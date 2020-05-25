DHA YURT BÜLTENİ - 7 Valilik: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek aşırı güç kullandığı iddia edilen polislere görevden el çektirildi.

Valilik: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek aşırı güç kullandığı iddia edilen polislere görevden el çektirildi. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, grubun polis ekiplerine hakaretlerde bulunduğunu bir kişinin üzerinde sustalı bıçak bulunduğu belirtilerek, "Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta bulunan vatandaşları evlerine girmeleri yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir grubun, polis ekiplerine hakaret ettiği iddia edildi. Bu sırada grup ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bazı polis memurları, kendilerine direnen kişilere copla müdahale etti.

Arbedenin ardından polis ekipleri 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası uyguladı. Olayın ardından polisler tarafından darp edildiğini iddia eden 3 kişi, hastaneye gidip, darp raporu aldıktan sonra oradaki görevli polislerin hepsinden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede ve polislerin direnen gruba copla müdahalesi bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından Tekirdağ Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİK: GÖREVLİLERE İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİTekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, dün saat 15.30 sıralarında Çorlu ilçesinin Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camisi civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir. Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır. Görevli Memura Mukavemet'ten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),-

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Milli boksörün öldürdüğü Zeynep, gözyaşları ile toprağa verildi -ÖZEL MUĞLA'da erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25), memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde babasının yanına defnedildi.

Muğla'da yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, dün sabah tartıştığı aynı evde yaşadığı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Şenpınar'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi ve ilk olarak Narlı Cemevi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şenpınar'ın cenazesi Bölükçam Mahallesi Mezarlığı'nda 3 yıl önce ölen babası Bayram Şenpınar'ın yanında toprağa verildi. Zeynep Şenpınar'ın Fransa'da olan ikizi Kemal ile ağabeyi Salman Şenpınar ise koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamadı.

'KATİL KIZIMI PARÇALADIN'Kızı mezara konulmadan önce tabutuna sarılan anne Avruz Şenpınar, cinayet zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'na lanet okudu. Acılı anne, kızının arkasından "Oy kurbanım sana Zeynep. Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil. Ben bu katili nerde görürüm. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın" diye ağıt yaktı.

Cenaze defni sırasında sosyal mesafe unutulurken, Avruz Şenpınar kızının mezarından güçlükle ayrıldı. Törene katılan kadınlar, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını isteyip idam getirilmesini istedi. Avruz Şenpınar da kızının katilinin idam edilmesini isteyerek, "İdamını istiyorum. Kızımla en son evvelki gece konuştum. Kızımla her gece görüntülü konuşuyordum. 'Anne bir şey yok korkma' diyordu. Hiç konuşmuyordu, 1 ay konuştu bıraktı. Katille 1 ay konuştuktan sonra ayrıldı, hiç konuşmadı. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bunu idam etmesini istiyorum" diye konuştu.Bu arada kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldürdükten sonra kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun hastanadeki tedavisinin sürdüğü belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Cenaze aracının gelişiAvruz Şenpınar'ın ağıt yakmasıCenazenin araçtan indirilmesiAvruz Şenpınar'ın tabuta sarılmasıMezarın başında ağıt yakmasıMezarlıktan ayrılmasıAvruz Şenpınar ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Erzincan'da kar ve tipi yaylacıları hazırlıksız yakaladı

ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok bölgedeki yaylacılar mahsur kaldı. Yardımlarına karla mücadele ekipleri, AFAD ve güvenlik güçleri yetişti. Gece boyunca devam eden kurtarma çalışmalarında onlarca kişiye ulaşıldı. Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Karataş yaylasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylacılar geri dönemeyerek, mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu Erzincan İl Özel İdare ekiplerine bildirerek, yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Erzincan İl Özel İdare ekipleri, 6 saatlik çalışma sonucu bölgeye ulaşarak, 6 aileyi ve yaklaşık 2 bin 500 hayvanı mahsur kaldıkları bölgeden kurtararak, yollarını ulaşıma açtı. Öte yandan Refahiye İlçesi, Yanık Köyünde 1 metreye ulaşan karda mahsur kalan Off-road'cılar ve bir vatandaş hayvanları ile birlikte kurtarıldı. Aynı saatlerde merkeze bağlı Handere Köyü Yaylasında yaylasında mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 aile üyesine gece geç saatlerde ulaşıldı. Otlukbeli ilçesine bağlı Küçükotlukbeli Köyü yaylasında kar ve tipi nedeniyle çadırları yırtılan yaylacı aileye ulaşılarak kurtarıldı. CENAZE DAĞDAN İNDİRİLDİBu arada merkeze bağlı Koçyatağı Köyü'nde ise hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Süleyman Akbulut'un ise cesedi bulundu. Fırtınadan kaçmak isterken uçurumdan dere yatağına düştüğü tahmin edilen 70 yaşındaki Akbulut'un cenazesi sedye ile dağdan indirilerek hastane morguna kaldırıldı.Olumsuz hava şartlarının devam ettiği kentte Erzincan Valiliği tarafından yüksek kesimlerde yaylalarda bulunan hayvanlar için yem temin edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Karla mücadele ekiplerinin çalışmasından görüntü-Yaylacılara ulaşmaları ve diyaloğu-Kar altında kalan yayla çadırlarından görüntüHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Manavgat'ta ölen yabancı çiftin kimlikleri belli oldu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadıkları evde ölü bulunan çiftin kimlikleri tespit edildi. Alman uyruklu Helmut Werner Kriesten (70) ve Avusturya uyruklu Angelika Berger (49) olduğu belirlenen çiftin, intihar ettiği ortaya çıktı.

Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında birlikte yaşayan soy isimleri bilinmeyen ve komşuları tarafından Alman uyruklu Helmut ve Avusturya uyruklu Angelika olarak tanınan çift, geçen çarşamba günü kaldıkları dairede ölü bulundu. Apartmandaki koku nedeniyle komşularının haber vermesi sonrası jandarma ekipleri çiftin dairesine geldi. Jandarma görevlileri zile uzun süre basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine çağırdıkları çilingir yardımıyla eve girdi. İçeride ölü bulunan Angelika ve Helmut'un cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEDEN SİDE'DE TATİL YAPMIŞLARDairede jandarma tarafından yapılan aramada çiftin telefonları suya atılmış ve birçok eşyalarının kesilmiş durumda olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, Helmut ve Angelika'yı Side Mahallesi'nde tanıyan yerleşik yabancılara ulaştı. Helmut ve Angelika'nın daha önceden Side'de 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığını belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel kayıtlarından ölenlerin Alman uyruklu Helmut Werner Kriesten ve Avusturya uyruklu Angelika Berger olduğunu tespit etti. Çifti tanıyan yerleşik yabancılar, bazı mekanlarda sahne alarak müzik yapan Angelika Berger'in bir süredir rahatsız olduğunu söyledi. Çiftin bilinmeyen bir nedenle intihar ettiği belirlendi. Çiftin intihar etmeden önce evlerinde bulunan yiyecekleri komşularına verdiği, bir kısmını da çöpe attığı, dairede aramalara rağmen bulunamayan pasaportların da bu sırada çöpe atılmış olabileceği değerlendiriliyor. Helmut Werner Kriesten ve Angelika Berger'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bulunuyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -

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Derikli çiftçilerin bayram mesaisi

MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretimi sürdürdü.

Ramazan Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışarak, üretime devam etti. İlçenin kırsal Küçükpınar Mahallesi'nde bulunan bahçede sosyal mesafe kuralına uyarak, çalışan çiftçiler, yerli fide dikip, çapa yaptı. Üretime katkıda bulunmak için bayramda da çalıştıklarını belirten Şeyhmus Çalıştıran, "Salatalık, domates, biber, patlıcan ekiyoruz. GAP'ta şelale bölgesindeki bahçemizdeyiz. Kendi yerli fidelerimizi dikiyoruz. Çapamızı yapıyoruz. Taş topluyoruz. Ağaçlarımızı buduyoruz. Sebzelerimizin hepsi organiktir" dedi.

Kaynak: DHA