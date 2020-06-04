DHA YURT BÜLTENİ - 7 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza kameradaADANA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ADANA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, ara yoldan çıktığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Ertuğrul Kıvanç Kurt'un kullandığı 01 L 9201 plakalı otomobile önden çarptı. Kurt'un kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kaza anı, cadde üzerinde olan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan İsmail Yıldırım'ı araçtan çıkardı. Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fahriye Yıldırım, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA