DHA YURT BÜLTENİ - 7 TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü: 'Namus meselesi' dediKONYA'da TIR şoförü Yusuf Özyörük (33), önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u (33), ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurup, polise teslim oldu.

TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü: 'Namus meselesi' dedi

KONYA'da TIR şoförü Yusuf Özyörük (33), önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u (33), ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurup, polise teslim oldu. Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'Namus meselesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

İlk olay, saat 10.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ankara Caddesi'nde bir kamyon bakım servisinde meydana geldi. Yusuf Özyörük, 42 FR 587 plakalı hafif ticari aracıyla bakım servisine gelip, iş yerinde çalışan Halil İbrahim Uzun'a tabancayla ateş edip kaçtı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Uzun, yere yığılırken, durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAÇIP, 2 KİŞİ DAHA VURDU Geldiği hafif ticari araçla kaçan Yusuf Özyörük, bu kez merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'taki bir iş yerine gitti. Özyörük, burada da iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'e tabancayla kafalarına ateş açtı. Saldırının ardından kaçan Özyörük, yakındaki polis merkezine giderek 2 farklı noktada 3 kişiyi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerine de polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek, sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'Namus melesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Olay yerlerinden detayPolisin inceleme yapması Şüpheliden detayGenel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Kırıkhan'da 2 mahalleye daha 'sosyal izolasyon' önlemleri

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı 2 mahalle, koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal izolasyona' alındı.Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde bir kişinin koronavirüs pozitif olması sonucu Hıfzısıhha Kurulu'nca alınan sosyal izalasyon önlemleri devam ediyor. Dün de Karamağara ile Yalangoz mahallelerinde birer kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahallelerde, 20 Nisan Pazartesi gününe kadar koronavirüsü tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyon' uygulanmasına karar verildi. Kırıkhan'a bağlı Bektaşlı, Taşoluk, Balarmudu, Dedeçınar ve Saylak olmak üzere 5 mahalleye uygulanan sosyal izolasyon önlemleri ise, yapılan testlerin negatif çıkması ve başka vakaya rastlanmaması sonucu sonlandırıldı. Sosyal izolasyona tabi tutulan mahallelerde Kırıkhan Belediyesi tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri köylere giriş-çıkışları denetimli olarak sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Köy ve mahallelerdeki ilaçlama çalışması

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay)

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'Virüs uzaklaştırma amaçlı kolonyada alkol oranı yüzde 70 olmalı'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Benhur Çetin, "Virüs ve bakterileri uzaklaştırmak amaçlı kullanılan kolonyalarda alkol oranı en az yüzde 70 olmalıdır" dedi.ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Benhur Çetin, virüs ve bakterileri yok etmede, el dezenfektanlarının yanı sıra kolonyaların da tercih edilebileceğini ifade etti. Kolonya tercih ederken alkol oranı en az yüzde 70 olanlarının kullanılması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kolonyalar da el dezenfektanı olarak tercih edilebilir ancak her kolonya el dezenfektanı değildir. Dezenfektan olarak kullanılacak olan kolonyaların, mutlaka yüzde 70 veya 80'in üstünde alkol oranının olması gerekiyor. Alkol oranı yüzde 70'in altındaki kolonyalar istediğimiz bakteri ve virüslere öldürücü etkiyi göstermiyorlar. Aldığımız kolonyada buna bakmamız gerekiyor. Ancak su ve sabunun yerini hiçbir el dezenfektanı tutmaz, o nedenle su ve sabuna ulaşamadığımız yerlerde kolonya ve diğer dezenfektanlar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.'VİRÜSLER 60 DERECE VE ÜZERİNDE CANLI KALMIYOR'Çamaşırların dezenfeksiyonunda ise 60 derece sıcaklık ve normal deterjanın yeterli olduğunu kaydeden Çetin, "Koronavirüs, normal çamaşır makinesinde 60 derecenin üstünde normal deterjanlarla elbiselerimiz yıkandığında canlı kalmıyor. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Kirlendiğini düşündüğümüz kıyafetlerimizi normal çamaşır makinesinde 60 derecenin üstünde deterjanla yıkadığımızda bu virüs ölüyor" şeklinde konuştu.'PARANOYA HALİNE GETİRMEYE GEREK YOK'Sağlık çalışanlarının kıyafet dezenfeksiyonu konusunda daha hassas davranmaları gerektiğinin altını çizen Çetin, vatandaşların ise yalnızca hastane ortamından döndükten sonra kıyafetlerini 60 derece ve üzerinde yıkamalarının yeterli olacağını belirtti. Çetin, "Normal vatandaşlarımız için bu durumu bir paranoya haline getirmeye gerek yok. Hastaneye başvurmadıkları ya da kalabalık ortamlara girmedikleri takdirde kıyafetleri için ekstra almalarını gerektiren bir önlem yok. Hastaneye başvuran vatandaşlarımız için ise hastanede belirli bir vakit geçirirlerse bu kıyafetlerini uygun bir şekilde yıkamaları yeterli olacaktır. Bunu paranoya yapmadan, çok sayılara boğulmadan kişisel hijyenimizi ve sosyal mesafemizi koruyarak bu hastalıktan korunabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin ile röportaj-Diğer detaylar

