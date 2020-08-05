DHA YURT BÜLTENİ - 7
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 7

Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, 6 gündür kayıp olan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i son görenlerin bilgisine başvurdu.

DHA YURT BÜLTENİ - 7
05.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:46

Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu

 

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, 6 gündür kayıp olan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i son görenlerin bilgisine başvurdu. Jandarma ekipleri, mahallede yürüttükleri çalışmada, çocuğu görenler ile tek tek görüştü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Aile, Miraç'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile mahalleli, Miraç'ı kayboluşunun 6'ncı gününde, iz takip köpekleri ve havadan aramaya devam ediyor.

SON GÖRENLERİN BİLGİLERİNE BAŞVURULUYOR

Şu ana kadar izine rastlanmayan Miraç'ın kayboluşuyla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, çocuğu kaybolduğu gün görenlerin bilgisine başvurdu. Mahallede yürütülen çalışmada, Miraç'ı görenler ile tek tek görüşüldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

DİYARBAKIR, - 

=========

Kazada hayatını kaybeden ve evlilik hazırlığındaki Savaş ile Aysun toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce pikniğe gitmek için İkiyaka Dağları'nda bulunan Cilo-Sat Göleri'ne giderken meydana gelen gelen trafik kazasında 4 arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Bayram ve Er'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Yüksekova'da yaşayan ve Kurban Bayramı'nın son günü ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat Dağları bölgesinde piknik yapmak isteyen Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) evlilik hazırlığı yaptığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun Savaş Bayram ile arkadaşları Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda ve Evin Yazgan'ın içinde blundukları pikap, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, Aysun Er, Savaş Bayram, Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda ve Evin Yazgan hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Nasıroğlu ise yaralandı. Yaralı Nasıroğlu'nun tedavisi sürerken, Milli Eğitim'de memur olarak görev yapan Semra Varol Orman mahallesinde, Çimen Özçük Akalın köyünde, Vergi Dairesi'nde memur olarak görev yapan Meryem Renda Adaklı, Milli Eğitim Personeli Evin Yazgan ise Onbaşılar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun Savaş Bayram ile evlilik hazırlıkları yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er'in cenazeleri ise Orman mahallesindeki mezarlıkta yan yana toprağa verildiler. İlçede büyük üzüntüye neden olan kaza ile ilgili konuşan Aysun Er ile Savaş Bayram'ın arkadaşları ve yakınları, Aysun'un çeyizini hazırladığını, Savaş ise yaşayacakları evi kiraladığını anlattı. Arkadaşları, evliliğin pandemi nedeniyle ertelendiğini, bayramdan sonra da yüzüklerin takılması için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Savaş Bayram'ın kardeşi Fesih Bayram, "6 sene yurt dışında okudu. Denkliğini almayarak buraya geldi. Çalışmak için İstanbul'a gitti. Orda çalışmaya başladı. Evlilik için iki aya önce geldi. Savaş ile Aysun'un 8 yıllık bir beraberliği vardı. Bayramdan önce söz kestik. Bayramdan sonra da evlenecekti. Ev kiraladık. Bu dünyada beraber olmadılar inşallah diğer dünyada beraber olurlar. Her iki ailenin istediği üzerine de yan yana defnettik.ödedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mezarlıktan detaylar

-Savaş Bayram'ın kardeşi Fesih bayram ile röp

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),

========

10 günde 11 araç çaldılar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar 

BURSA'da 10 günde 11 aracı düz kontak yaparak çalan 3 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atlayan şüphelilerden M.A.'nın (25) ayak kemiğinde kırık oluştuğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan N.A.'ya ait otomobilin park halindeyken çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.A., H.B. (19) ve H.K. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin 2 gün önce otomobille Doğancı Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden polis ekipleri, jandarma ekipleri ile irtibata geçti.

Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren şüpheliler, yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atladı. Kayalık alana düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayak kemiğinde kırık oluştu. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin 10 günde 11 araç çaldıkları, araçlardan birini parmak izlerini yok etmek için yaktıkları, 5 aracı da arıza yaptıkları için terk ettikleri belirlendi.

İfadelerinde diğer araçları uyuşturucu karşılığı sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Güncel
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Beyrut'un görgü tanıkları anlatıyor: İlk yardım çantasıyla dışarı fırlayan bir doktor, 86 yaşındaki bir kadının yaralarını sarıyordu
Beyrut'un görgü tanıkları anlatıyor: İlk yardım çantasıyla dışarı fırlayan bir doktor, 86 yaşındaki bir kadının yaralarını sarıyordu
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 12:50:13. #1.14#
title