DHA YURT BÜLTENİ - 7 KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR METEORU BÖYLE ARADIAkşam saatlerinde Bitlis Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu.

KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR METEORU BÖYLE ARADI

Akşam saatlerinde Bitlis Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu. Vatandaşlarda kısa süre yaşadıkları heyecanın ardından ışık hüzmesinin meteor taşı olduğu iddiası üzerine bölgede cismi aramaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce vatandaş cismin düştüğü iddia edilen bölgeye doğru hareket etti. El fenerleri ve araç farlarıyla bölgeyi aydınlatan vatandaşlar, meteoru aramaya başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),

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Isparta'da 2 cadde ve 2 sokak karantinaya alındı

Isparta'da, bir kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin bulunduğu 2 cadde ve 2 sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Bölge demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri bölgede sürekli devriye görevi yapıyor.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Vatan Mahallesi'nde oturan kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 2 cadde ve 2 sokağın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz merkez Vatan Mahallesi 230 Cadde'de ikamet eden bir vatandaşımızın 26 Mayıs tarihinde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkmış olması nedeniyle, vakanın temaslı sayısının çok olduğunda, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta merkez Vatan Mahallesi 234 cadde, 230 cadde, 4147 sokak ve 4118 sokakları arasını kapsayan bölgenin 27 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00 itibariyle 10 Haziran 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına, yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."KARANTİNA BÖLGESİNDE YOĞUN ÖNLEMKarantinaya alınan Vatan Mahallesi'nde 234 cadde, 230 cadde, 4147 sokak ve 4118 sokakları arasını kapsayan bölgede polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kararın ardından polis ekiplerince bölgeye çok sayıda bariyer getirildi. Bariyerler belirtilen cadde ve sokaklara yerleştirilerek bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinden itibaren bölgede sürekli devriye görevi yapmaya başladı. Karantinada bulunan vatandaşların ise dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Evlerin bahçelerine kadar çıkabilen vatandaşların ihtiyaçları yine ekipler tarafından karşılanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Vatan Mahallesinde karantinaya alınan bölgeden görüntüDHA Muhabiri Nurettin ARKAN anonsDetaylar

HABER: Nurettin ARKAN -KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanık: Erkek gibi güçlüydü BURSA'da, para karşılığı ilişkide bulunmak için anlaştığı Nazan Kırkgöz'ü (30), boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık'ın (55) yargılanmasına devam edildi. Mıcık mahkemede, olayın kazara olduğunu öne sürerek, "Nazan, cep telefonumu gasp etti. Aramızda arbede yaşandı. Bir erkek gibi güçlü kadındı, hakim beyö dedi.Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Nazan Kırkgöz, otomobiline bindiği Yusuf Mıcık'la iddiaya göre, para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. İddiaya göre Kırkgöz, Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Kırkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Daha sonra Mıcık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.ERKEK GİBİ GÜÇLÜ KADINDIHakkında Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık, duruşmaya bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden koronavirüs önlemleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Nazan Kırkgöz'ü kazayla öldürdüğünü söyleyen Yusuf Mıcık, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir kadın 'bakar mısınız' dedi. 'Benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, arabanın konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Nazan'ın yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Cinayet kazayla gerçekleşmiştir. Nazan, bir erkek gibi güçlü kuvvetliydi. Pişmanım" savunmasını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.'SİLAH ARALARINDA KAZARA PATLAMIŞTIR'Yusuf Mıcık'ın avukatı Ali Özgür Berksu, "Olay, Nazan Kırkgöz'ün ağır ve haksız tahriki altında silah patlaması üzerine gerçekleşmiştir. Silah Nazan ile müvekkilim arasında yaşanan arbede sırasında patlamıştır. Tahliyesini ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.YENİ ADRESİNDEN ÇAĞRILACAKMahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan Nazan Kırkgöz'ün arkadaşı Havva Ş.'nin ifadesinin alınmasına karar verdi. Yeni adresi tespit edilen Havva Ş.'nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesini ve Yusuf Mıcık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERHalil ÖZÇOBAN/ BURSA,

