DHA YURT BÜLTENİ - 7 Diyarbakır'dan 268 komando, Suriye'ye uğurlandıDİYARBAKIR'da, Silvan Alay Komutanlığı 1'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 268 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücü kapsamında ailelerinin de katıldığı törenle Rasulayn kentine uğurlandı.

Diyarbakır'dan 268 komando, Suriye'ye uğurlandı

DİYARBAKIR'da, Silvan Alay Komutanlığı 1'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 268 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücü kapsamında ailelerinin de katıldığı törenle Rasulayn kentine uğurlandı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu'nun da katıldığı tören, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, komandolara seslenerek, Diyarbakır'da terörle mücadele elde ettikleri başarılara dikkat çekti. Tuğgeneral Erdem, "Mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Diyarbakır'ı, Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah'tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri burada coşkuyla karşılayacağızö dedi.

AİLELER GURURLUSuriye'de görev alacak komandoların aileleriyle vedalaşmalarında duygulu anlar yaşandı. Komando torununu Suriye'ye uğurlamak için buraya geldiğini söyleyen Saniye Özdemir (85), "Beni her yere götürüyordu. İzmir'e kadar gittim. Buraya birçok defa geldim. Torunum hiçbir yerde bırakmadı beni. Bu sefer beni bıraktı gidiyor" diye konuştu. Komandonun annesi Hatice Özdemir de oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullandı.Suriye'de görev alacak komandolar uğurlama töreninde duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu görevi Allah bize nasip ettiği için çok mutluyuz. Hayırlısıyla gidip geleceğiz inşallah. Bizlerden dualarını eksik etmesinler. Hedef 'Kızıl elma'. Üstümüze düşeni yapmaya gidiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Araçların dezenfekte edilmesi-Komandolar-Çocuklar-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Konuşmalar-Komando marşı-Ailelerle vedalaşmaları-Aileler ile askerlerle röportaj-Otobüslere binmeleri-Hareket etmeleri-Havadan görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 2 çocuk sahibi Mehmet Kır (41) ve Fatma Kır (39) çiftinin ailelerini geçindirmek için kağıt topladıkları motosikleti, farklı nedenlerle kesilen cezalarını ödemediği için polis tarafından işlem yapılarak otoparka çekildi. Cezalarını ödeyemediği için de motosiklet, Kır'a teslim edilmedi. Çift, hasta olan büyük oğullarının tedavisi için para kazanmaları gerektiğini belirterek, motosikletin kendilerine geri verilmesini istedi.Serik Orta Mahalle'de yaşayan Mehmet-Fatma Kır çifti, çocukları 12 yaşındaki Muhammet ve 9 yaşındaki Durmuş Ali ile kağıt toplayarak, geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Büyük oğulları Muhammet'in kalıtımsal 'Nörofibromatozis Tip I' hastalığı olan çiftin kağıt toplamak için kullandığı 07 YCM 69 plakalı motosiklete, daha önce farklı nedenlerle kesilen cezaları ödemedikleri için polis tarafından işlem yapıldı. Motosikletsiz kağıt toplayamadıklarını dile getiren aile, motosikletin kendilerine teslim edilmesi için yetkililerden yardım istedi.'DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM TALEP EDİYORUM'Baba Mehmet Kır, "Durumum çok kötü. Geri dönüşüme kazandırmak için plastik, kağıt topluyorum. Motosikletime el konulduğu için bir şey yapamıyorum. Devletimizden aracımın geri verilmesini istiyorum 2 çocuğumu hastaneye getirip götürmek, evimin gelirini sağlamak için motosikletime ihtiyacım var. Çöplerden topladığım kağıt ve plastikle, evimin geçimini sağlıyorum. Eşim hasta, çocuklarım hasta. Çocuğumun tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gideceğim ama durumum olmadığı için gidemiyorum. Cebimde param yok. Çocuklarımın karnını doyuramadığıma mı yanayım, hastaneye götüremediğime mi yanayım, ne yapayım?" dedi.'PARA İSTEMİYORUM'Büyük oğluna Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Nerofibromatozis Tip I' teşhisi konulduğunu anlatan baba Kır, "Konuyla alakalı Antalya Valiliği'ne müracaatta bulundum. Serik Kaymakamlığı'nı aradılar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Maddi sıkıntıdayım. Para istemiyorum. Motosikletimin verilmesini istiyorum. Dolabımızda karnımızı doyuracak 1-2 günlük gıda kaldı. Çoluğum çocuğum aç" diye konuştu.Anne Fatma Kır da Ankara'dan arayıp, çocuğu hastaneye getirmelerini istediklerini ancak maddi imkanları olmadığı için gidemediklerini söyledi.'ÇOCUĞUM YÜZDE 80 ENGELLİ'Öte yandan Fatma Kır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Çocuğum yüzde 80 engellidir. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takipli hastadır. Şu an görünen duruma göre beyin büyümesi, göz ve kulak kaybetme riskimiz var. Doktorun demesine göre bacaklarında da çarpıklıklar var. Acilen devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Bir anne olarak yavrumun sağlığına kavuşmasını istiyorum" diye yardım talebinde bulundu.NÖROFİBROMATOZİS NEDİR?Nörofibromatozis, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Nörofibromatozis tip 1 (NF1) belirtileri arasında ciltte çok sayıda cafe-au-lait (CLS) olarak adlandırılan sütlü kahve renkli lekeler, nörofibrom adı verilen urlar ve omurilikte eğilme (skolyoz) bulunur. Bunların yanı sıra beyinde, kafa sinirlerinde ya da omurilikte tümörler gelişebilmektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde öğrenme ile ilgili zihinsel problemler görülmektedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------RÖP 1: Mehmet Kır RÖP 2: Fatma Kır Aileden ve evden detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, Antalya

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Freni boşalan midibüsü elektrik direğine çarparak durdurdu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde freni boşalan ve yokuş aşağıya hızla inen işçi servis midibüsünün sürücüsü Ali Çolak (53), manevra yapması sonucu elektrik direğine çarparak, olası faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çolak, "Olası faciayı önlemek ve midibüsü durdurmak için elimden geleni yaptım. Çok şükür, kimsenin burnu kanamadı" dedi.Kaza, Hacıevhat Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara ilçesinde özel bir maden işletmesinin işçilerini evlerine bıraktıktan sonra dönen Ali Çolak'ın kullandığı 59 S 7026 plakalı midibüsünün freni Namık Kemal Caddesi üzerinde yokuş aşağı inerken boşaldı. Midibüs sürücüsü aracın hiç kimseye zarar vermemesi için midibüsü beton elektrik direğine çarparak durdururken kendisi de hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, midibüsten çıkardıkları Çolak'ı ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.'HERKESE GEÇMİŞ OLSUN'Midibüs sürücüsü Ali Çolak, "Olası faciayı önlemek ve midibüsü durdurmak için elimden geleni yaptım. Çok şükür, kimsenin burnu bile kanamadı. Kazayı çok şükür ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yapan midibüsten detay-Elektrik direğinden detay-Ekiplerin çalışmasından detay-Yokuş aşağı yoldan detay-Olay yerindeki kalabalık vatandaştan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü

Antalya Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Hollandalı emekli asker Petrus Brouwer (63), doktorun zamanında müdahalesi ile hayata döndü. Geçirdiği bypass ameliyatı ile 4 damarı değişen Brouwer, kendisini hayata döndüren Op. Dr. Mustafa Kar'a teşekkür etti. Hollanda'da üst düzey emekli asker olan Petrus Brouwer (63), Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Brouwer, vakit kaybetmeden Özel OFM Antalya Hastanesi'ne getirildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyata alınan Brouwer'un, kalpteki 3 büyük ana damardan birinin tıkalı olduğu anlaşıldı. Acilen koroner anjiyografiye alınan hastanın 4 damarı bypass ameliyatı ile değiştirildi. Yaklaşık 1 hafta hastanede tedavisi devam eden Brouwer, taburcu edilirken duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Petrus Brouwer, "Yaklaşık 8 yıldır tatil için Demre'ye geliyordum. Bu yıl da Demre'yi tercih ettik. Bulunduğum yerde göğsümde güçlü bir ağrı hissetim. Beni bu hastaneye getirdiler. 3 gün yoğun bakımda kaldım, 4'üncü günü normal odaya geçtim. Yoğun bakıma götürüldüğümde çok korktum ancak sağlık personelinin ilgisi ve alakası beni çok rahatlattı. Yurt dışından geldiğimiz için, buranın dilini bilmiyorduk, bu bizim için sorun olmadı. Kendimizi ülkemizde gibi hissettik. Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım. Doktorumun söylediğine göre, 2 ay sonra dağa tırmanabilirim, fiziksel tüm aktivitelerimi yapabilirim. Hastanedeyken en çok mangalda tavuk yapmayı özledim. Buradan çıkınca ilk işim mangalda tavuk yapmak olacak" diye konuştu. TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE KALBİNİZİ KONTROL ETTİRİNAmeliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Kar, tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Op. Dr. Kar, özellikle yurt dışına çıkacak belli yaşın üstündeki vatandaşların, tatile çıkmadan önce mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi. Tüm dünyada Covid-19 pandemisinin devam ettiğini, ülkemizde bu sürecin kontrol altına alındığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Kar, "Belli bir yaşın üzerindeysek, bazı koroner arter hastalığı riski taşıyorsak her büyük olaydan önce kalbimizi kontrol etmemizde fayda var. Şeker hastasıyız, KOAH hastalığımız var, igara içiyor ve ailede kalp krizi hikayemiz var ise şehir ve ülke değiştirmeden önce, uzun seyahatlerden önce doktorunuza başvurup kardiyak check-upınızı yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------RÖP: Petrus Brouwer ile röportaj (İNGİLİZCE)Petrus Brouwer'un duygulanması ve ağlamasıNefes çalışması yaparkenDoktorun tansiyonu ölçerkenHastane koridorunda eşiyle yürüyüş yaparkenRÖP2: Op.Dr. Mustafa Kar ile röportaj

