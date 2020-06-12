DHA YURT BÜLTENİ - 7 Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (1) DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (1) DENİZLİ'nin DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar , eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKRamazan Çetin- Tunay YAZICI/DENİZLİ, ======================== Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı ADIYAMAN'da, koronavirüs vakası görülen Uludam köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Adıyaman merkeze bağlı Uludam köyünde, rahatsızlanan 2 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimlikleri açıklanmayan 2 erkek hasta, tedavi altına alındı. Köyde, İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Karar üzerine jandarma, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. Kaynak: DHA