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DHA YURT BÜLTENİ-7

Yunanistan'nın denize bıraktığı toplam 90 kaçak göçmen kurtarıldıYUNAN Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakılan iki ayrı grup kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA YURT BÜLTENİ-7
09.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:56

Yunanistan'nın denize bıraktığı toplam 90 kaçak göçmen kurtarıldı

YUNAN Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakılan iki ayrı grup kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Toplam 90 kaçak göçmen Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, bu sabah  Yunanlılar tarafından can salları içinde denize bırakılan ilk grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadınlarında bulunduğu  Afganistan, Senegal, Nijerya ve Kongo uyruklu 62 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden alınarak, kurtarıldı.

Foça Aslanburnu önlerinde denize bırakılan ikinci kaçak göçmen grubu da ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen başka bir Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. 28 kişilik grupta 25 Afganistan 3 Cezayir vatandaşı olduğu tespit edildi.

Toplam 90 kişiden oluşan iki sığınmacı grubun kimlik belirleme ve diğer işlemleri Foça Balıkçı Barınağı'nda yapılmaya devam ediliyor. Sığınmacıların işlemlerin ve sağlık kontrollerinin yapılmasının  ardından teslim edilecekleri Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir Göç İdaresine gönderileceği  öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Foça Balıkçı Barınağı'ndan görüntü

-Kaçak göçmenleri kurtaran Sahil Güvenlik botlarından görüntü-Kurtarılan kaçak göçmenlerden görüntüHaber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),    

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Van'da termal seralarda üretilen domatesler Antalya'ya gönderildi

VAN'ın Çaldıran ilçesinde termal seralarda üretilen domatesler, TIR'larla Antalya'ya gönderiliyor. Seraları ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'dan Antalya'ya domates gönderilmesinin çok önemli olduğunu har zaman üretim yapan çiftçiye destek olacaklarını söyledi.

Çaldıran ilçesinde termal seralarda 4 yıl önce üretilmeye başlanan domatesler, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi şimdi de Türkiye'nin sebze üretiminde önemli yere sahip olan Antalya'daki tezgahlarda yerini aldı. TIR'ların Antalya'ya gönderilmesi öncesinde seralarda inceleme yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Baykan Vekili Bilmez, har zaman üretim yapan çiftçiye destek olacaklarını söyledi.

'HEM BÖLGEYE HEM DE ANTALYA'YA GÖNDERİLİYOR'Van'dan Antalya'ya domates gönderilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Bilmez, "Çaldıran 2 bin 50 rakımda Türkiye'nin kışı en sert geçen, yıllık hava sıcaklık ortalaması en düşük olan ilçemizdir. 4 yıldır jeotermal seracılık yapılıyor. Burada üretilen ürünler hem bölgemizde hem de turizmin merkezi Antalya'ya gitmektedir. Bu örnek çalışmayı ilimizde yapan firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bunun devamında bölgemizde jeotermal seraların kurulduğu organize sanayi bölgelerinin alt yapısı için çalışma yürütmekteyiz. İnşallah onlarca üreticimiz bu tür seralarda ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına pazarlayacak" dedi.

Seralarda üretim yapan firmanın ortaklarından Yusuf Taşkın, domateslerin özellikleri ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerini Vali Bilmez'e anlattıktan sonra domates yüklü TIR'lar Antalya'ya doğru yola çıktı. Sera incelemesinde ve TIR'ların yolcu edilmesinde Bilmez'e Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Görentaş ta eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Seralardan detaylar-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in seraları gezmesi-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in açıklaması-DetaylarHaber: VAN,

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Uçurumdan yuvarlanan otomobilde amca yaralandı, 11 yaşındaki yeğeni öldü 

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Ali Eroğlu yaralandı, yeğeni 11 yaşındaki Murat Eroğlu hayatını kaybetti. 

Kaza, öğle saatlerinde Pülümür ilçesine bağlı Bozağakaraderbent köyü mevkiinde meydana geldi. Ali Eroğlu yönetimindeki 23 LA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Murat Eroğlu hayatını kaybetti, sürücü amcası Ali Eroğlu da yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Eroğlu, ilk müdahalenin ardından Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Murat Eroğlu'nun cesedi Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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