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DHA YURT BÜLTENİ - 7

DHA YURT BÜLTENİ - 7
02.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:28

Mardin'de, günde 300 koronavirüs testi yapacak laboratuvar kurulduMARDİN Devlet Hastanesi'nde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen koronavirüs PCR laboratuvarında, günlük 300 test yapılabilecek.

Mardin'de, günde 300 koronavirüs testi yapacak laboratuvar kuruldu

MARDİN Devlet Hastanesi'nde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen koronavirüs PCR laboratuvarında, günlük 300 test yapılabilecek.  

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde, 24 saatte 300 test yapılabilecek kapasiteli koronavirüs PCR laboratuvarı kuruldu. Kit sayısının artırılmasıyla bu sayı 700'e kadar çıkabilecek. 

'TAM KAPASİTE ÇALIŞMAYA BAŞLANDI'PCR tanı laboratuvarında, 3 gruptan oluşan 18 kişilik sağlık ekibi, aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca ulaşıyor. Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs itibarıyla Mardin Devlet Hastanesi PCR laboratuvarının yetkili laboratuvarı olarak görevlendirildiğini anlatan Başhekim Uzm. Dr. Alpay Tuncar, "Öncelikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçen kamu kurumlarına teşekkür ederiz. Kısa sürede laboratuvarımızı kurduk. Tam kapasite çalışmaya başlandı. Şu an için günde 300 test kapasitesiyle çalışıyoruz, ama test kapasitesi olarak günlük 600-700'e çıkabiliriz. Bu laboratuvar şu an için virüslerde bulunan DNA ve RNA dediğimiz zincirlerin tespitinde bize fayda sağlıyor. Bu amaçla kullanıyoruz. Şu an sadece koronavirüs için kullanacağız. Ama bir müddet sonra diğer testlerde de rahatlıkla kullanabileceğiz" dedi.'GELEN TESTLERİ AYNI GÜN İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRIYORUZ'İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise PCR laboratuvarının 24 saate kurulduğunu ifade ederek, laboratuvarda birçok testin yapılabileceğini söyledi. Yavuz, "Bakanlığımızın onay vermesiyle ekiplerimiz halkımıza hizmet için hızlı bir şekilde seferber olarak 24 saat gibi kısa bir sürede gerek inşaat sürecini gerekse de tıbbı cihaz konusundaki bütün eksiklikleri gidererek hizmete aldılar. Mardin Devlet Hastanesi, pandeminin tespiti ve bulaş riskini izole etmek maksadıyla test sayısının artırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina süreci ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çok kısa sürede PCR laboratuvarını kurdu. Laboratuvarda sadece PCR testi yapılmamakta, birçok alanda da test yapılmaktadır. Aynı gün içerisinde gelen testleri yine aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Şu anda Mardin ilinde tek yetkili Covid-19 laboratuvarı olarak çalışmaktayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hastaneden görüntüLaboratuvardan görüntüTestlerin teslim edilmesiDoktor ve çalışanlardan görüntüRöportajGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera Nezir GÜNEŞ/ MARDİN

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Apartta alkol alarak kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

KÜTAHYA'da kiraladıkları bir apart dairesinde alkol aldıktan sonra kavga eden 6 kişi, kavganın sokağa taşması üzerine polis ekiplerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.Servi Mahallesi'nde günlük apart kiralayan S.Y., O.A., S.Ç., M.H.D., M.E.D. ve H.Y. gece bir süre alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktı. Apartta başlayan kavga kısa sürede sokağa taştı. İhbar üzerine sokağa giden polis ekipleri, kendilerine de mukavemet gösteren 6 kişiye müdahale ederek gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polisin gruba müdahale etmesi-Kelepçe takip ekip aracına alınması-Kavganın olduğu sokak-Polis ekipleri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

İZMİR'de yaşayan ablasından para çaldığını söyleyen Emrah S. (39), eniştesinden korktuğu için intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Kendini sol göğsünden bıçaklayan Emrah S., gazetecilere, "2 aydır Bursa'dayım. Ablamdan para çaldım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.Olay, öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de yaşayan ablasından para çalıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Emrah S., eniştesinden korktuğu için kendisini göğsünden bıçakladığını öne sürdü. İntihar girişiminde bulunan Emrah S., sol göğsüne batırdığı bıçakla hafif şekilde yaralandı. Emrah S.'yi, koronavirüs önlemleri kapsamında devriye görevindeki sivil polis memurları fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Emrah S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Emrah S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise, "Evden kaçtım, 2 aydır Bursa'dayım. Ablamdan para çaldım. 2 aydır Bursa'dayım. İntihara kalkıştım. İzmir'den para çalıp kaçtım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin. İzmir'e gitmek istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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