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Dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca yakalanan çete üyesi 4 kişi, tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana götürdükleri Remzican E.'yi (25) dövüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 'Tutkanlar Çetesi' çetesi üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emniyet ekipleri sosyal medyada, Remzican E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik geçen 24 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun bizzat yürüttüğü operasyonda Yunus T., Hüseyin Baran T., Aykut B. ve Onur D. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan Yunus T. liderliğindeki 'Tutkanlar Çetesi' üyesi oldukları belirlendi. Polisteki işlemleri ardından 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında dün sevk edildikleri adliyedeNöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Tuz Gölü pembe rengine büründü

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Dunaliella salma isimli alg ile halo bakteriler nedeniyle pembeye bürünen göl, bu yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaretinden mahrum kaldı.Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor. Tuz Gölü koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaretinden mahrum kaldı.BEYAZ VE PEMBE BİR ARADAAlgler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor. 'TUZ GÖLÜ'NÜ PEMBEYE BOYAYAN ARTEMİA SALİNA TUZCUL OMURGASIZ'Tuz Gölü'nün pembe renge bürünmesiyle ilgili bilimsel açıklamalarda bulunan Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Tuz gölü zaman içerisinde pembemsi ve kırmızımsı renklere bürünüyor. Bu rengi veren ise artemia salina adını verdiğimiz tuzcul bir omurgasız. Aynı zamanda bazı bakteriyeller de var. Bu renklenme aynı zamanda flamingolarında besini olduğu içinde Flamingoların kanatlarındaki renklerde beslenmesi veriyor. Flamingolar tuz gölünde küçük omurgasızlar ve böcek ile yosunlarla besleniyor. Beslendiği maddede karotin dediğimiz madde ne kadar fazla ise kuşun renklenmesi de o kadar fazla oluyor. Flamingolar renklerini tuz gölünden alıyorlar.ö Dedi.i'PEMBE RENGİ VEREN BAKTERİ, EURO ÜZERİNDE KULLANILIYOR'Tuz Gölü'ne bu rengi veren bakterilerin boyar madde olarak kullanıldığını aktaran Darılmaz, "Hatta en önemlisi para basımında kullanılan renklenme de, Euro üzerinde bu boyar madde kullanılıyor. Bu biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi gerekmekte. Bu bölgedeki bakterileri saflaştırıp ticari bir ürün haline getirilip pazarlanabilir ise de, ticari olarak da para kazanılabilir. Tuz nasıl değerli ise bu da ayrı bir pazar olabilir.ö Diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Tuz Gölü pembeleşme görüntüleri arşiv-Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz röp.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi

Bursalı yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığı izinle il il gezerek boş meydanları görüntülüyor. 'Hayalet Şehirler' adını verdiği projesinde drone ile şehri görüntüleyen Öztürk'ün İstanbul'dan sonra ikinci durağı Bursa'ydı.Özel bir film yapım şirketinde çalışan yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde il il gezerek boş kalan sokak, meydan ve caddeleri görüntülüyor. İstanbul'da Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Atatürk Caddesi, Kent Meydanı gibi şehrin simgesi haline gelen kalabalık meydanların boş halini drone ile havadan görüntüleyen Öztürk, 81 ilin tüm meydanlarının sessiz halini görüntülemeyi amaçlıyor. İstanbul'dan sonra memleketi olan Bursa'ya gelen Öztürk, 'Hayalet Şehirler' ismini verdiği projenin yüz binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi.'VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 81 ili gezmeyi hedeflediğini belirten Öztürk, "Drone'la, sokağa çıkma yasağında boş sokakları, meydanları, şehrin boş halini çekiyorum ve bunu kurgulayıp sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. İlk yaptığım video büyük ilgi gördü. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Ben yaptıktan sonra herkes yapıp paylaşmaya başladı. Daha sonra ikinci videoyu çektim ve oda büyük ilgi gördü. Bursalı olduğum için Bursa'yı da çektim" dedi.'SONUNDA TEK BİR TÜRKİYE VİDEOSU YAPACAĞIM'

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Öztürk, "İstanbul'da caddeler, sokaklar bomboş. İnsanlar şehrin bu haline alışkın değiller. İnanılır gibi değil. İnsanlar bunu gördüklerinde duygulanıyor. Terk edilmiş bir şehir edası var. Projeme 'Hayalet Şehirler' ismini verdim. Videoların sonunda tek bir Türkiye videosu yapacağım. İnsanların kalabalık görmeye alıştığı yerler, İstanbul'da İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Meydanı, Kent Meydanı gibi yerleri gezip, bu yerlerin boş halini yakalıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA