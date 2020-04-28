DHA YURT BÜLTENİ- 7
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ- 7

Denizli'de, 112 Acil Ambulans İstasyonu çatısında yangın (2) YANGIN SÖNDÜRÜLDÜDenizli'nin Merkezefendi ilçesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve bir iletişim firmasının bulunduğu 3 katlı binanın çatısındaki yangına, itfaiye ekipleri 13 araç ve 39 personelle müdahale etti.

DHA YURT BÜLTENİ- 7
28.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:29

Denizli'de, 112 Acil Ambulans İstasyonu çatısında yangın (2)

 

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜDenizli'nin Merkezefendi ilçesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve bir iletişim firmasının bulunduğu 3 katlı binanın çatısındaki yangına, itfaiye ekipleri 13 araç ve 39 personelle müdahale etti. 112 istasyonunda çalışan personel, ambulansları dışarı çıkardı. Binanın çatısından alevler yükselirken, gökyüzünü duman kapladı. İtfaiye ekipleri binanın çatısına 4 ayrı noktadan suyla müdahale etti. Yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınıp, yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. İlk belirlemelere göre ise yangının, pürmüzle (metal lehimleme aracı) çatı izolasyonu yapılırken çıktığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İtfaiye ekiplerinden detay-Binadan çıkan dumandan detay-Yükselen alevlerden görüntüler-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

===================

Kadir Şeker'in yargılanmasına başlandı; tutuklu kalacak (2) 'ESASA DAİR SAVUNMA YAPILMADI'Kadir Şeker'in (20) tutuklu yargılandığı duruşma sonrası avukatlarından, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, koronavirüs tedbirleri kapmasında duruşmaların önce 30 Nisan sonra da 15 Haziran'a ertelendiğini hatırlattı. Aladağ, bu nedenle acil olarak sayılan davaların görüldüğünü ve Kadir Şeker'in tutukluluk halinin gözden geçirildiği duruşma yapıldığını belirtti. Duruşmada esasa dair savunma yapılmadığını kaydeden Aladağ, alınan tedbirler kapsamında SEGBİS ile duruşmaya katılan Şeker'in de daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söylediğini ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.

'Covid-19' test sonucu pozitif çıkan Kadir Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Baro Başkanı Aladağ, avukatları olarak yaptıkları savunmada da sanığın kader mahkumu olduğunu, olayda öldürme kastının bulunmadığını söylediklerini kaydetti. Aladağ, "Esasa dair ayrıntılı savunmamızı ilerleyen dönemde yapacağız. Savunmamızda Kadir Şeker'in taraflarla tanışıklığının ve görüşmüşlüğünün olmadığını belirttik. Sadece yüksek sesle gelen yardım talebi için bir kadına yardımcı olmak ihtiyacıyla orada bulunduğunu ve bu sese kulak verdiğini bir kez daha çok kısa sadece tutukluğuna itiraz şeklinde değerlendirmeye çalıştık" dedi.

'SUÇ, MEŞRU MÜDAFAA SINIRININ AŞILMASIDIR'Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianamede, 'kasten adam öldürme'nin ve suçun haksız tahrik altında işlendiğinin belirtildiğini kaydeden Aladağ, iddianameye katılmadıklarını söyledi. Suçun, TCK'nın 27'nci maddesinin 2'nci fıkrası olan 'meşru savunmada sınırın aşılması' kapsamında olduğunu vurgulayan Aladağ, "Suç, meşru müdafaa sınırının aşılmasıdır. Kadir, olayın ardından geldiği yöne gitmeye devam ediyor. Arkasından küfür, hakaret ve şiddete maruz kalıyor. Yere düşüyor. Daha kuvvetli bir insanın şiddeti altında başkaca bu saldırıyı bertaraf etme şansına sahip değil. İstemeden, sadece koruma amaçlı olarak üzerinde bulundurduğu bıçağı kullanmak zorunda kalıyor. Kadir, tarafları tanımıyor. Kadir'in vatandaşı öldürme kastı asla yok. Kadir, şiddete, ağır hakarete, küfre maruz kalmasa bu olay, bu şekilde neticelenmezdi. Bunları dile getirdik" diye konuştu.  

Baro Başkanı Aladağ, mevzuat gereği tutukluluk halinin her 30 günde bir gözden geçirilmesi gerektiği için 27 Mayıs'ta Kadir Şeker'in tutukluluk halinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı Haberler
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haberler
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Aycan Yanaç Tolga Gariboğlu Özlem Kurt Azap Tobb Nefes Kredisi
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:34:53. #1.14#
title