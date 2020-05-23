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Tatvan'ın en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildiBİTLİS'in Tatvan ilçesindeki en uzun caddeye, belediye meclisi kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 7
23.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:34

Tatvan'ın en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki en uzun caddeye, belediye meclisi kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi. 

Tatvan Belediyesi, sosyal mesafeye uyarak olağan meclis toplantısı düzenledi. Bazı caddelere yeni isimlerin verilmesinin ele alındığı toplantıda, Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile 300 Evler mevkisindeki Sorgun Asker Kışlası'na kadar olan yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki 6 mahalleyi kapsayan caddenin adının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olması kararlaştırıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Bundan sonra bu caddenin ismi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak anılacaktır. Bu cadde, Rahva bölgesinden başlayarak Fatih, Karşıyaka, Esentepe, Bahçelievler, Kale, Cumhuriyet mahallelerini kapsayan ve TOKİ ile 300 Evler mevkisine kadar uzanan yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ilçemizin en büyük caddesidir. Sürekli yoğun trafik alan bir cadde. Ayrıca doğumevi kavşağı dediğimiz belediye binamızın ön kısmında bulunan kavşakta, sürekli trafik kazaları oluyordu. Başlatılan çalışmayla bu kavşağı kısa sürede daha güvenli ve daha iyi kullanılabilir bir kavşak haline getirmeyi planlıyoruz. Tatvan'ımıza hayır uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Bitlis-Tatvan karayolundan detaylar-Bitlis-Tatvan ve Ahlat kavşağından genel ve detaylar-Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin açıklamaları-Recep Tayyip Erdoğan caddesinden detaylar

HABER: Ceren KURTYE/TATVAN(BİTLİS),

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Vali Şıldak: Salda Gölü kenarında kaçak yapılaşmaya izin verilmedi 

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü kenarında kaçak yapılaşmaya izin vermediklerini belirterek, "Kesinlikle kaçak yapılaşmaya izin verilmedi, pek çok imara aykırı gelişmelere başlangıç aşamasında müdahale edildi, pek çok ceza uygulandı. Gerçekten burada, denetim komisyonlarımız marifetiyle her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" dedi.Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, kentte yürütülen çalışmalar, pandemi süreci ve Salda Gölü projesiyle ilgili değerlendirme yaptı. Vali Şıldak, "Salda Gölü'nde projenin son aşamasına gelindi. Buradaki çevre düzenleme projesinin çalışmaları çok yakında tamamlanacak. En uygun koşullarda, doğayla barışık sınırlı sayıda ünitenin halkımıza hizmet verir hale gelmesiyle Salda Gölü çok daha ön planda olacak. Salda Gölü ülkemizin, dünyanın gözbebeği bir alan. Özellikle Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmesi, burayı, başlı başına korunan bir alan haline getirmiştir. Çalışmalar da bu hassasiyetle sürdürülmektedir" diye konuştu.

'DAHA KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM'Salda Gölü'nden kum taşınmasıyla ilgili yaşananları hatırlatan Vali Hasan Şıldak, "Geçen günlerde yaşanılan, yüklenici firmadan kaynaklanan husus sadece firmanın sorumsuz bir davranışından ibarettir. Bununla ilgili gereği yapılmıştır. Buradan asla başka bir sonuç çıkarmaya gerek yok, mümkün de değil zaten. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız gerekse valilik olarak buradaki bütün süreçleri çok yakından takip ediyoruz. Mart ayında aldığımız bir Mahalli Çevre Kurulu kararı var. Basınla paylaşmadık. Bayram sonrası inşallah Salda Gölü ile yapılacak çalışmalarla ilgili daha kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu açıklama çerçevesinde Mahalli Çevre Kurulu kararımızın ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkacaktır" dedi.

'ORADAKİ HİZMETLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'Salda Gölü'nde yapılan çevre düzenlemesi projesinin yeni turizm sezonuna yetişmeme ihtimalinin yüksek olduğunu anlatan Vali Şıldak, "Bu yaz döneminde, tıpkı 2019 yaz sezonunda olduğu gibi inşallah pandemi süreci sona erip, turizm sezonu açıldığında, valilik ve kaymakamlık olarak oradaki hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Çünkü turizm sezonuna yeni projenin yetişmeme ihtimali yüksek. Gelen ziyaretçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için biz Salda'daki o nezih ortamda sağladığımız doğayla barışık hizmetleri devam ettireceğiz" dedi.

'KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN YOK'Salda Gölü etrafında kaçak yapılaşmaya izin verilmediğini vurgulayan Vali Hasan Şıldak, şöyle konuştu: "Bu arada Salda'nın son bir yıllık dönem içinde yaptığımız imar denetimleri sayesinde kesinlikle kaçak yapılaşmaya izin verilmediği, pek çok yeni başlangıç aşamasındaki imara aykırı gelişmelere, müdahale edildiği, pek çok ceza uygulandığı, süreçlerin devam ettiği hususunda da sizleri bilgilendirmek isterim. Gerçekten burada, sürekli denetim komisyonlarımız marifetiyle her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Yine son dönemde basında birkaç konu yer almıştı. Bu konularla ilgili de valiliğimiz tarafından araştırma sürdürülmektedir. Bununla ilgili yasal gerekleri yerine getirilecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Salda Gölü'ndan dron görüntüsü Vali Hasan Şıldak'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Samsun'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

SAMSUN'un Ladik ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. 

Ladik ilçesinin yüksek kesimlerinde dün başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.  Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Gürcü Yaylası mevkiinde çocuklar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Kavak ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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