DHA YURT BÜLTENİ - 7 Hatay'a şehit ateşi düştüIRAK'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Haftanin bölgesinde TSK'ya ait üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından havanla yapılan taciz atışında Uzman Onbaşı Ahmet İnce, şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgede başlatılan operasyonlarda ise 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'tan geçici görevlendirmeyle Irak'ın kuzeyine giden şehit sözleşmeli er Ahmet İnce'nin acı haber i, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri görevliler tarafından verilen haber le anne Meryem İnce ile şehidin 2 kız kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Haber üzerine ailenin yakınları ve komşuları, eve akın etti. Şehit evi, bayraklarla donatıldı.BABA, ACI HABERİ HASTANEDE ALDIKaymakam Karamehmetoğlu ile beraberindekiler, baba Ali İnce'ye ise oğlunun şehit haber ini rahatsızlığı nedeniyle gittiği Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdi.

Şehit İnce'nin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA