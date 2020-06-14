DHA YURT BÜLTENİ -7 10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (2) ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı.

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelilerin yakalanma anı arşiv görüntüleri-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Derya EVREN Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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'Flamingoları vurmayın' çağrısı BURDUR merkeze bağlı Kocapınar köyünde çobanlık yapan Osman Dayağaç (41), çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nü avcılardan korumaya çalıştıklarını belirterek, "Avcıları 'flamingoları, angutları, ördekleri vurmayın' diye uyarıyoruz ama onlar vuruyor" dedi.

Göller yöresi Burdur'da, geçen yıl büyük bölümü kuruyan ve sığ bir göl olan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü uzun bacaklı misafirlerini ağırlamaya başladı. Her yıl ilkbahar döneminde Yarışlı Gölü'ne gelen ve yaz boyunca konaklayan yüzlerce flamingo, bir süre burada konakladıktan sonra bir sonraki duraklarına hareket edecek. Biyolojik açıdan çok zengin olan göl ve çevresinde flamingonun yanı sıra angut, uzunbacak, kılıçgaga gibi toplamda 141 kuş türü bulunuyor.

Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde 25 yıldır çobanlık yapan Osman Dayağaç da köyün hemen yanı başındaki Yarışlı Gölü'nün kıyısında hayvanlarını otlatıyor. Osman Dayağaç, "Devamlı burada koyun güdüyoruz, gece gündüz. Hayvanlarımı otlatırken Yarışlı Gölü'ndeki flamingoları seyrediyorum. Flamingoları elimizden geldiği kadar avcılardan da yaban hayvanlarından da korumaya çalışıyoruz. Çok avcı geliyor. Avcıları 'flamingoları, angutları, ördekleri vurmayın' diye uyarıyoruz ama onlar vuruyor" dedi.

Yarışlı Gölü'nde su kaybı yaşandığını söyleyen Dayağaç, "Su azaldığı için gölde kuruma çok. Dibinde taş ocakları çalışıyor. Her ocakta sondaj var. Kaynaklar azaldı. Biz de bu durumdan memnun değiliz ama yapacak bir şey yok. Ocakların tozundan durulmuyor. Mahsul olmuyor. Ektiğimiz tohumun karşılığını alamıyoruz. Verim yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yarışlı Gölü'ndeki flamingolardan detayOsman Dayağaç'ın flamingoalrı seyretmesiOsman Dayağaç ile röp.DetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Hayvanat bahçesinde hafta sonu yoğunluğu BURSA'da, sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyenler, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne akın etti.

Bursa'da, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde kapalı alanlardan uzak kalmak isteyenler, soluğu Bursa Hayvanat Bahçesi'nde aldı. Hafta sonu izinlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, geçen hafta yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Kaplan, ayı, kurt, zürafa gibi 130 türden yaklaşık bin 500 hayvanın bulunduğu bahçeyi ziyaret edenler, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

'AVM YERİNE HAYVANAT BAHÇESİNE GELDİK'Yeni normalleşme sürecinde kapalı ortamlar yerine sosyal mesafe kuralına rahatça uyabileceği açık alanları tercih ettiğini söyleyen Yavuz Çiçek, "Hava alalım, değişiklik olsun dedik ve hayvanat bahçesine geldik. AVM'lere gitmek şu an çok anlamlı gelmiyor. Burada daha temiz bir hava var. Açık hava olduğu için sosyal mesafe kuralına da dikkat edebiliriz. O yüzden AVM yerine hayvanat bahçesine geldik. Burada büyük çoğunluğun sosyal mesafe kuralına uyduğunu söyleyebilirim" dedi. Eşi ve çocuğuyla beraber temiz hava almak için hayvanat bahçesine geldiğini söyleyen Mert Cebeci ise "Pandemi sürecinin sonuna yaklaşırken evde oturmaktan sıkıldık. Oğlumuzu dışarı çıkaralım dedik. Mesafeli bir şekilde temiz hava almak istedik. Dolaşmak amaçlı temiz hava almak için dışarı çıktık. Maskemizi taktık. Sosyal mesafe kuralına uyarak çocuğumuzu gezdirdik. Temiz havanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Hayvanat bahçesinden detaylar--Ziyaretçilerden detaylar-Drone görüntüleri-Genel detaylar-Röportajlar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Otomobil yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı, kaçan sürücü yakalandı ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille yol kenarında yürüyen 4 kişiye çaparak yaralayan Rıfat Yüksel, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de oturan Rıfat Yüksel, gece kullandığı 26 AN 836 plakalı otomobille Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Nilgün Kabal (48), Ebru Sena Emek (20), Elvan Hava Can (31) ile Eymen Can'a (4) çarptı. Durmayan Yüksel otomobille olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayı görenlerin verdiği bilgilerle kaçan sürücünün Rıfat Yüksel olduğunu belirledi. Kent genelinde yapılan aramalarda Yüksel'in otomobili 71 Evler Mahallesi'ndeki Batı Toros Sokak üzerinde bulundu. Polis ekiplerince Rıfat Yüksel gözaltına alınırken, otomobilin ön camında kaza nedeniyle büyük hasar meydana geldiği tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat Yüksel, işlemleri için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Elvan Hava Can'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kaza yapan otomobil-Polis ekiplerinin incelemesi-Parçalanan ön camı-Yaralıların yerde fotoğrafı-Genel görüntülerHaber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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Malatya'daki tren kazasında ölen makinist Kaya, toprağa verildi

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden makinist Mahmut Kaya (35), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. '53007' sefer sayılı Elazığ'dan Malatya yönüne giden yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne gelen başka bir yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki tren demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Kazada, makinist Mahmut Kaya ve Mehmet Ulutaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş ve Halil İbrahim Alkan hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren makinist Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Palu ilçesine gönderildi.

Değirmenbaşı mezarlığında AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Kaya, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA