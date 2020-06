DHA YURT BÜLTENİ - 7 Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydettiBursa'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak, devrildi.

Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydetti

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak, devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, o sırada sosyal medya hesabı için video çeken seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu'nda meydana geldi. Ali Büber (28) yönetimindeki 16 ABD 350 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada kontrolden çıkarak, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Büber ağır yaralanırken, motosikletin sürücüsünün arkasında bulunan arkadaşı Burak Şeşka (29) ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ali Büber'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADAKaza sırasında motosikletin arkasında otomobiliyle seyir halinde olan Tuğba Sağlam, sosyal medya hesabı için video çektiği sırada kaza anını anbean kaydetti. Görüntülerde, Sağlam'ın seyir halindeyken yolu çektiği, o sırada yanından geçen motosikletin bir süre sonra kaldırıma çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Motosikletin kaza yapma anı-Vatandaşların yaralı sürücüye ilk yardımda bulunması-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Polis ekipleri detay-Olay yeri detay-Motosiklet detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

====================

Eski futbolcu baba: '500'ün üzerinde genci eğittim. Bir tek oğluma sahip çıkamadım'

DENİZLİ'de uyuşturucu bağımlısı olan ve zaman zaman kriz geçirip çevreye ve ailesine birçok kez zarar veren, son olarak ailesinin yaşadığı evde yangın çıkaran Uğur Kış'ın babası eski futbolcu Zafer Kış (63), oğlunun tedavi edilip sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istedi. Kalacak yeri olmadığı ve maddi durumu yetersiz olduğu için parklarda yatan Kış, "Antrenörlük yaptığım dönemde 500'ün üzerinde genç futbolcu eğittim. Bir tek oğluma sahip çıkamadım. Ben yandım başkaları da yanmasın. Anneler babalar lütfen bu konuda duyarlı olsun" dedi.Kariyerinde Göztepe, Denizlispor gibi kulüplerde forma giyen, Denizli'de birçok amatör kulüpte antrenörlük yapan Zafer Kış, uyuşturucu bağımlısı oğlu Uğur Kış'ın (27) sağlığına kavuşabilmesi için mücadele ediyor. Lise öğrencisiyken uyuşturucuyla tanışan oğlunu tedavi ettirmeye çalışan ancak başarılı olamayan Kış, yetkililerden yardım eli bekliyor. Kış, uyuşturucu madde kullanımı sonucunda defalarca çevresine zarar veren 4 kez de yaşadıkların evin yanmasına yol açan oğlunun bağımlılığından kurtulması için çaresiz bekleyişini sürdürüyor. Kış, oğlunun son olarak geçtiğimiz 8 Haziran'da uçucu madde soluduktan sonra bilincini kaybedip yangın çıkarması ve kiracı olarak oturdukları evin kullanılamaz hale gelmesine yol açmasının ardından kalacak yeri kalmadı. Banka borçları nedeniyle emekli maaşının büyük bir bölümü kesintiye uğrayan ve maddi sorunlarla boğuşan eski futbolcu, parklarda uyuyor. 3 KEZ EVLERİNDE YANGIN ÇIKARDIYürek burkan bir yaşam süren Kış, oğlunun tedavisi için yıllardır çabaladıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Oğlunun ilk olarak 15 yaşındayken uyuşturucu madde kullandığını öğrendiğini ifade eden Kış, "Evde otururken 'uçak geçiyor' deyip korktu, dizime yaslandı. Birkaç gün sonra ise deprem olduğunu söyleyip kaçmamızı istedi. Madde kullanmaya başladığını anlayınca hastaneye götürdük tedavisi için bir sonuç elde edemedik. 12 yılda 5 kez AMATEM'de tedavi gördü. Ancak uyuşturucudan kurtulamadı" dedi. Yıllar ilerledikçe oğlunun uyuşturucu bataklığına daha çok battığını dile getiren Kış, "Uyuşturucuyu kullanınca oğlum Uğur gidiyor yerine başka bir kişi geliyor. Başka bir kimliğe bürünüp ne yaptığını bilmeden çevreye zarar veriyor. 3 kez kaldığımız evlerde yangın çıkmasına sebep oldu. Arabalara kiremit atıyor. Evlerin camlarını kırıyor. Neden olduğu maddi hasarları bugüne kadar hep ben karşıladım. Bankalardan kredi çeke çeke maddi olarak çok zor bir duruma düştüm. Şu an emeli maaşımdan elime 250 lira para geçiyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu. 'BİR TEK OĞLUMA SAHİP ÇIKAMADIM'Oğlunun yaşadığı bağımlılığın kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Kış, "Antrenörlük yaptığım dönemde 500'ün üzerinde genç futbolcu eğittim. Hepsini çalıştırdım, bir yerlere gelmelerinde yardımcı oldum. Hepsine sahip çıktım, şu an hepsi işinde gücünde. Okumaları için de yardımcı oldum. Bir tek oğluma sahip çıkamadım. Bu içimde bir ukdedir. Şu an yine tedavi görüyor. Çıkınca yine ayrı sorunlar devam ediyor. Oğlumun kimseye zarar vermesini istemiyorum. İyi bir tedavi görüp topluma yararlı bir insan olmasını istiyorum. Bazen oturup düşünüyorum ama bir türlü çıkış yolu bulamıyorum" dedi. Kimsenin bu tür bir acıyı yaşamasını istediğini vurgulayan Kış, "Gidecek yerim olmadığı için parklarda, otogar ya da tren garında yatıyorum. Bazen arkadaşlarım çağırıyor, onlarda kalıyorum. Artık yoruldum. Devletimizin bana sahip çıkmasını istiyorum. Çok dua ediyorum. Ben yandım başkaları da yanmasın. Anneler babalar lütfen bu konuda duyarlı olsun. Allah kimsenin başına vermesin. Allah ailelere böyle acılar yaşatmasın" dedi.GÖZÜ YAŞLI BABANIN HAYALİ Denizli Valiliği'ne başvurduklarını, oğlu için yardım kampanyası da başlattıklarını kaydeden Kış, "Bir baba olarak iki oğlumla bir arada olmaktı. Ancak, 12 yıldır bu mümkün olmadı. Hayalim, oğlumun sağlığına kavuşması ve 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda evlatlarımın arasına girip yürüyüş yapmak. Onlarla özlem gidermek istiyorum. Anne babalar lütfen çocuklarına sahip çıksın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Zafer Kış'ın yanan evinden görüntüZafer Kış'ın evinde yanan eşyalarını incelemesiEvde Uğur kış'ın kullandığı uçucu maddeden görüntüZafer Kış ile evde röp.Zafer Kış'ın parka gitmesiZafer Kış'ın parkta yatmasıZafer Kış ile parkta röp.Anons

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=====================

Konya'da koronavirüs tedbirleriyle LGS heyecanı

KONYA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava, öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle girdi. Okul önlerinde bekleyen veliler ise, görevliler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürekli uyarıldı.Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Velilerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Görevliler tarafından ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra sınav salonlarına alındı. Dışarıda bekleyen aileler ise sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından sık sık uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------Öğrencilerin tek tek okula alınması-Sosyal mesafeye göre okul bahçesinde sıraya girmesi-Velilerin öğrencilere başarı dilemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,

======================

Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS heyecanı

ESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda öğrenciler koronavirüs tedbirleri olan maske ve sosyal mesafe kuralıyla okullara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri okul dışında heyecanla çıkmalarını bekledi.Eskişehir'deki 135 okulda, 13 bin 957 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler okullara dezenfektan ile ellerini temizleyip maske takarak alındı. Öğrenciler, okullara girişleri sırasında da sosyal mesafe kuralına uygun olarak aralıkla giriş yaptı. Okul dışında öğrencilerin yakınları da maske takarken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde caddelerde bekledi. Polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Orta Okulu'nda sınav giren öğrenciler, ilk oturumunun tamamlanmasının ardından bahçeye çıktı. Görevliler aileleriyle görüşen öğrencilere sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından öğrenciler yeniden sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girerek ikinci oturum sınavına başladı. Okul girişinde öğrencilere yeni maskeler dağıtıldı.SOKAKLAR BOŞ KALDI

Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle İşçileri Bakanlığı'nca uygulanan kısıtlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eskişehir sokakları da boş kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda görev alarak sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere karşı denetimlerde bulundu.

Kaynak: DHA