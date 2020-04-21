DHA YURT BÜLTENİ - 7 Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandıADANA'da alacak-verecek tartışması yaşadıkları Beytullah P.'yi (42) takip ederek silahla yaralayan 4 kişi, yakalandı.

Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı

ADANA'da alacak-verecek tartışması yaşadıkları Beytullah P.'yi (42) takip ederek silahla yaralayan 4 kişi, yakalandı.

Olay, 16 Nisan'da Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Beytullah P.'ye bir otomobilden ateş açıldı. Ayaklarından yaralanan Beytullah P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Şüpheliler Oğuz E. (36) Paşa Ahmet S. (42) Tayfur N. (38) ve Ertan O.'yu (42) gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan tabanca ise ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Şüphelilerden Ertan O., alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları Beytullah P.'yi takip ederek yaraladıklarını söyledi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp girişi ve tabelası

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim

KÜTAHYA'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştıktan sonra ev hapsi ile cezalandırılmasına çok sevindiğini söyledi.Kütahya'da oturan 1 çocuk annesi Nesibe T., önceki gün sosyal medyaya, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiğini anlatan bir video yükledi. Videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunan Nesibe T., "Eşimden üç sene önce ayrıldım. 4 yaşında bir kızımız var. Eski eşim halen bana küfürler ediyor ve ölüm tehdidinde bulunuyor. 'Seni öldüreceğim' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim ve kamera kayıtları olmadığı için 1 ay cezaevinde kalıp, çıkmış. Daha dün kapımıza geldi ve yine küfürler edip, 'seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim, senin için 10 sene yatarım' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsanız ne olur. Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun artık, ben ölmek istemiyorum" dedi.EV HAPSİ CEZASI VERİLDİNesibe T.'nin yardım çağrısı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesibe T.'nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında eski eş Veysel S. hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınan Veysel S.'ye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.KARARA ÇOK SEVİNDİMKütahya'daki bir fabrikada işçi olarak çalışan Nesibe T., ev hapsi kararına çok sevindiğini söyledi. Bu sayede rahat işe gidebileceğini anlatan Nesibe T., "4 yaşında bir kız çocuğum var. 3 yıl önce boşandık. Boşanma sebebimiz uyuşturucu kullanıyor şiddet uyguluyordu. Bunu karakola taşımadım o günlerde. Pazar günleri çocuğumuzu görmeye geliyordu. 14 Nisan günü görüş günü olmamasına rağmen geldi. Bizde çocuğu vermedik. O gün biz sağlık tedbirlerimizi alıyoruz. Maske bile yoktu geldiğinde, ayrıca alkollüydü. Polisi aradım, polis gelene kadar kameraya çektim. Sonra polis geldi karakola gittik ifadelerimizi aldılar sonra serbest kaldı eve geldik. Bende gelince olayı anlattığım video çekip medya duyulsun diye sosyal medya hesaplarında yayınladım. Ben bunu yayınlayınca gözaltı olayı olmuş. Tekrar polis merkezine gittik. Elektronik kelepçe ile ev hapsi vermişler. Tabi şu an benim için evde olması iyi. Beni dışarıda rahat bırakacak. Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim. Ama mahkeme sonrası ne olacak bilmiyorum ve korkuyorum. Yetkililerden caydırıcı ceza vermelerini istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozulmuş durumda. Kızım diyor ki 'polisler geldi artık babam evimize gelemez'. Çünkü çocuk babasını sevmiyor artık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Nesibe T. detay-Yaşadıklarını anlatması-Çektiği video-Eski eşinin videosu-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA

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Eşinin cesediyle 2 gün yaşamıştı, evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl öldüğünü fark etmediği eşinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky (52), evinde ölü bulundu. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky'den 4 gündür haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Dün eve giden ekipler savcılıktan alınan izinle içeri girdi. Evde yapılan aramada Sylva Waltraud Umissky'nin cansız bedeni bulundu. Sylva Waltraud Umissky'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.2 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE YAŞAMIŞTIPsikolojik sorunları olduğu ve alkol sorunu yaşadığı öne sürülen Sylva Waltraud Umissky'nin 13 Kasım 2019 tarihinde kanser hastası olan eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın (74) uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldığı ortaya çıkmıştı. Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirterek, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. 2 gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" demişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEBurcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Çorum'da 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar doldu

ÇORUM'da vatandaşlar koronavirüse karşı yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen cadde ve sokakları doldurdu.Kentte, koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına havaların da ısınmasıyla çok sayıda vatandaş uymadı. Şehrin en işlek yerleri olan Gazi ve İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok bölgede insan kalabalığı yaşanırken, polis ekipleri de sık sık yaptığı anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerine dönmelerini istedi. Bazı vatandaşların maskesiz sokağa çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uymayan caddedeki vatandaşlar, kendi sağlıklarını da tehlikeye attı. En çok kalabalık toplanmalar banka önlerinde yaşandığı gözlenirken, koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSokak ve Caddelerdeki kalabalık insanlar-Sokaktaki insanlarla röp.-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR ÇORUM

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Amasya'da evde kalan çocukların 23 Nisan coşkusu

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayacak olan çocuklar, odalarını Türk bayraklarıyla süsledi. Çocuklar, bayramı çizdikleri resim ve hazırladıkları video klipler ile kutluyor.Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde internet ve televizyonlardan uzaktan eğitim alan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor. Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri ise evlerinin pencere ve balkonlarının yanı sıra odalarının bir köşesini Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Öğrenciler, çektikleri video klip ve çizdikleri resimlerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 'Evde kal Türkiye' mesajı vererek kutladı.Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Çağla Mantı, bayramı evde kutladıklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs sebebiyle bizler okullarımızda kutlayamasak da evlerimizde kutluyoruz. Biz çocuklar eğer istersek her yeri bayram yerine çevirebiliriz. Haydi Türkiye'm haydi çocuklar, el ele verelim 100'üncü yılımızı coşkuyla kutlayalım. Biz çocuklar şenlenelim, şenlendirelim. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun" dedi.Okul Müdürü Mustafa Özçiftçi de "Sevgili Çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu yıl sınıflarımızı süsleyemesek de evlerinizin bir köşesini süsleyerek 23 Nisan coşkusuna ortak oldunuz. 23 Nisan'ları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------Çocukların mesajlarından detay-Öğrencilerin görsellerinin yer aldığı görüntüler detay-Çocukların evde kal mesajları detay-Okul Müdürünün mesajı detay-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/TAŞOVA,(Amasya),

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Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, koronavirüs tedavisiyle iyileşen Ahmad Ak (65), sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiftetelli oynayarak, taburcu oldu.

Nusaybin'de yaşayan Ahmad Ak, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde Ak'a yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede koronavirüs tedavisi görmeye başlayan Ak'ın, 17 gün sonra iyileşmesiyle taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Ak, çiftetelli oynadı. Ahmad Ak, elindeki bastonuyla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA