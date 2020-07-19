DHA YURT BÜLTENİ - 7 Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı

VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.Arama çalışmaları 22'nci güne girerken, bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı, 56'ya yükseldi.Van Gölü'nde çıkarılan cesetler, tekne ve botlarla kıyıya yanaştırılıp, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te mesire alanları dolu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te, hafta sonu mesire alanlarında yoğunluk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Bakan Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği kentler arasındaki Gaziantep'te, birçok kişinin hafta sonunu fırsat bilerek doldurduğu mesire alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. Son süreçte vaka sayılarında yükselme yaşanan iller arasında olan Gaziantep'te, normalleşme süreci ile açılan mesire alanları piknik yapmak isteyenler tarafından dolduruldu. Kentin en büyük mesire alanlarından olan Burç Ormanı'na sıcak havayı fırsat bilenler, piknik yapmak için akın etti. Piknikçiler semaverle çay demleyip, mangal yaptı.

Öte yandan piknikçilerin birçoğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralına uymadığı mesire alanında, bazı vatandaşlar ise salgına karşı şehrin kalabalığından kaçıp açık alanlara geldiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA