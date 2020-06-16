DHA YURT BÜLTENİ- 7 Erzincan'da 5 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasındaERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ticari aracın Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaza anı nehrin karşı kıyısında bulunan bir kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzincan'da 5 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ticari aracın Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaza anı nehrin karşı kıyısında bulunan bir kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gecenin karanlığında tünelden çıkan araç aniden yolun sağına kırıyor, ardından taklalar atarak nehre düşüyor. O onda kafede bulunan ve kazayı gören vatandaşlar şaşkınlıkla yardım etmek için koşuşturmaya başlıyor.

Dün akşam 20.50 sıralarında meydana gelen kazada ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı otomobil Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu. Kaza da sürücü Mehmet Dil ile birlikte aynı araçta bulunan Mehmet Dil'in eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan torunları 1 yaşındaki Muhammet İlçin, 2 yaşındaki Süleyman Kalkan hayatını kaybederken Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.

KAZA ANI VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDAKazanın ardından soruşturma başlatılırken, kaza anı ve sonrasında yaşanan koşturma nehrin karşı kıyısında bulunan ve turizmci Güven Güldal'a ait işletmenin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gecenin karanlığında tünelden çıkan araç birden nehir yönüne dönerek yaklaşık 3 metre yükseklikten taklalar atarak nehre düşüyor. Suda kaybolan aracın o anlarını karşıdaki kafe de oturan müşteriler ve işletme sahibi şaşkınlıkla izliyor. Ardından kaza yerine ulaşmak için işletmeye ait tekneye koşmaya başlayan Turizmci Güven Güldal, kazayı görür görmez polis ihbar hattını aradığını ve aşağıda bulunan teknesine doğru koşmaya başladığını ifade etti."BENİ BIRAKIN BEBEKLERİMİ KURTARIN"Güldal açıklamasında tekne ile kaza yerine ulaştığını ve yaralıları sudan çıkarmaya başladığı sırada bir kadının suyun içinden çıkmak istemediğini ifade ederek 'Beni bırakın bebeklerimi kurtarın' diye haykırdığını anlattı. Güldal, "Akşam sekiz gibiydi. Kafe, restauran ve tekne hizmeti verdiğimiz işyerinde çocuklarla yemek yiyorduk. Büyük bir gürültü ile koştuk, kafede bir masada müşterimiz vardı. Gürültü ile çıkınca şu köprünün hemen yan tarafından bir aracın suya düştüğünü söyledi burada oturan arkadaşlar. Hemen 155'i aradım. buradan aşağı koştum, tekneye binerek köprünün dibine gittim. Bayanın biri dalıp çıkıyordu, daha batmamıştı yani. Onu kurtardık, az ilerde tel hattının altında bir bayanda suyun içerisindeydi, onu da kurtardık. Tekneye alırken dedi ki; 'Beni bırakın bebeklerimi kurtarın' Bebeğinin birini az ilerden, diğerini de daha aşağıdan aldık, yalnız bebekler herhalde rahmetli olmuştu. Akıntıyla insanlar aşağıya doğru gidince elimizden geleni yaptık. 3 Kişiyi sağ kurtarabildik, 5 kişi de rahmetli oldu. Biz burada olmasaydık, bu aracın buradan gittiğini hiç kimse göremezdi, araç direk suya uçtu, en son da aracın içerisinden sürücünün cansız bedenini çıkardılar, çok üzüldük" diye konuştu.Kaza sonrasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketleri Elazığ' a gönderilirken, suya düşen aracın cıkartılması için çalışma sabah saatlerinde başlaktıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza anı ve sonrası koşturma güvenlik kamerası-Kaza yerinden genel detay görüntü-İşleme sahibinin açıklaması-Kafeden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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2 tekerlekli salça makinesi geçim kaynağı oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Mehmet Kutlu (60), motosikletinin arkasına bağladığı 2 tekerlekli salça sıkma makinesiyle geçimini sağlıyor. 16 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Mehmet Kutlu, "Bu makine geçim kaynağım. Kazancım bu. 3 çocuğumu da salça yapma işiyle evlendirdim" dedi.

Kumluca'da üreticiler, örtü altı sebze üretim sezonunun sonuna gelindiğinde seralardaki domatesleri topluyor. Yıkadıktan sonra şeffaf çuvallara konulan domatesler, 3 gün bekletiliyor. Daha sonra etiyle kabuğu ayrılan domatesler salça yapma makinesinden geçirilerek, salça haline getiriliyor. Kasapçayırı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kutlu da motosikletinin arkasında taşıdığı 2 tekerlekli sıkma makinesiyle yıllardır salça yapanlara hizmet veriyor. Mehmet Kutlu, 16 yıldan beri motosikletinin arkasına bağladığı 2 tekerlekli sıkma makinesiyle geçimini sağlıyor.