Haber: Selma KARA - Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

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Sakarya Valisi Nayir: Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir insanların korunması gerektiğini, ancak tüm tedbirlere rağmen bunu çok fark edemediğini belirterek, "Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı. Dünden itibaren cezalara da başladı kolluk kuvvetlerimiz. Dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak atlatabiliriz" dedi.Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda kalan 102 kaymakam adayı ve ailelerinden oluşan 147 kişinin de bulunduğu 658 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. Kaymakam adaylarının evlerine gönderildiği Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na gelen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, çalışmaları takip ederken evlerine uğurlanan kaymakam adaylarına da iyi yolculuklar diledi.Yurt dışından Sakarya'ya getirilerek karantina altında tutulan 1885 kişiden 1769'unu bu hafta evlerine göndereceklerini açıklayan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bu hafta içerisinde 1769'unu göndereceğiz. Hamdolsun bu süreçte hiçbir sıkıntı veya olumsuzluk yaşamadık. Kontrollerimizi günlük olarak sürdürdük. Burada çok büyük bir emek sarf edildi. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan AFAD'a, sağlık teşkilatından Kızılay'a kadar birçok kurumumuz burada güzel işler yürüttüler. Emniyet güçlerimiz çevre emniyetini aldı. Buradaki vatandaşlarımız yurt dışından geldikleri için potansiyel tehlikelerden korunmuş oldular ve en azından kendilerinde varsa başkalarına sirayet etmemesi için buradalar. Arkadaşlarımız büyük bir çalışmayla bu çalışmayı da planladılar, 77 ilimize göndereceğiz buradaki misafirlerimizi. İstanbul'a giden 500 kişiyi Büyükşehir Belediyemiz götürecek, onlara da teşekkür ediyoruz. Diğer vatandaşlarımızı ise piyasadan bulduğumuz otobüslerle göndereceğiz." dedi."SOSYAL MESAFEYİ KORUMAMIZ VE TEDBİRLERE UYMAMIZ LAZIM"Vatandaşları kurallara uymaya davet eden ve tedbirleri hatırlayan Vali Nayir, "Maalesef rakamlarımız artmaya devam ediyor, almış olduğumuz tedbirler çok önemli. Bulaşıcılığı azaltmamız, sosyal mesafeyi korumamız ve tedbirlere uymamız lazım. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Okulları, camileri boşaltıp pazarda veya sokakta tedbir almazsanız yine yayılmaya devam eder. Maalesef görüyoruz ki akşam misafir ilişkileri devam ediyor insanımızda, bunu sonlandırmak lazım. Her insan kendi evinde bile izolasyon yapmalı, korunmalı ama insanımız bunu çok fark edemedi. Tüm tedbirlere rağmen fark edemedi." diye konuştu."ARTIK İKNA ZAMANI GEÇTİ, CEZA ZAMANI BAŞLADI"Artık ikna zamanının geçtiğini ifade eden Vali Nayir şöyle konuştu: "Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı. Dünden itibaren cezalara da başladı kolluk kuvvetlerimiz. Dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak atlatabiliriz. Burada boşalttığımız yurtları da sağlığın emrine veriyoruz. İzolasyonu gereken, karantina gereken, takibi gereken konularda buradaki yurtlarımız yine hizmete devam edecek. Ben bu süreçte görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Kurallarımıza uyan Sakaryalıları da tebrik ediyor ve diğerlerini de uymaya davet ediyorum. Bu işin şakaya alınır bir tarafı yok, işin içinde kul hakkı var. Eğer bir dikkatsizlik nedeniyle birini hasta edersek kul hakkı var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hazırlık detayVali Ahmet Hamdi Nayir röp.Kaymakam Adaylarının çıkışıAteş ölçme

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Gönüllülerden siperlikli maske üretimi

BURDUR Gençlik Merkezi'nde gönüllüler tarafından sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor.Burdur Gençlik Merkezi'ndeki 10 gençlik lideri ile Gençlik Merkezi personeli tarafından gönüllü olarak sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi yapılıyor. Üretilen maskelerden 300'ü İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne 1000 maske daha teslim edilecek. Geri kalan maskeler ise emniyet güçleri, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarıyla vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.Maske üretimini yapan gönüllülerden Ayşe Kılınç, günde 300 siperlikli maske ürettiklerini söyledi. Kılınç, "Burdur Gençlik Merkezi'nde tüm Türkiye'deki gençlik merkezlerinde olduğu gibi siperlikli maske üretiyoruz. Ürettiğimiz maskeleri sağlık çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları, emniyet güçleri ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Şu anda günlük 300 maske üretiyoruz. Hedefimiz 5000 maske üretmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Maske üretiminden detayAyşe Kılınç ile röportaj

HABER - KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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İzmir'de sokakta koronavirüs testi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev iki sağlık çalışanı, vatandaşlara sokakta koronavirüs testi yaptı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtti.Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ülkemizde de kararlılıkla sürdürülürken, İzmir'de birçok vatandaşa sokakta test yapılmaya başlandı. Dün öğlen saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı oldukları öğrenilen iki sağlık çalışanı, Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara koronavirüs testi yaptı. Sosyal medyaya da düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşlarla tek tek ilgilendiği ve vatandaşların boğazları ile burunlarından örnek aldıkları örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgede bulunan vatandaşların test yapılan noktaya gittikleri ve ekiplerin de gün boyunca yüze yakın koronavirüs testi yaptığı öğrenildi. Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekiplerinin iletişime geçeceklerini söyledikleri de belirtildi. Yapılan uygulamanın İzmir'in çeşitli ilçelerinde de sürekli bir şekilde devam edeceği öne sürülürken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı. Sağlık çalışanlarının Karşıyaka bölgesine bir vaka için gittikleri ve kendilerini gören vatandaşlara da test yaptıkları belirtildi. Öte yandan iki sağlık çalışanına da soruşturma açılmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vatandaş kamerasında görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

Kaynak: DHA