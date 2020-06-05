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DHA YURT BÜLTENİ - 7

Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındıMERSİN'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarılırken, 9 kişi gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7
05.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:05

Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarılırken, 9 kişi gözaltına alındı. 

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydıncık ilçesinde farklı adreslerde fuhuş yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Belirlenen 9 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, fuhuş yapılan adreslere baskın yaptı. Baskınlarda, 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili kent dışında bulunan bir şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Evde köpekle arama yapılırken-Şüpheliler karakoldan çıkartılırken-Şüpheliler araca bindirilirken-Şüphelilerin bulunduğu araçlar jandarmadan çıkarken-Şüpheliler adliyeye getirilirken-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,

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Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı 

MERSİN merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 şüpheli ise aranıyor.  Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara, Isparta, Denizli, Yozgat, Balıkesir, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yapıldı.Örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ve ihraç edilen askerler ile bölgeci olarak tabir edilen ve yurt dışından örgüte yapılan para transferlerinde adı geçenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.7 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı.Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda 20 bin 450 dolar ve 8 bin 220 lira ile örgüt üyelerine ait para yardım listeleri, hediye kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon yapılması-Arama yapılması-Ele geçirilen materyaller-Şüphelilerin gözaltına alınması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

NİĞDE'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uyarıcı hap, 5.2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüphelilerim otobüsten indirilmesi-Asker eşliğinde adliyeye girmeleri-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yok

KÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar dolarken, semt pazarına gelenler de yoğunluk oluşturdu. Genel olarak maske takıldığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kütahya'da sokaklar kalabalıklaştı. Semt pazarlarında da yoğunluk oluşurken, daha önce uygulanan kontroller kaldırıldı. Alışveriş yapmak için semt pazarlarına gelenlerin maske zorunluluğuna uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Ayrıca, ürünleri seçerek alan bazı vatandaşlara pazar esnafı engel olurken, bazı vatandaşlar ise alacakları ürünleri kendi seçti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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