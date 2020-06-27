DHA YURT BÜLTENİ - 7 ADANA SINAVA GİDERKEN KAZADA YARALANAN İKİ KIZ KARDEŞİN OKULA ULAŞMASINA 200 METRE KALMIŞSınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)OKULA ULAŞMALARINA 200 METRE KALMIŞYüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza...

ADANA SINAVA GİDERKEN KAZADA YARALANAN İKİ KIZ KARDEŞİN OKULA ULAŞMASINA 200 METRE KALMIŞ

Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)

OKULA ULAŞMALARINA 200 METRE KALMIŞ

Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza yaptığı yerin, Ayşe-Songül Bozdağ kardeşlerin sınava gireceği Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Gülşah ÖZGEN/ ADANA

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Sınava alınmayınca taksi ücretini isteyen şoförle tartıştı

Isparta'da YKS'ye gireceği okula 5 dakika geciken Ahmet Cem Çilsal, görevlilere "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dediyse de içeri alınmadı. Görevlilerin uzaklaştırdığı Çilsal, kendisini okula getiren ve ücretini eksik verdiğini söyleyen taksiciyle tartıştı. Polisin yatıştırdığı Çilsal, okuldan uzaklaştırıldı.Tüm yurtta yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Isparta'da da adaylar sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Saat 08.30'dan itibaren sınav alanına gelmeye başlayan adaylar, okulun giriş kapısında belgeleri incelendikten sonra içeri alınmaya başlandı. Ateşleri ölçülüp, dezenfektan verilen adaylar, sosyal mesafe kuralına uyularak sınav salonlarına giriş yaptı. Anne ve babaları ile sınava gelenler bahçe kapısında vedalaşarak içeri girdi. Anne ve babalar ise ellerinde Kuran cüzleri, çocuklarının başarısı için ağaçların altında dua etti.Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'nda da adaylar sınav salonlarına bu kurallar çerçevesinde alınırken, geç kalanlar ise büyük üzüntü yaşadı. Dün Mersin'den karayoluyla Isparta'ya bugünkü sınav için gelen Ahmet Cem Çilsal da bunlar arasında yer aldı. Taksiyle sınav yerine gelen Ahmet Cem Çilsal, taksiciye 25 TL verip, araçtan indi. Şoförün 55 TL olan taksi ücretinin kalan kısmını ödemesi için bağrışlarına aldırış etmeyen Ahmet Cem Çilsal, koşarak sınav salonuna girmeye çalıştı. Ancak Çilsal yaklaşık 5 dakikalık gecikmesi nedeniyle sınav salonuna alınmadı.'BU BENİM HAYATIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ SINAV'Ahmet Cem Çilsal, görevlilere dün Mersin'den sınav için Isparta'ya geldiğini, önce kaldığı eve giderek sınava giriş belgelerini aldığını söyledi. Bu sabah ise yola çıktığında sınava geç kalacağını anlayınca Davraz Mahallesi Köy Garajı civarında bir taksiye binerek Çünür Mahallesi'nde sınava gireceği Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'na gelmeye çalıştığını anlatan Çilsal, görevlilere "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dediyse de sınava giremedi. Emniyet mensupları Çilsal'ı okul bahçesinden dışarı çıkardı. Müşterisini bekleyen taksicinin ise kalan 30 TL'sini ödemesini istediği Ahmet Cem Çilsal, öfke patlaması yaşadı. Kalan parayı ödemeyeceğini söyleyince taksiciyle Çilsal arasında ağız münakaşası yaşandı. Polisler olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Çilsal ve taksici daha sonra okuldan uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sınav salonuna gelen öğrencilerAilelerden detaylarSınava geç kalan Ahmet Cem Çilsal'ın okuldan çıkarılmasıAhmet Cem Çilsal'ın taksiciyle tartışması

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Kepez beldesi açıklarında, karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankeri, Kıyı Emniyeti'nce bulunduğu yerden çıkarıldı.'Kolin-2' isimli 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki Türk bayraklı yağ tankeri, Kepez açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleriyle bölgeye giden ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkardı.'Kolin-2' isimli gemi daha sonra gerekli kontrollerin tamamlanması için Kepez Limanı'na yanaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -'Kolin-2' isimli 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki Türk bayraklı yağ tankerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleri tarafından kurtarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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Konya'daki YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttu

KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü. Merkez Karatay ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı. Saat 10.00'a saniyeler kala okula gelen bir öğrenci ise geç kaldığını düşünerek okul girişinde büyük bir şok yaşadı. Öğrenci daha sonra saniyeler kala sınava yetiştiğini anlayarak, görevliler tarafından sınav salonuna alındı. Sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından sık sık uyarılan velilerin kuralları dikkate almadığı kaydedilirken, bazı velilerin ise okul önlerinde çocukları için dua ettiği gözlendi.

Görüntü dökümü: -------------------------Öğrencilerin sırayla sınav salonuna girmesi -Öğrencilerin üst araması yapılarak salonlara alınması-Velilerden görüntüler-Sınava son anda yetişen öğrencilerin görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasana DÖNMEZ/KONYA,)

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Eskişehir ve Kütahya'da sosyal mesafesiz sınav kuyruğu

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başlarken, sınava giren öğrenciler arasında yine sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de okulların dışında büyük heyecan yaşadı.Koronavirüs tedbirleriyle yapılan YKS'nın ilk oturumu bugün sabah başladı. YKS sınavı boyunca kentte sokağa çıkma yasağı uygulanırken, üniversite sınavına girecek aileler genellikle çocuklarını özel araçlarıyla sınav merkezlerine götürdü. Kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda tedbir aldı. Saat 10.15'te başlayan ilk oturum için sınav merkezlerine giden adaylar, girişte kuyrukta oluştururken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.Sınava Osmangazi Üniversitesi Meşelik yerleşkesinde giren adaylar ve ailelerinde büyük heyecan yaşandı. Sınav merkezlerine gelen adaylar belgeleri kontrol edilerek sırayla içeri alınırken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca adaylar okul girişteki el dezenfektanı kullandı.SINAVA POLİS GÖTÜRDÜSınava 15 dakika kala girişler kapanırken, geç kalan bazı adayları da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınava yetiştirdi. Deliklitaş Mahallesi'nde sınav merkezine gidecek araç bulamayan 5 öğrenci ile kimliğini kaybeden bir öğrenciye polis yardım etti. Nüfus Müdürlüğü'nden gerekli evrakları polis ekipleriyle birlikte alan öğrenci sınava yetiştirildi. Ayrıca yanlış okula giden bazı öğrencilerde, Asayiş ve Trafik ekiplerince sınav merkezlerine götürüldü.KÜTAHYA'DA YKS HEYECANI

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı. Öğrenciler sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınava gireceği okullarda sınıflara alındı. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önüne gelen öğrenciler, sıkı tedbirler eşliğinde sınava girdi. Sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alınan üniversite adaylarının girişlerde maskeleri değiştirildi, dezenfekte edildi ve ateşleri ölçüldü. Sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler tek tek sınıflara alındı. Adayların içeriye alınmasının ardından kapılar kapatılırken, ailelerin dışarıdaki heyecanlı bekleyişi başladı.

Kaynak: DHA