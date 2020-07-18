DHA YURT BÜLTENİ-7 EMNİYETTEKİ İLK INA DHA ULAŞTI; PYD/YPG'NİN ELEBAŞI SALİH MÜSLÜM'ÜN YEĞENİ TESLİM OLDU TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm (21), ikna çalışmaları sonucu Mersin'de teslim oldu.

EMNİYETTEKİ İLK INA DHA ULAŞTI; PYD/YPG'NİN ELEBAŞI SALİH MÜSLÜM'ÜN YEĞENİ TESLİM OLDU

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm (21), ikna çalışmaları sonucu Mersin'de teslim oldu. Kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı Gülten Alataş'ın yakın korumalığını da yapan Dalya Mahmut Müslüm'in hamile olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2013 yılında Suriye'nin Aynularab bölgesinden örgüte katılan ve o dönemden bu yana Suriye-Kamışlı'da örgüt unsurlarına şoförlük ve korumalık yapan Dalya Mahmut Müslüm'ün teslim olması için ikna çalışması yürütüldü. Polisin çalışması sonucu ikna edilen Dalya Mahmut Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdrlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim oldu.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİSTİN YAKIN KORUMASI

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'in öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın da yakın korumalığını yaptığını belirtti. Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, örgütün elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün hamile olduğu öğrenildi. Dalya Mahmut Müslüm'ün teslim olması ardından eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 3 gündür gözaltında olan Dalya Mahmut Müslüm'ün, 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslüm'ü koruyan yapıyı, örgütün Avrupa'daki bağlantılarını, uzantılarını, örgüte yapılan mali ve maddi yardımların kimden geldiğini, ayrıca kamplarda yaşananlar konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.

Öte yandan Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ilk fotoğrafına DHA ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ersin ERCAN/ ANKARA- MERSİN -

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Hapis cezası alan çocuğa taciz sanığından aileye dövüldüğü iddiasıyla tazminat davası ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce bir markette, o tarihte 12 yaşında olan A.A. isimli kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nce kesinleşen Bölükbaş Dinç (64), kendisini dövdükleri gerekçesiyle mağdur çocuğun babası ile amcasına 21 bin liralık maddi-manevi tazminat davası açtı. Kız çocuğunun ailesi de Dinç'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan Bölükbaş Dinç, iddiaya göre, 2018 yılı eylül ayında bir markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak, istismarda bulundu. Küçük kızın babası ve amcası tarafından marketin önünde dövüldükten sonra jandarmaya teslim edilen Bölükbaş Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Bölükbaş Dinç'e, 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bölükbaş Dinç'in cezası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde onandı. Bu kararının ardından şu an serbest olan Bölükbaş Dinç hakkındaki sürecin devam ettiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yargılama sırasında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Bölükbaş Dinç, A.A.'nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A.'dan kendisini dövdükleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen yargılama sırasında Bölükbaş Dinç avukatı aracılığıyla Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, A.A.'nın babası ve amcası hakkında kendisini dövdükleri ve darp ettikleri için ayrı ayrı 500'er lira maddi ve 10 biner lirası da manevi olmak üzere toplam 21 bin liralık tazminat davası açtı. Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Davalı Mehmet Reşit A. ve yanında bulunan iki kişi müvekkilin önce kafasına olmak üzere tüm vücuduna tekme-tokat vurmak suretiyle darp etmişlerdir. Bu esnada küfür, hakaret ve tehditlerde de bulunmuşlardır. Müvekkil darp edildiği esnada dahi suçsuz olduğunu söylemesine rağmen davalılar müvekkili darp etmeye devam etmişler, müvekkil bu darp olayı sonrasında ciddi yaralar almıştır. Olay sonrasında hastaneye giden müvekkilin yüzünde ve kolunda darp izleri mevcuttur. 16.09.2018 tarihli Genel Adli Muayene Raporu 'yüzde sağ yanak yaygın hipermi, kafa saçlı deride yer yer kızarıklıklar mevcut, kulak memesinde 1 cm kesi mevcut, sol yanakta hafif kızarıklık, sırtta yer yer ağrı ve sol alt burunda hafif kızarıklık mevcut, sağ kulakta kızarıklık mevcut, sağ el 5. parmakta kırık, sağ kulakta duvarda kızarıklık mevcut, sol kulakta kızarıklık mevcut' şeklinde düzenlenmiştir. Müvekkil 1956 doğumlu birisidir ve 3 kişi tarafından ciddi bir şekilde darp edilmiş, bu sebeple derin yaralar almıştır. Kati hekim raporuna göre müvekkilin vücutta kemik kırığı oluşmuş ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralanmış olduğu tespit edilmiştir. Müvekkilim hem maddi hem manevi olarak zarara uğramıştır. Ciddi bir yaralanma yaşayıp, belli bir süre çalışamamıştır. Müvekkillerin hastane ve tedavi giderleriyle birlikte müvekkilin çalışamadığı süre boyunca uğradıkları kazanç kayıplarının ve kaza nedeniyle yaşamış oldukları manevi acıların bir nebze olsun giderilmesi gerekmektedir."

100 BİN LİRALIK DAVA AÇTILAR

A.A.'nın ailesi de Bölükbaş Dinç'e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 davayı birleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Bölükbaş Dinç'in marketin önünde darpedilmesi (Cep telefon)Jandarma araçlarından görüntü Manavgat adliyesinden görüntü Bölükbaş Dinç'in adliyeden çıkarılması

163 MB/// 01.28"

HABER-KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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MANAVGAT'TA KAZA: 1 YARALI, O ANLAR KAMERADA

*- Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

*- Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sanayi Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, Osman Üstün'ün kullandığı 07 JS 776 plakalı hafif ticari araç, İlhan Yağız'ın kullandığı 07 AFK 441 plakalı otobüse yandan çarptı. Kazada hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, araçta sıkışan sürücü Osman Üstün, arka kapıdan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Üstün, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde kavşakta otobüsle hafif ticari aracın çarpıştığı ardından da yaralı sürücünün araçtan kendini dışarı attığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------(güvenlik kamerası)

- Otobüsün kavşaktan geçişiAracın otobüsün arkadan çarpmasıOtobüsün durması, kaza yapan araçDetaylar

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya)

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OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kavşaktan karşıya geçmek isteyen kamyona, otomobil arkadan çarpınca 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Yedi Eylül Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine giden Rakıp Yürek (53) yönetimindeki 45 KH 545 plakalı otomobil, kavşaktan dönerek yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Sena Yaşar (54) yönetimindeki 45 ZC 4569 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü Rakıp Yürek (53) ve yanındaki Öznur Fidan (54) kazada yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yürek, kendi imkanlarıyla çıkarken, Öznur Fidan ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kamyon sürücüsünün ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yerinden gelen görüntüOtomobilde sıkışan yolcu Öznur Fidan'ın kurtarılmasıHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cihat Acar, Yenidoğan mahallesi Zafer caddesinde park halindeki 71 AAP 354 plakalı otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Acar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak bırakıldı.

Kaynak: DHA