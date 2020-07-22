DHA YURT BÜLTENİ - 7 Antalya Aksu'da orman yangını (1)ANTALYA'nın Aksu ilçesi yakınlarında çalılık alanda başlayan yangın, ormana sıçradı.

Antalya Aksu'da orman yangını (1)

ANTALYA'nın Aksu ilçesi yakınlarında çalılık alanda başlayan yangın, ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki çalılık alanda, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Hızla büyüyen yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme uçağı, helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, alevlerin Kurşunlu Şelalesi bölgesine doğru ilerlediği bildirildi.

Kaynak: DHA