atık düzenli depolama alanlarımızda Mersin'de üretilen tüm atıkları düzenli olarak depoluyoruz. Bunun için Başkanımız 'Halkımızın refahı, sağlığı, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması' dedi, çok ciddi maliyeti göze aldı. Mersin'de hepimiz yaşamak istiyoruz.  Denize girmek, ormandan faydalanmak istiyoruz. Biz çöpü faydaya dönüştürdük. Çöpü ekonomiye kazandırma nihai hedefimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yatırımlarımız devam ediyor"  ifadesi kullandı.

Kaynak: DHA

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