GÜNLÜK 1 TON SALÇA YAPIYORMehmet Kutlu, "2004 yılından beri salçacılık yapıyorum. Salça çekiyorum. Beni çağırıyorlar, geliyorum. İşe başlamadan önce makinemi yıkıyorum. Çünkü makine yoldan gelirken toz olmuş olabilir. Ondan sonra salçayı çekiyoruz. Tekrar makineyi yıkıyorum. Vatandaşa tertemiz salça temin ediyorum. Günlük 500 kilo ile 1 ton arasında salça çekiyorum. 4 ay, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında çalışıyorum. Bu makine benim geçim kaynağım. Motosikletime takıyorum. Kazancım bu. Salçanın çuvalını 5 TL'ye çekiyorum. Biz de zam yapmak zorunda kaldık. Daha önce 2,5 veya 3 TL'ye yapıyorduk. 3 çocuğum vardı. 2 kız, 1 oğlan. 5 torun sahibiyim. 3 çocuğumu da salça yapma işiyle evlendirdim. Geçimimi bununla sağlıyorum" dedi.

TUZLAYIP 3 GÜN GÜNEŞTE BEKLETİYORLARDomateslerini makineden çektiren Adile Selçuk (63), "Domateslerimizi seralardan topluyoruz. Eve getirip yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra doğrayıp 1 hafta çuvallarda bekletiyoruz. Bir haftadan sonra domatesleri sıktırıyoruz, salça haline getiriyoruz. 3 gün de leğenlerde bekletiyoruz. Tuzluyoruz. 3 gün güneşletiyoruz. Güneşte mikroplar iyi kırılıyor. Ondan sonra da salçamızı kavanozlara koyuyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YİYORUZ'Bilal Selçuk (65) da şöyle dedi: "Bu salça işini her yıl yapıyoruz. Kendi seralarımızda olmasa da dostlarımızın, komşularımızın seralarından toplayıp getiriyoruz. Yıkıyoruz, doğruyoruz. Çuvallara koyuyoruz. Çuvallarda bir hafta, 10 gün beklettikten sonra salçacımızı çağırıyoruz. 3 gün de salça çekildikten sonra bekliyor. Leğenlere alıyoruz. Tuzluyoruz. Ondan sonra bidonlara koyuyoruz. Çocuklarımızla birlikte yiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mehmet Kutlu'ya müşterinin telefon etmesiMehmet Kutlu'nun motosikletiyle evden ayrılması Mehmet Kutlu'nun motoruyla yolda giderken detayMehmet Kutlu'nun salça yapacağı eve gelişiSalça makinesinin kurulması ve yıkanmasıSalça yapılacak domateslerin makinenin haznesine konulması Makinenin çalışmasıRÖP 1: Adile Selçuk (Salça yaptıran kadın)RÖP 2: Mehmet Kutlu RÖP 3: Bilal Selçuk (Salça yaptıran kadının eşi)HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Gaziantep'te 466 polisle 'narko-asayiş' operasyonu

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü tarafından 446 personelin katılımıyla narkotik ve asayiş operasyonu düzenlendi. Drone kamera ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 15 evde arama yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Bey Mahallesi'nde, 8 saat süreyle 466 polisin katılımıyla, narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Suç işlenmesinin önlenmesi ve torbacı olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona, aralarında özel harekatçıların da olduğu 466 polis katıldı. Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda polisler, abluka altına aldığı mahallede 15 eve operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda uyuşturucu ele geçirilirken, kimliği açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.322 araç ile 900 kişinin arandığı operasyonda koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye idari para cezası kesildi. 8 saat süren operasyonda ayrıca, kurallara uymayan 5 iş yerine tutanak tutuldu ve 10 araca da trafik cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis araçlarının emniyetten çıkışı Özel harekatçıların sokakta ilerlemesiÖzel harekatçıların kapıyı kırıp içeri girmesiEvlerde yapılan aramalarPolislerin vatandaş ve araçlarda arama yapmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Muğla'da 2 ayrı çeteye hava destekli operasyon (2)

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşları kumar oynatarak borçlandırıldığı ve yüksek faizle para vererek senet imzalattığı öne sürülen 2 ayrı çeteye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı aramada kılıç, pala, çelik çubuk, senetler, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D., E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. il B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis helikopterinden operasyonun görüntülenmesi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Bursa Adliyesi'nde zabıt katibinin de testi pozitif çıktı, 14 kişi karantinada

Bursa Adliyesi'nde görevli zabıt katibinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisiyle temaslı 3 görevli daha karantinaya alındı. Dün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 10 kişi ile birlikte, adliyede karantinaya alınan görevli sayısı 14'e yükseldi.Bursa Adliyesi Ceza Muhakeme Kanunu Bürosu'nda görevli bir zabıt katibi, pazar günü öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Katibin yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine katip ile aynı büroda görevli 3 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı. Zabıt katibi ile test sonuçları beklenen 3 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖREVLİ 5 KİŞİNİN TESTİ NEGATİFDün, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisiyle birlikte karantinaya alınan 9 kişiden 5'inin daha testi ise sonuçlandı. Mahkeme başkanı, iki üye hakim, savcı ve başkan korumasının sonuçları negatif çıktı. Bu 5 görevlinin tedbir amaçlı karantinayı sürdürecekleri bildirildi.NİSAN AYINDA 17 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Bursa Adliyesi'nde nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 16 kişi daha karantinaya alınmış, ancak bu kişilerin test sonuçları negatif çıkmıştı.

Kaynak: DHA