HABER -KAMERA: ANTALYA

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Yasaklar kalktı, kuzusu 'Sultan'a davullu zurnalı düğün yaptı

Bursa'da Ali Koçak, koronavirüs sürecinden önce kına organizasyonu düzenlediği kuzusu 'Sultan'a, düğün yasağının kalkmasıyla birlikte köy meydanında davullu zurnalı düğün yaptı. Sosyal mesafe kuralının uygulanıp maske takıldığı düğüne katılanlar doyasıya eğlendi.Kentte, restoran zinciri bulunan Ali Koçak, yaklaşık 2 yıl önce Kurban Bayramı için kurbanlık almak için çiftliğe gitti. Koçak, çiftlikte 10 günlük bir kuzuyu fark etti. Kuzuyu çok seven Koçak, hayvanı sahiplenip, 'Sultan' adını verdi. Sultan'a çocuğu gibi bakan Ali Koçak, onu tatile götürdü. Koçak, Sultan 1 yaşına bastığında da kuzusu için doğum günü partisi düzenledi. Kuzu ile arasındaki ilişkisi çevredekilerin de ilgisini çeken Koçak, 1,5 yaşına gelen 'Sultan'ı, sürüdeki 'Seyfo' isimli koç ile evlendirmeye karar verdi. Koçak, koronavirüs sürecinden önce Sultan ile Seyfo için düğün öncesi organizasyonu düzenledi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanmasının ardından Koçak, kuzusu 'Sultan'ın düğününü ertelemek zorunda kaldı. 1 Temmuz'da düğün yasaklarının kalktığını öğrenen Koçak, plan yapıp, düğün hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde köy meydanını düğün için hazırlatan Koçak, yakın arkadaşlarını da düğüne çağırdı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapılan düğünde, kuzu 'Sultan'a duvak takıldı. Davetliler ise davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.'HERKES DÜĞÜNÜ BEKLİYORDU'

Kuzusuna düğün yapan Ali Koçak, "İşim gereği kuzularla aram çok iyidir. Sultan'la yavruyken tanıştık. Onu sahiplendim. Gezdirdim, tatile götürdüm. Doğum gününü kutladım. Artık ailemin bir parçası olarak görüyorum. Onu evlendirmeye karar verdim. Güzel bir koç ayarladık. Kınasını yapmıştık. Koronavirüs çıkınca düğününü yapamadık. 1 Temmuz itibariyle düğünlere izin verilince günün ilk düğünü yaptık. Yavru döneminden beri elimde büyüdüğü için kendi kızım gibi görüyorum. Bizi tanıyanlar biliyor. O yüzden kimse yadırgamadı. Ailemizin ferdi olduğunu herkes biliyor. Pandeminin vermiş olduğu hastalıktan dolayı düğüne de çok dikkat ettik. Sosyal mesafeyi koruyup tedbirimizi alarak düğünümüzü yaptık. Kınasını daha önce yaptığımız için herkes dört gözle düğünü bekliyordu. Koronavirüs sürecinden sonra daha iyi organize olduk" dedi.

Kaynak: DHA